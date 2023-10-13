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СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России

СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России - 13.10.2023 Украина.ру

СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Одессы, которые якобы передал информацию об украинских военных, сообщили 13 октября в пресс-службе офиса Генпрокуратуры Украины

2023-10-13T12:42

2023-10-13T12:42

2023-10-13T12:43

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Жителю Одессы сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и незаконном обращении с боеприпасами.Помимо текстовых сообщений он якобы присылал фото боевой техники с привязкой к координатам и детальным описанием местности, уточнили в ведомстве.Сотрудники ведомства уточнили, что при задержании у мужчины изъяли противотанковые гранаты.

https://ukraina.ru/20231009/1050033983.html

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новости, украина, одесса, сбу, генеральная прокуратура украины, всу, вооруженные силы украины