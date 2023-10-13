https://ukraina.ru/20231013/1050152411.html

Под эгидой Китая и России. "Один пояс – один путь" получает новые возможности

Под эгидой Китая и России. "Один пояс – один путь" получает новые возможности - 13.10.2023 Украина.ру

Под эгидой Китая и России. "Один пояс – один путь" получает новые возможности

Третий международный форум "Один пояс – один путь" (ОПОП) состоится в Пекине 17–18 октября 2023 года. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия мероприятия, туда поедет президент России Владимир Путин

2023-10-13T12:32

2023-10-13T12:32

2023-10-13T12:32

эксклюзив

кнр (китай)

россия

брикс

си цзиньпин

владимир путин

палестино-израильский конфликт

проект

шелковый путь

азия

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Это будет первый зарубежный визит Путина в этом году, что само по себе говорит о важности мероприятия в Китае – и для Пекина, и для Москвы, между которыми состоится очередной раунд переговоров. Такой важный в новых условиях. Например, в контексте палестино-израильской войны, рискующей перерасти в Третью мировую и поставить крест на всех ранее достигнутых политических и экономических договоренностях и связях.Как сообщил МИД КНР, главной темой форума в Пекине станет "высококачественное строительство ОПОП, совместное достижение общего развития и процветания". Сам форум будет посвящен 10-летию выдвижения этой инициативы товарищем Си в октябре 2013 года и уже достигнутым результатам.За прошедшие 10 лет инициатива ОПОП определилась и устоялась в общественном сознании как концепция активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала заинтересованных стран.К ней уже так или иначе присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.По официальным данным Китая перспективы ОПОП не могут не поражать воображение. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63% населения планеты, а предположительный экономический масштаб — 21 триллион долларов США. К 2022 году в инициативу было вложено более триллиона долларов.В его рамках предусмотрено и начато создание трех трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа), центрального (Китай — Центральная и Передняя Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан). Все они как бы восстанавливают древний "Шелковый путь" из Китая в остальной мир. Задуман и новый Морской шелковый путь.В совершенствовании действующих и создании новых торгово-транспортных коридоров задействовано более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Это призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.За прошедшие 10 лет ОПОП пережил разные периоды – от невиданного почти эйфорического всплеска надежд и активности, подпитываемых баснословными деньгами, влитыми в идею из КНР, до упадка в период пандемии коронавируса и стабилизации планов, основанных на привлечении средств уже всех заинтересованных сторон.Чтобы понять масштабы идеи ОПОП, нужно вспомнить подсчеты специалистов: в 2014 году объем валютных резервов Китая достиг рекордного уровня, вплотную подойдя к планке в 4 триллиона долларов. Это позволило силами наиболее мощных государственных предприятий Китая начать реализацию ряда крупных имиджевых зарубежных инфраструктурных проектов в области строительства скоростных железных дорог, трубопроводного транспорта, реконструкции морских портов. Высокими темпами стали развиваться прямые железнодорожные перевозки грузов по маршруту Китай–Европа.Для обеспечения работы ОПОП уже в конце 2014-го был создан китайский Фонд Шелкового пути. В следующем году начали работу такие международные финансовые институты, как Новый Банк развития, участниками которого стали страны БРИКС. 25 декабря 2015 года был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с штаб-квартирой в столице Китая. Меморандум о взаимопонимании на эту тему подписали представители Китая, Индии, Сингапура, России, Германии, Великобритании, Италии и других стран. Его легальный капитал составил 100 миллиардов юаней. Сейчас в АБИИ входят свыше 90 стран мира, которые согласились, что основные цели, которые преследует АБИИ, — это поддержка строительства инфраструктуры, стимулирование процесса экономической глобализации в Азии, а также укрепление сотрудничества Китая с другими странами Азии.За первые три года реализации инициативы Государственный банк развития Китая предоставил кредитов для проектов, связанных с ней, на сумму в 160 миллиардов долларов, кредитование по линии Экспортно-импортного банка Китая превысило 100 миллиардов долларов. Сумасшедшие деньги на идею!Однако потом, что называется, началось. Западное сопротивление ОПОП соединилось с внутрикитайскими проблемами: ощутимым замедлением темпов экономического роста, кризисом фондового рынка, девальвацией национальной валюты. Это серьезно ограничило возможности КНР тратить деньги. На первом форуме ОПОП в мае 2017 года товарищ Си уже обещал новые финансовые вливания на сумму в 500 миллиардах, но только в юанях. То есть Китай начал предлагать исключительно связанное финансирование под конкретные выгодные для себя проекты, делая акцент на интернационализацию своей национальной валюты.Потом начались пандемия и откровенные торгово-экономические войны с США и, по их указке, со всем Западом. Ситуация с финансированием еще более замедлилась. Сегодня, как утверждают специалисты, Китай продолжает курс на постепенный отход от сверхкрупных инфраструктурных проектов, зато растет его интерес к необходимым для развития высокотехнологичных производств металлам (литий, кобальт, никель), к проектам ветровой и солнечной энергетики, объектам инфраструктуры нового типа, использованию своих наработок в области IT.К тому же Китай переориентируется географически. Похоже, вынужденно зонами его повышенной активности становятся Африка, Латинская Америка, регион Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран), сохраняется традиционный интерес к государствам Центральной Азии, усиливается внимание к Закавказью и Турции.Потому что сотрудничество с Европой в рамках ОПОП дает сбой. Разумеется, не без помощи США. Евросоюз разработал и выдвинул концепцию снижения рисков в экономических отношениях с Китаем, которую в Пекине приняли критически и холодно. Потом "трибалтийские вымираты" -- Латвия, Литва и Эстония – заявили, что выходят из ОПОП, значительно отрезая таким образом доступ в Балтийское море. Надежной прямой железнодорожной связи с портами российской Калининградской области нет – Европа может в любой момент их заблокировать. А через страны Северной Европы еще нужно проработать и проложить маршруты.К прибалтам, возможно, скоро присоединится Чехия, и механизм взаимодействия со странами Центральной и Восточной Европы окончательно окажется в полупарализованном состоянии. О предстоящем выходе из ОПОП заявила Италия.При этом суть проекта все равно не изменилась. Если говорить коротко, ОПОП – это соединение усилий так называемых "новых экономик" (бывших и нынешних развивающихся стран) и развитых государств мира с двумя главными целями -- новое равноправное сотрудничество и устойчивое развитие. Причем первое должно и обеспечивать второе, выравнивая уровни развития до общепринятых стандартов. Это в идеале.И этот идеал первоначальной задумки не изменился и к третьему форуму ОПОП. В Белой книге, посвященной китайской инициативе и опубликованной к форуму пресс-канцелярией Госсовета КНР, прямо сказано: "Это не план внешней помощи Китая и не геополитический инструмент, а план действий для совместного развития. Это не замена существующих региональных механизмов, а создание преимуществ и взаимных дополнений для уже существующих".Другими словами, ОПОП не является геополитическим инструментом Китая и не нацелен на замену существующих региональных механизмов сотрудничества, связей и контактов.Президент России с этим, в принципе, согласен. Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, особо отметив, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума ОПОП будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей – "на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире".Это нормальный перспективный подход двух новых нормальных же центров силы и влияния в новом многополярном мире.Тем более что испуганный ростом Китая и его сближения с Россией, а также перспективами ОПОП, коллективный Запада во главе с США сообразил еще одну антикитайскую и, следовательно, антироссийскую (хотя и в значительно меньшей степени) "поганку". В Нью-Дели 9 сентября 2023 года в рамках саммита Большой двадцатки был подписан меморандум о создании экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа (India-Middle East-Europe Economic Corridor - IMEC), который соединил бы имеющиеся и проложил новые торговые пути от Индии до Европы и стал конкурентом ОПОП.И, конечно же, в соответствии со старым колонизаторским принципом "разделяй и властвуй" вбивал бы клин между Индией и Китаем в режиме "IMEC против ОПОП". Именно об этом и сообщил миру тот энтузиазм, с которым США поддержали идею нового трансевразийского пути. Несмотря даже на то, что меморандум о взаимопонимании IMEC, подписанный его участниками, "излагает политические обязательства участников и не создает прав или обязательств по международному праву". Для США главное – начать вбивать клинья между партнерами, суля выгоды и запугивая проблемами.Очевидно, что хочет получить от IMEC администрация президента США Джо Байдена: разрушить саудовско-израильское, саудовско-иранское, саудовско-турецкое, израильско-ливанское примирение, нивелировать и дискредитировать возвращение Сирии в арабскую семью, приструнить Ливан, замедлить тягу стран Персидского залива к евразийской интеграции и БРИКС. И много чего еще. Сейчас и IMEC, и любые другие контакты и сотрудничество в регионе поставил под сомнение, фактически обнулил палестино-израильский конфликт, который всячески раздувают США. Для них война – самое надежное средство стравливания и создания всеобщего управляемого хаоса, который тормозит любое развитие, что на самом-то деле и служит интересам "золотого миллиарда".При этом Владимир Путин сразу после саммита в Нью-Дели выразил надежду, что если IMEC действительно материализуется в нужный момент, несмотря на препятствия на этом пути, российский экспорт из Черного моря в регион Персидского залива можно будет направить через него – и наоборот. Чтобы и Россию связать с этими регионами. Но война между ХАМАС и Израилем и на этих планах ставит крест.Значит, остаются ОПОП и Китай. Решений ждать осталось пять дней. А о перспективах IMEC в этом плане мы поговорим чуть позже.

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