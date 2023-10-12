https://ukraina.ru/20231012/1050100775.html

Алексей Фененко рассказал, почему Украина возомнила, что она важнее Израиля, но ее обманут США

Алексей Фененко рассказал, почему Украина возомнила, что она важнее Израиля, но ее обманут США - 12.10.2023 Украина.ру

Алексей Фененко рассказал, почему Украина возомнила, что она важнее Израиля, но ее обманут США

В США могут предложить заморозку военных действий на Украине и будут пытаться продавить Россию к переговорам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2023-10-12T03:15

2023-10-12T03:15

2023-10-12T03:15

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Украина считает, что она для США важнее Израиля. Украинцы правильно понимают, что они являются гарантом уничтожения Советского Союза и американцы будут поддерживать их до тех пор, пока возможно, рассказал эксперт.В Киеве не забыли, что еще в 1992 году США поставили для себя ключевую задачу — не допустить восстановления могущественного государства на территории бывшего СССР в любой форме, добавил он.Сейчас США попытаются пробросить Украину и жёстко продавить ее на переговоры, сказав, что не смогут тянуть два фронта. Они могут могут предложить заморозку военных действий по линии фронта. Но этот вариант будет смотреться как поражение ВС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050068774.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, израиль, сша, война, сво, ссср, бывший ссср