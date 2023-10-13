СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России - 13.10.2023 Украина.ру
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СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России
СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России - 13.10.2023 Украина.ру
СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Одессы, которые якобы передал информацию об украинских военных, сообщили 13 октября в пресс-службе офиса Генпрокуратуры Украины
2023-10-13T12:42
2023-10-13T12:43
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Жителю Одессы сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и незаконном обращении с боеприпасами.Помимо текстовых сообщений он якобы присылал фото боевой техники с привязкой к координатам и детальным описанием местности, уточнили в ведомстве.Сотрудники ведомства уточнили, что при задержании у мужчины изъяли противотанковые гранаты.
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новости, украина, одесса, сбу, генеральная прокуратура украины, всу, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Одесса, СБУ, Генеральная прокуратура Украины, ВСУ, Вооруженные силы Украины

СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России

12:42 13.10.2023 (обновлено: 12:43 13.10.2023)
 
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канал
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канал
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Одессы, которые якобы передал информацию об украинских военных, сообщили 13 октября в пресс-службе офиса Генпрокуратуры Украины
Жителю Одессы сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и незаконном обращении с боеприпасами.

"Подозреваемый через одну из соцсетей передавал знакомому, который находится на территории России и всячески противодействует украинской власти, информацию о расположении военных объектов и перемещении вооружения в Одессе и Николаеве", - заявили в ведомстве.

Помимо текстовых сообщений он якобы присылал фото боевой техники с привязкой к координатам и детальным описанием местности, уточнили в ведомстве.
Сотрудники ведомства уточнили, что при задержании у мужчины изъяли противотанковые гранаты.
9 октября, 17:33
Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужбОб этом бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины рассказал в интервью телеграм-каналу "Неофициальный Безсонов"
 
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