https://ukraina.ru/20231012/1050096278.html
Эксперт о том, как война в Приднестровье "поставит крест" на Молдавии и затащит в войну Румынию
Эксперт о том, как война в Приднестровье "поставит крест" на Молдавии и затащит в войну Румынию - 12.10.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как война в Приднестровье "поставит крест" на Молдавии и затащит в войну Румынию
Ситуация с Приднестровьем содержит в себе много противоречий и требует отдельного глубокого изучения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2023-10-12T01:15
2023-10-12T01:15
2023-10-12T01:15
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приднестровье
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Сейчас ситуация в Приднестровской Молдавской Республике находится в подвешенном состоянии. Но в определенный момент эта "закладка" даст о себе знать, рассказал эксперт. Противник с двух сторон уже пытается деморализовать приднестровское общество. Они пытаются создать у населения впечатление, что тут нет работы и отсюда надо уезжать. Жителей Приднестровья накачивают лживой информацией о якобы зарплатах в Молдавии, добавил он.Противник занимается комплексной работой по деморализации будущего театра военных действий. Чтобы в нужный момент сопротивление в Приднестровье было минимальным. А спасти от этого может только продвижение российских войск, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050091965.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, приднестровье, пмр, молдавия, румыния, вс рф, агрессия, запад, война
Новости, Приднестровье, ПМР, Молдавия, Румыния, ВС РФ, агрессия, Запад, война
Эксперт о том, как война в Приднестровье "поставит крест" на Молдавии и затащит в войну Румынию
Ситуация с Приднестровьем содержит в себе много противоречий и требует отдельного глубокого изучения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Сейчас ситуация в Приднестровской Молдавской Республике находится в подвешенном состоянии. Но в определенный момент эта "закладка" даст о себе знать, рассказал эксперт.
Противник с двух сторон уже пытается деморализовать приднестровское общество. Они пытаются создать у населения впечатление, что тут нет работы и отсюда надо уезжать. Жителей Приднестровья накачивают лживой информацией о якобы зарплатах в Молдавии, добавил он.
"Запад понимает, что если сейчас начать агрессию, то режиму [президента] Майи Санду в Молдове придет конец. В тому же, это приведет к расширению украинского конфликта и втягиванию туда Румынии как страны НАТО. А это означает пройти по грани", - подчеркнул Амерберг.
Противник занимается комплексной работой по деморализации будущего театра военных действий. Чтобы в нужный момент сопротивление в Приднестровье было минимальным. А спасти от этого может только продвижение российских войск, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь