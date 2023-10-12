Алексей Фененко рассказал, почему Украина возомнила, что она важнее Израиля, но ее обманут США - 12.10.2023 Украина.ру
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Алексей Фененко рассказал, почему Украина возомнила, что она важнее Израиля, но ее обманут США
Алексей Фененко рассказал, почему Украина возомнила, что она важнее Израиля, но ее обманут США - 12.10.2023 Украина.ру
Алексей Фененко рассказал, почему Украина возомнила, что она важнее Израиля, но ее обманут США
В США могут предложить заморозку военных действий на Украине и будут пытаться продавить Россию к переговорам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
2023-10-12T03:15
2023-10-12T03:15
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Украина считает, что она для США важнее Израиля. Украинцы правильно понимают, что они являются гарантом уничтожения Советского Союза и американцы будут поддерживать их до тех пор, пока возможно, рассказал эксперт.В Киеве не забыли, что еще в 1992 году США поставили для себя ключевую задачу — не допустить восстановления могущественного государства на территории бывшего СССР в любой форме, добавил он.Сейчас США попытаются пробросить Украину и жёстко продавить ее на переговоры, сказав, что не смогут тянуть два фронта. Они могут могут предложить заморозку военных действий по линии фронта. Но этот вариант будет смотреться как поражение ВС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050068774.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, израиль, сша, война, сво, ссср, бывший ссср
Новости, Украина, ВСУ, Израиль, США, война, СВО, СССР, бывший СССР

Алексей Фененко рассказал, почему Украина возомнила, что она важнее Израиля, но ее обманут США

03:15 12.10.2023
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP / Jae C. Hong
Читать в
В США могут предложить заморозку военных действий на Украине и будут пытаться продавить Россию к переговорам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Украина считает, что она для США важнее Израиля. Украинцы правильно понимают, что они являются гарантом уничтожения Советского Союза и американцы будут поддерживать их до тех пор, пока возможно, рассказал эксперт.
В Киеве не забыли, что еще в 1992 году США поставили для себя ключевую задачу — не допустить восстановления могущественного государства на территории бывшего СССР в любой форме, добавил он.
"Уберите мысленно антироссийскую Украину — что тогда помешает России создать и укрепить Евразийский Союз на постсоветском пространстве? Ничего!", - подчеркнул Фененко.
Сейчас США попытаются пробросить Украину и жёстко продавить ее на переговоры, сказав, что не смогут тянуть два фронта. Они могут могут предложить заморозку военных действий по линии фронта. Но этот вариант будет смотреться как поражение ВС РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Васильев интервью
Вчера, 05:11
Алексей Васильев: Когда Россия снесет "бульдозером" ВСУ в Авдеевке, местные бароны побегут переобуватьсяВСУ должны вести активную оборону. Они не могут просто так сидеть в бункере. Если они будут сидеть в бункере, туда подойдут наши штурмовики, бросят гранату и всех накроют. Противнику необходимо вылезать, стрелять и корректировать огонь артиллерии
 
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