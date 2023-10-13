https://ukraina.ru/20231013/1050148111.html

Пентагон успокаивает, срыв ротации ВСУ и обстановка под Авдеевкой. Главное на Украине на утро 13 октября

Пентагон успокаивает, срыв ротации ВСУ и обстановка под Авдеевкой. Главное на Украине на утро 13 октября - 13.10.2023 Украина.ру

Пентагон успокаивает, срыв ротации ВСУ и обстановка под Авдеевкой. Главное на Украине на утро 13 октября

В Пентагоне заявили, что могут одновременно обеспечить оружием и Израиль, и Украину. Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении. На Украине сообщили о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

2023-10-13T09:46

2023-10-13T09:46

2023-10-13T09:46

эксклюзив

хроники

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О возможностях США заявил министр обороны этой страны Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.По его словам, Соединённые Штаты предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с ХАМАС, даже если они будут поставлять Украине оружие."Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжим поддерживать народ Украины", - заявил Остин.Таже Остин отметил, что после эскалации в Израиле Соединённые Штаты переместили военно-морские и авиационные средства в регион восточного Средиземноморья и Персидского залива для усиления сдерживания:"Никто не должен пытаться воспользоваться этим мерзким нападением ХАМАС, чтобы вызвать еще большее кровопролитие или нестабильность", - отметил Остин.Примечательно, что на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе неожиданно выступил президент Украины Владимир Зеленский."Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС", - написал в своём материале обозреватель издания Financial Times Бен Холл.Как отмечалось в публикации издания, задержка с военной помощью США Украине может быть чревата прекращением попыток Украины наступать."Даже временная пауза в поддержке может через несколько недель начать сковывать украинскую военную стратегию и тактику, что чревато сдерживанием контрнаступления Украины, ослаблением давления на российские силы и предоставлением им возможности восстановить свою боеспособность", - отмечалось в публикации издания.Главным образом промедление с американской помощью может повлиять на поставк артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. По оценкам издания, Украина тратит около 6-7 тыс. артиллерийских снарядов в день. ВС РФ же восстанавливают укрепления. И если будут промедления со снарядами, украинская стрельба по укреплениям будет бессмысленной."Если они почувствуют, что больше не получат, то начнут экономить, и это остановит контрнаступление. Если помощь прервется даже на несколько недель, это может привести к потерям и откатам", - заявила Дара Массикот из Фонда Карнеги.Издание напомнило, что запасы артиллерийских снарядов в США подходят к концу, из-за чего американцы начали поставки кассетных боеприпасов. Планируется постепенное увеличение их производства.Как рассказал изданию американский генерал Чарльз Браун, Вашингтон уже запланировал военные поставки Украине как минимум до 1 января 2024 года. У Пентагона осталось примерно $5,4 млрд в запасе на эти цели."Но через несколько недель, если ничего серьезно не изменится в Конгрессе, я думаю, это повлияет на решения, которые принимаются на поле боя. Это совершенно точно повлияет на планы [украинских военных] зимой и весной", - заявил в комментарии Financial Times Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований.Таким образом, на Украине опасаются, что из-за событий на Ближнем Востоке США сократят военную поддержку ВСУ.Срыв ротацииРоссийские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, рассказал в комментарии РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", — отметил Чехов.Он также рассказал, что западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.В свою очередь, российская артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, добавил собеседник агентства."Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен миномётный расчет в районе Старомайорского", — добавил Чехов.Он также сообщил, что авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений. Удары также были нанесены по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, в том числе узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.Обстановка под АвдеевкойУкраинцы сообщают о напряжённых боях у Авдеевки."Четвёртые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. Бьют из всего, что у них есть. Активно работает авиация. По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью <...> Вчера очень много было применения бронированной техники, шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак", - заявил глава украинской Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.По его словам, сейчас очень затруднена логистика в Авдеевку. На период обострения власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания."Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить щели в этих обстрелах", - отметил он.При этом, по словам Барабаша, в Авдеевке "в принципе всё есть − и продукты питания, и гигиена, и медицина; есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев".

https://ukraina.ru/20231012/1050136825.html

https://ukraina.ru/20231012/1050120689.html

https://ukraina.ru/20231012/1050114526.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники