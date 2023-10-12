https://ukraina.ru/20231012/1050114526.html

Трагедия в Белгороде, США разочаровывают. Главное на Украине на утро 12 октября

Трагедия в Белгороде, США разочаровывают. Главное на Украине на утро 12 октября - 12.10.2023 Украина.ру

Трагедия в Белгороде, США разочаровывают. Главное на Украине на утро 12 октября

При падении украинского беспилотника в Белгороде погибли три человека, в т. ч. ребёнок. США заявили, что не будут помогать Украине бесконечно

2023-10-12T09:46

2023-10-12T09:46

2023-10-12T10:46

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050114403_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c9168e3cced921436ec8a43304853cf3.jpg.webp

О произошедшем в Белгороде сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«Тяжёлое для нас всех утро. Ночью, предварительно в результате падения беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное: три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Ещё два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают всё, чтобы спасти их жизни», — написал Гладков в своём телеграм-канале.К записи он приложил фотографии с места событий.Также Гладков сообщил о том, что в городе изменят график проведения нескольких мероприятий.«Сегодня мы изменим график проведения нескольких мероприятий в городе в связи с прошедшими событиями. Я надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время. Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь. Обязательно решим все проблемы, которые будут у вас, родные и близкие, которые сейчас остались без своих близких сердцу людей. Все скорбим, мы рядом с вами», — отметил Гладков.Ранее Украина уже не раз наносила удары по Белгородской области. Двумя днями ранее под обстрел попало село Поповка. Один из снарядов ударил по частному дому. В результате погиб пожилой мужчина, а его жена с тяжёлыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи.Заявление СШАСША не будут оказывать военную помощь Украине бесконечно, заявил 11 октября во время брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.«Сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов, и мы продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной», — сказал он.По словам Кирби, в краткосрочной перспективе у Соединённых Штатов есть возможность поддержать и Украину, и Израиль.Он отказался уточнять, что означают его слова «в краткосрочной перспективе». Кирби лишь отметил, что многое зависит от того, насколько интенсивно ЦАХАЛ будет тратить боеприпасы и в каком объеме военно-промышленный комплекс Израиля сможет обеспечить свою армию снарядами.В то же время во время вечернего обращения 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обещали ему дальнейшую поддержку.«Встретился с министром обороны США Остином и новым главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Брауном. Длительная встреча, конкретная. Чётко прозвучало, что Америка продолжит стабильную и непрерывную поддержку Украины необходимым для нашей защиты», — подчеркнул Зеленский.В посольстве России в США в свою очередь заявили, что Вашингтон может быстро прекратить конфликт на Украине.«Американцы продолжают делать ставку на силовое решение украинского кризиса. Преследуемые задачи измотать и обескровить Россию, ещё больше натравить на нас братский народ не меняются. За этим скрываются опасения Вашингтона не допустить закрепления успехов Вооружённых Сил Российской Федерации. Нам безосновательно приписывают некие экспансионистские устремления. Новый "пакет" помощи не решит поставленных администрацией перед украинскими марионетками задач. Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития. США могут легко и быстро урегулировать конфликт прекращением отправки на Украину военной помощи», — отметил посол России в США Анатолий Антонов.Российский военкор Александр Коц прокомментировал заявление Кирби о завершении финансирования Украины.«Официальный Вашингтон: Веревка финансирования Украины заканчивается. "Ты не можешь начинать планировать долгосрочную поддержку, если ты подходишь к концу верёвки. А в финансировании Украины мы подходим к концу веревки. Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем, но это не будет бесконечно", — заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Как у нас говорят, сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет», — отметил Коц.Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" в свою очередь отметил, что США могут не только прекратить помощь Украине, но и запросить назад предоставленные ВСУ западные вооружения."А когда Израиль начнёт наземную операцию в Секторе Газы, могут не то, что больше не дать, но ещё и попросить выданное ранее назад. Тем более если сейчас гремящий сотнями стволов артиллерии фронт от Угледара до Купянска, пойдёт вперёд. Имеется ввиду, что вперёд пойдёт наш фронт", - указал он.В то же время, это может сыграть на руку рядовым украинцам."С другой стороны, это будет спасением для тех десятков тысяч украинцев, что ещё не были пойманы военкомами и не отправлены после короткой подготовки в окопы, в которых мастер мясных штурмов и мясной обороны Валера Залужный, очень скоро превратит их в сырье для посмертного изъятия органов и продажи оных на Запад. Отвлечение внимания от Украины и приостановка поставки ей вооружения, это единственное, что поможет сохранить жизни, причём сотни тысяч жизней, украинцам", - отмечалось в публикации телеграм-канала.Российский публицист Станислав Яковлев отметил, что США действуют в своих интересах."Когда Байден говорил, что США будет вместе с Украиной столько, сколько нужно, он забыл уточнить: столько, сколько нужно для США. Ну то есть не то, чтобы забыл. Но думал, что это и так очевидно", - указал он.Примечательно, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном 12 октября интервью "Украинской правде" заявил, что России хватит сил на длительное ведение боевых действий."Касательно ресурсов, давайте по факту поговорим. По оценке экономики, без особенных проблем Россия может её себе позволить до 2025 года. По количеству техники — до 2026 года <...> По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго", - указал Буданов.В то же время, он призвал не списывать со счетов и Украину."Кто бы что там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, что там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая", - подчеркнул Буданов.Таким образом, Украина нацелена на продолжение боевых действий любой ценой.

https://ukraina.ru/20231011/1050103749.html

https://ukraina.ru/20231011/1050087497.html

https://ukraina.ru/20231011/1050078505.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив