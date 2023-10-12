https://ukraina.ru/20231012/1050120689.html

Ближний Восток и Украина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 октября

Ближний Восток и Украина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 октября - 12.10.2023 Украина.ру

Ближний Восток и Украина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 октября

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал о влиянии событий на Ближнем Востоке на обстановку на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-10-12T13:06

2023-10-12T13:06

2023-10-12T13:06

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050008065_0:13:1201:688_1920x0_80_0_0_24214a55b10122796e9a598af6ba65b8.jpg

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов свой прогноз о влиянии событий в Израиле на обстановку в его стране дал в интервью изданию "Украинская правда"."Моё субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", - отметил Буданов.Он также заявил, что у него уже состоялись переговоры с представителями спецслужб Израиля и рассказал, что будет делать Украина."Прежде всего мы должны заботиться о своих гражданах. Значительное количество украинцев находится в Израиле и несколько сотен человек в Секторе Газа – это большая проблема. На днях была вывезена на Украину группа детей из подконтрольной территории Израиля", - отметил Буданов.По его словам, "что делать с Сектором Газа – этот вопрос мы сейчас все вместе пытаемся решить". Также Буданов заявил, что этот вопрос стоит "в приоритете" у президента Украины Владимира Зеленского."Он прилагает максимум усилий, чтобы, первое, спасти всех наших людей, и второе, чтобы помощь помощи Украине никак не уменьшилась", - рассказал Буданов.Днём 12 октября стало известно о количестве погибших в Израиле украинцев."Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел. Девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Ещё девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших", - рассказал в комментарии "Украинской правде" представитель МИД Украины Олег Николенко.Он также рассказал, что более тысячи украинцев обратились за помощью в выезде из Израиля. По его словам, на 14 октября запланирован первый эвакуационный рейс в Румынию.Также около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа, однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 12 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 2 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 36 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов республики: Зайцево, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский районы)."Поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Никитовском районе Горловки", - сообщало представительство.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились.К полудню ВСУ выпустили по Гольмовскому 4 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Кировскому району Донецка — 7 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 октября по состоянию на 13:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - на территории ГБУ "Городская больница № 25 г. Донецка" погибла сотрудник медицинского учреждения - женщина 1969 года рождения, и мужчина 1956 года рождения, ранения получила женщина 1956 года рождения", - позже сообщило представительство.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", за минувшие сутки ВСУ выпустили по этому региону России 72 снаряда."Вчера днём ВСУ выпустили 72 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 5; Малая Лепетиха — 8; Сергеевка — 10; Великая Лепетиха — 11; Крынки — 10; Казачьи Лагеря — 7; Саги — 4; Алёшки — 12; Раденск — 5", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Крынки, Алёшки. В результате обстрела ВСУ в Казачьих Лагерях погиб один мирный житель", - писало агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 октября выложил сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгороде предварительно в результате падения обломков БПЛА погибли три человека: мужчина, женщина и маленький ребенок. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии – мужчина с ожогами дыхательных путей, верхних и нижних конечностей и женщина с переломом нижней конечности и сотрясением головного мозга. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. В результате падения обломков полностью разрушен один частный дом, ещё два повреждены частично. Также повреждения получили три автомобиля. Причины происшествия будут установлены после проведения следственных мероприятий", - писал он.Кроме того, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 3 артиллерийских и 3 минометных снаряда, по селу Красный Хутор – 3 миномётных снаряда, по селу Наумовка – один артиллерийский снаряд. В Красном Хуторе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе – по одному дрону пришлось на села Солнцевка, Наумовка и Красный Хутор. В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено два взрывных устройства, также совершена атака с помощью двух дронов-камикадзе. Во всех случаях обошлось без последствий.Также в Валуйском городском округе в селе Новопетровка произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией. Пострадавших не было. В двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады и забор."В Волоконовском районе из гранатомёта и миномёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 гранатометных выстрелов и один минометный снаряд. По окраине села Тишанка выпущен один миномётный снаряд. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет", - отмечалось в сводке.Также в Грайворонском городском округе под миномётный обстрел попала окраина села Пороз – было установлено 4 прилёта. Никто не пострадал, разрушений не было По окраине и центру села Дроновка выпущено 20 миномётных снарядов. Пострадавших не было. В результате обстрела произошло возгорание частного дома и хозпостроек, также осколками поврежден газопровод, трактор и два автомобиля. В настоящий момент пожар ликвидирован, газоснабжение восстановлено."В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Графовка – зафиксировано 9 прилётов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По селу Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, в селе Староселье сдетонировали два дрона-камикадзе. В данных населённых пунктах обошлось без последствий", - отмечалось в сводке.Также в Шебекинском городском округе в селах Новая Таволжанка и Муром с БПЛА было сброшено 2 и 8 осколочных боеприпасов соответственно. По селу Ржевка было выпущено 4 артиллерийских снаряда, по хутору Панков – 3 гранатомётных выстрела. МАПП "Шебекино" атакован с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231012/1050114526.html

https://ukraina.ru/20231011/1050103749.html

https://ukraina.ru/20231011/1050087497.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники