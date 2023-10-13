Пентагон успокаивает, срыв ротации ВСУ и обстановка под Авдеевкой. Главное на Украине на утро 13 октября - 13.10.2023 Украина.ру
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Пентагон успокаивает, срыв ротации ВСУ и обстановка под Авдеевкой. Главное на Украине на утро 13 октября
Пентагон успокаивает, срыв ротации ВСУ и обстановка под Авдеевкой. Главное на Украине на утро 13 октября - 13.10.2023 Украина.ру
Пентагон успокаивает, срыв ротации ВСУ и обстановка под Авдеевкой. Главное на Украине на утро 13 октября
В Пентагоне заявили, что могут одновременно обеспечить оружием и Израиль, и Украину. Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении. На Украине сообщили о сложном положении ВСУ под Авдеевкой
2023-10-13T09:46
2023-10-13T09:46
эксклюзив
хроники
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О возможностях США заявил министр обороны этой страны Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.По его словам, Соединённые Штаты предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с ХАМАС, даже если они будут поставлять Украине оружие."Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжим поддерживать народ Украины", - заявил Остин.Таже Остин отметил, что после эскалации в Израиле Соединённые Штаты переместили военно-морские и авиационные средства в регион восточного Средиземноморья и Персидского залива для усиления сдерживания:"Никто не должен пытаться воспользоваться этим мерзким нападением ХАМАС, чтобы вызвать еще большее кровопролитие или нестабильность", - отметил Остин.Примечательно, что на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе неожиданно выступил президент Украины Владимир Зеленский."Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС", - написал в своём материале обозреватель издания Financial Times Бен Холл.Как отмечалось в публикации издания, задержка с военной помощью США Украине может быть чревата прекращением попыток Украины наступать."Даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность", - отмечалось в публикации издания.Главным образом промедление с американской помощью может повлиять на поставк артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день. ВС РФ же восстанавливают укрепления. И если будут промедления со снарядами, украинская стрельба по укреплениям будет бессмысленной."Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление. Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам", - заявила Дара Массикот из Фонда Карнеги.Издание напомнило, что запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов. Планируется постепенное увеличение их производства.Как рассказал изданию американский генерал Чарльз Браун, Вашингтон уже запланировал военные поставки Украине как минимум до 1 января 2024 года. У Пентагона осталось примерно $5,4 млрд в запасе на эти цели."Но через несколько недель, если ничего серьезно не изменится в Конгрессе, я думаю, это повлияет на решения, которые принимаются на поле боя. Это совершенно точно повлияет на планы [украинских военных] зимой и весной", - заявил в комментарии Financial Times Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований.Таким образом, на Украине опасаются, что из-за событий на Ближнем Востоке США сократят военную поддержку ВСУ.Срыв ротацииРоссийские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, рассказал в комментарии РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", — отметил Чехов.Он также рассказал, что западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.В свою очередь, российская артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, добавил собеседник агентства."Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен миномётный расчет в районе Старомайорского", — добавил Чехов.Он также сообщил, что авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений. Удары также были нанесены по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, в том числе узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.Обстановка под АвдеевкойУкраинцы сообщают о напряжённых боях у Авдеевки."Четвёртые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. Бьют из всего, что у них есть. Активно работает авиация. По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью &lt;...&gt; Вчера очень много было применения бронированной техники, шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак", - заявил глава украинской Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.По его словам, сейчас очень затруднена логистика в Авдеевку. На период обострения власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания."Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить щели в этих обстрелах", - отметил он.При этом, по словам Барабаша, в Авдеевке "в принципе всё есть − и продукты питания, и гигиена, и медицина; есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев".
https://ukraina.ru/20231012/1050136825.html
https://ukraina.ru/20231012/1050120689.html
https://ukraina.ru/20231012/1050114526.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Пентагон успокаивает, срыв ротации ВСУ и обстановка под Авдеевкой. Главное на Украине на утро 13 октября

09:46 13.10.2023
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP / Alex Brandon
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Пентагоне заявили, что могут одновременно обеспечить оружием и Израиль, и Украину. Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении. На Украине сообщили о сложном положении ВСУ под Авдеевкой
О возможностях США заявил министр обороны этой страны Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
По его словам, Соединённые Штаты предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с ХАМАС, даже если они будут поставлять Украине оружие.
"Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжим поддерживать народ Украины", - заявил Остин.
Таже Остин отметил, что после эскалации в Израиле Соединённые Штаты переместили военно-морские и авиационные средства в регион восточного Средиземноморья и Персидского залива для усиления сдерживания:
"Никто не должен пытаться воспользоваться этим мерзким нападением ХАМАС, чтобы вызвать еще большее кровопролитие или нестабильность", - отметил Остин.
Примечательно, что на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе неожиданно выступил президент Украины Владимир Зеленский.
"Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС", - написал в своём материале обозреватель издания Financial Times Бен Холл.
украинская артиллерия - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 18:36
Американский шторм угрожает, семейная драма Гончаренко. Итоги 12 октября на УкраинеПозиция Республиканской партии США может сильно помешать Вооружённым силам Украины. Бывшего мэра Одессы Алексея Костусева объявили в розыск
Как отмечалось в публикации издания, задержка с военной помощью США Украине может быть чревата прекращением попыток Украины наступать.
"Даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность", - отмечалось в публикации издания.
Главным образом промедление с американской помощью может повлиять на поставк артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день. ВС РФ же восстанавливают укрепления. И если будут промедления со снарядами, украинская стрельба по укреплениям будет бессмысленной.
"Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление. Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам", - заявила Дара Массикот из Фонда Карнеги.
Издание напомнило, что запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов. Планируется постепенное увеличение их производства.
Как рассказал изданию американский генерал Чарльз Браун, Вашингтон уже запланировал военные поставки Украине как минимум до 1 января 2024 года. У Пентагона осталось примерно $5,4 млрд в запасе на эти цели.
"Но через несколько недель, если ничего серьезно не изменится в Конгрессе, я думаю, это повлияет на решения, которые принимаются на поле боя. Это совершенно точно повлияет на планы [украинских военных] зимой и весной", - заявил в комментарии Financial Times Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований.
Таким образом, на Украине опасаются, что из-за событий на Ближнем Востоке США сократят военную поддержку ВСУ.
Обстрел Израиль
Вчера, 13:06
Ближний Восток и Украина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 октябряНачальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал о влиянии событий на Ближнем Востоке на обстановку на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Срыв ротации
Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, рассказал в комментарии РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", — отметил Чехов.
Он также рассказал, что западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.
В свою очередь, российская артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, добавил собеседник агентства.
"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен миномётный расчет в районе Старомайорского", — добавил Чехов.
Он также сообщил, что авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений. Удары также были нанесены по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, в том числе узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.
последствия падения украинского дрона в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 09:46
Трагедия в Белгороде, США разочаровывают. Главное на Украине на утро 12 октябряПри падении украинского беспилотника в Белгороде погибли три человека, в т. ч. ребёнок. США заявили, что не будут помогать Украине бесконечно
Обстановка под Авдеевкой
Украинцы сообщают о напряжённых боях у Авдеевки.
"Четвёртые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. Бьют из всего, что у них есть. Активно работает авиация. По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью <...> Вчера очень много было применения бронированной техники, шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак", - заявил глава украинской Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.
По его словам, сейчас очень затруднена логистика в Авдеевку. На период обострения власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания.
"Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить щели в этих обстрелах", - отметил он.
При этом, по словам Барабаша, в Авдеевке "в принципе всё есть − и продукты питания, и гигиена, и медицина; есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев".
 
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