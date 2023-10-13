СБУ обвинила жителя Одессы в передаче разведданных России
12:42 13.10.2023 (обновлено: 12:43 13.10.2023)
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канал
© Офіс Генерального прокурора телеграм-канал
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Одессы, которые якобы передал информацию об украинских военных, сообщили 13 октября в пресс-службе офиса Генпрокуратуры Украины
Жителю Одессы сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и незаконном обращении с боеприпасами.
"Подозреваемый через одну из соцсетей передавал знакомому, который находится на территории России и всячески противодействует украинской власти, информацию о расположении военных объектов и перемещении вооружения в Одессе и Николаеве", - заявили в ведомстве.
Помимо текстовых сообщений он якобы присылал фото боевой техники с привязкой к координатам и детальным описанием местности, уточнили в ведомстве.
Сотрудники ведомства уточнили, что при задержании у мужчины изъяли противотанковые гранаты.