https://ukraina.ru/20231012/1050096278.html

Эксперт о том, как война в Приднестровье "поставит крест" на Молдавии и затащит в войну Румынию

Эксперт о том, как война в Приднестровье "поставит крест" на Молдавии и затащит в войну Румынию - 12.10.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как война в Приднестровье "поставит крест" на Молдавии и затащит в войну Румынию

Ситуация с Приднестровьем содержит в себе много противоречий и требует отдельного глубокого изучения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2023-10-12T01:15

2023-10-12T01:15

2023-10-12T01:15

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Сейчас ситуация в Приднестровской Молдавской Республике находится в подвешенном состоянии. Но в определенный момент эта "закладка" даст о себе знать, рассказал эксперт. Противник с двух сторон уже пытается деморализовать приднестровское общество. Они пытаются создать у населения впечатление, что тут нет работы и отсюда надо уезжать. Жителей Приднестровья накачивают лживой информацией о якобы зарплатах в Молдавии, добавил он.Противник занимается комплексной работой по деморализации будущего театра военных действий. Чтобы в нужный момент сопротивление в Приднестровье было минимальным. А спасти от этого может только продвижение российских войск, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050091965.html

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новости, приднестровье, пмр, молдавия, румыния, вс рф, агрессия, запад, война