https://ukraina.ru/20231012/1050110303.html
Украина продолжит контрнаступление зимой - Пентагон
Украина продолжит контрнаступление зимой - Пентагон - 12.10.2023 Украина.ру
Украина продолжит контрнаступление зимой - Пентагон
Вооружённые силы Украины (ВСУ) зимой продолжат попытки наступления. Об этом председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил 11 октября на пресс-конференции в Брюсселе
2023-10-12T04:20
2023-10-12T04:20
2023-10-12T04:21
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"Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но у Украины есть намерение продолжать свои наступательные операции… Мы делаем всё необходимое, чтобы содействовать их успеху ", - сказал Браун.По словам главы Пентагона Ллойда Остина, в настоящее время ВСУ "продолжают уверенно продвигаться вперёд".Остин также рассказал журналистам, что США возглавят коалицию стран с участием Дании и Нидерландов, которые помогут Украине развивать ВВС. В частности – обучат украинских пилотов полётам на F-16. Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, помогающую Украине укреплять кибербезопасность, а Литва - проводить разминирование территории.На встрече сторонников Украины в бельгийской столице обсуждались дальнейшие военные поставки Киеву.Ранее полковник австрийских ВС Маркус Райснер, проанализировавший доклад минобороны Великобритании о ситуации на Украине, пришёл к заключению, что Запад "находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось". Стратегические цели Киева по прорыву к Азовскому морю достигнуты не были. А Украину ожидает "надвигающаяся буря".
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новости, сша, украина, пентагон, контрнаступление, всу
Новости, США, Украина, Пентагон, контрнаступление, ВСУ
Украина продолжит контрнаступление зимой - Пентагон
04:20 12.10.2023 (обновлено: 04:21 12.10.2023)
Вооружённые силы Украины (ВСУ) зимой продолжат попытки наступления. Об этом председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил 11 октября на пресс-конференции в Брюсселе
"Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но у Украины есть намерение продолжать свои наступательные операции… Мы делаем всё необходимое, чтобы содействовать их успеху ", - сказал Браун.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, в настоящее время ВСУ "продолжают уверенно продвигаться вперёд".
Остин также рассказал журналистам, что США возглавят коалицию стран с участием Дании и Нидерландов, которые помогут Украине развивать ВВС. В частности – обучат украинских пилотов полётам на F-16. Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, помогающую Украине укреплять кибербезопасность, а Литва - проводить разминирование территории.
На встрече сторонников Украины в бельгийской столице обсуждались дальнейшие военные поставки Киеву.
Ранее полковник австрийских ВС Маркус Райснер, проанализировавший доклад минобороны Великобритании о ситуации на Украине, пришёл к заключению, что Запад "находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось". Стратегические цели Киева по прорыву к Азовскому морю достигнуты не были. А Украину ожидает "надвигающаяся буря".