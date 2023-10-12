https://ukraina.ru/20231012/1050110303.html

Украина продолжит контрнаступление зимой - Пентагон

Украина продолжит контрнаступление зимой - Пентагон - 12.10.2023 Украина.ру

Украина продолжит контрнаступление зимой - Пентагон

Вооружённые силы Украины (ВСУ) зимой продолжат попытки наступления. Об этом председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил 11 октября на пресс-конференции в Брюсселе

2023-10-12T04:20

2023-10-12T04:20

2023-10-12T04:21

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"Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но у Украины есть намерение продолжать свои наступательные операции… Мы делаем всё необходимое, чтобы содействовать их успеху ", - сказал Браун.По словам главы Пентагона Ллойда Остина, в настоящее время ВСУ "продолжают уверенно продвигаться вперёд".Остин также рассказал журналистам, что США возглавят коалицию стран с участием Дании и Нидерландов, которые помогут Украине развивать ВВС. В частности – обучат украинских пилотов полётам на F-16. Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, помогающую Украине укреплять кибербезопасность, а Литва - проводить разминирование территории.На встрече сторонников Украины в бельгийской столице обсуждались дальнейшие военные поставки Киеву.Ранее полковник австрийских ВС Маркус Райснер, проанализировавший доклад минобороны Великобритании о ситуации на Украине, пришёл к заключению, что Запад "находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось". Стратегические цели Киева по прорыву к Азовскому морю достигнуты не были. А Украину ожидает "надвигающаяся буря".

https://ukraina.ru/20231012/1050109808.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, пентагон, контрнаступление, всу