Стандарты НАТО поразили ВСУ, Европа боится большой войны. Что говорили об Украине в мире 11 октября - 11.10.2023 Украина.ру
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Стандарты НАТО поразили ВСУ, Европа боится большой войны. Что говорили об Украине в мире 11 октября
Стандарты НАТО поразили ВСУ, Европа боится большой войны. Что говорили об Украине в мире 11 октября - 11.10.2023 Украина.ру
Стандарты НАТО поразили ВСУ, Европа боится большой войны. Что говорили об Украине в мире 11 октября
Ситуация на Украине требует мирных переговоров, иначе конфликт может перерасти в нечто большее, что чревато плачевными последствиями для Европы, пишут западные СМИ
2023-10-11T17:16
2023-10-11T17:56
эксклюзив
украина
россия
франция
бельгия
ес
конфликт
нато
всу
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Неподходящие стандартыЗападные стандарты военной подготовки не подходят под нужды украинского фронта, сообщила французская радиостанция RFI. В эфире военнослужащий с Украины с позывным «Рони», который прошел обучение по западным стандартам рассказал, что принципиально нового он ничего не узнал. По его словам, им показывали французские противотанковые мины HPD и методы обращения с ними, однако украинская армия уже имеет достаточный опыт применения подобных мин на фронте. Кроме того, инструкторы проверили насколько умело вэсэушники справляются с российскими и советскими минами.«На самом деле, они даже учились у нас — мы слегка поменялись ролями», — рассказал военнослужащий.Сапер ВСУ из 113-й бригады, дислоцированной в Харьковской области, Иван, после обучения в эфире французскому радио признался, что за время двухнедельного обучения он запомнил только несколько слов на французском в стиле «бонжур» и «мерси». А что касалось практических навыков, солдат не открыл для себя ничего нового, помимо того, что западные иностранные инструкторы заставляли их извлекать противотанковые мины, а потом их обезвреживать.«Мы не понимали зачем: когда мы находим мину в поле или в лесу, то взрываем на месте и продолжаем движение. Это позволяет свести опасность к минимуму», — отметил Иван в эфире.По его словам, западные инструкторы обучают «по стандартам НАТО» и «следуют методичке, где сказано, что можно и что нельзя делать».А вот ротный командир Национальной гвардии Украины Илья поделился с французской радиостанцией своими впечатлениями после обучения на американской базе в Германии.Украинский военнослужащий отметил, что у «них» совершенно другая война и американцы привыкли к активному ведению боевых действий, как в Сирии, Афганистане и Ираке. Илья говорит, что окопная война для западных солдат осталась далеко в истории и они смогут обучить украинских солдат только как вести бой в здании, в поле, лесу, но никак не сидя в окопах.Как передает RFI, на обучении в Германии Илью поразило большое разнообразие средств, которыми пользуются американские военные. Вэсэушник рассказал, что они выполняли на полигоне упражнение по штурму деревни. При этом инструкторы придерживались такой тактики: сначала отправляли авиацию, потом артиллерию, затем танки и только потом пехоту, рассказывает украинец.На что военнослужащий ответил, что на Украине происходит все иначе: сперва идёт пехота под прикрытием артиллерии. По итогу обучения западные инструкторы прозвали вэсэушников киборгами и заявили, что на Западе никто не придерживается такого ведения боя.Известно, что за все время конфликта на тренировочных базах 24 стран Евросоюза побывало около 26 тысяч украинских военных, а к концу 2023 года обучение должны будут пройти еще несколько тысяч солдат.Бесполезным на украинском фронте окажутся и поставляемые Западом танки, которые не смогут прорвать российскую линию обороны, говорит политический обозреватель из Великобритании в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong Ричард Медхёрст.«Я просто хочу сказать, там столько линий обороны, "зубов дракона", которые выглядят как пирамиды из бетона, созданных с единственной целью: блокировать продвижение танков. Поэтому неважно, какой танк вы пришлёте, он всё равно не пройдёт. Даже если он прорвётся, он упадёт в противотанковый ров. Они используют бульдозеры, чтобы рыть такие широкие траншеи, что даже если танк чудесным образом оказался там, он просто провалится в неё и не сможет выбраться», — рассказывает Медхёрст.Обозреватель в интервью рассказал о минных полях и об особой тактике российских военных с применением артиллерии и самолетов, назвав это совершенным кошмаром. Недоумевал Медхёрст и от того, почему на Украине на фронт отправляют молодых людей, которые по итогу становятся инвалидами или вовсе погибают. Медхёрст связал это с тем, что подобные действия властей продлевают таким образом конфликт, давая возможность заработать на войне производителям оружия.«Я думаю, это нелепо с военной точки зрения и безнравственно с этической точки зрения», — говорит обозреватель.По мнению Медхёрста, российские войска вовсе не заинтересованы в продвижении, а единственной целью ВС РФ является отвоевание Донбасса и восточных регионов Украины, так как там проживают этнические русские. Обозреватель добавил, что «Россия действительно добилась успеха в деле обеспечения защиты и включения их в состав России, где отныне они будут в безопасности».А бичом современности он назвал НАТО, которое, по его мнению, не заинтересовано в прекращении конфликта, и даже такой финт, как присоединение к альянсу Швеции и Финляндии, вовсе не напугает Россию.Предупреждение из БельгииЕвропейским лидерам следует готовиться к переговорам по Украине, а не разжигать конфликт, — заявил бельгийский политик и антивоенный активист Пьер Галанд в эфире радиостанции France Culture.Он высказал опасения, что конфликт на Украине может перерасти во что-то большее и перекинуться на территорию Европы, поэтому власти европейских стран должны быть заинтересованы в прекращении войны.«Европейские политики должны готовиться к переговорам и прорабатывать пути достижения компромисса между сторонами, а не стремиться к победе Киева на поле боя», — говорит Галанд.Антивоенный активист в эфире обвинил Францию и Германию, так как эти страны в свое время не выполнили свои обязательства по проведению переговоров и не обеспечили выполнение Минских соглашений. Еще одной причиной продолжения конфликта на Украине Галанд обозначил строительство военных баз НАТО, которые дислоцируются вокруг России.Галанд в эфире France Culture призвал ЕС уже сейчас консолидироваться и выступить против ведения боевых действий.«Мы должны собраться и выступить против уже сейчас, чтобы предупредить эту абсолютную опасность, которая заключается в начале третьей мировой войны», — настаивает политик.Он считает, что граждане европейских стран вполне способны вынудить руководителей государств перестать мыслить категориями войны и поставок оружия Киеву. Во многом прекращение конфликта зависит и от президента России Владимира Путина, но при этом США обязаны обеспечить гарантии безопасности как Киеву, так и Москве, считает Галанд.
https://ukraina.ru/20230831/1049051951.html
https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html
https://ukraina.ru/20231010/1050056261.html
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Серафима Тимохина
Серафима Тимохина
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эксклюзив, украина, россия, франция, бельгия, ес, конфликт, нато, всу
Эксклюзив, Украина, Россия, Франция, Бельгия, ЕС, конфликт, НАТО, ВСУ

Стандарты НАТО поразили ВСУ, Европа боится большой войны. Что говорили об Украине в мире 11 октября

17:16 11.10.2023 (обновлено: 17:56 11.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО откроется в Варшаве 8 июля
Саммит НАТО откроется в Варшаве 8 июля - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Серафима Тимохина
автор Украина.ру
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Ситуация на Украине требует мирных переговоров, иначе конфликт может перерасти в нечто большее, что чревато плачевными последствиями для Европы, пишут западные СМИ
Неподходящие стандарты
Западные стандарты военной подготовки не подходят под нужды украинского фронта, сообщила французская радиостанция RFI.
В эфире военнослужащий с Украины с позывным «Рони», который прошел обучение по западным стандартам рассказал, что принципиально нового он ничего не узнал. По его словам, им показывали французские противотанковые мины HPD и методы обращения с ними, однако украинская армия уже имеет достаточный опыт применения подобных мин на фронте.
Кроме того, инструкторы проверили насколько умело вэсэушники справляются с российскими и советскими минами.
«На самом деле, они даже учились у нас — мы слегка поменялись ролями», — рассказал военнослужащий.
Сапер ВСУ из 113-й бригады, дислоцированной в Харьковской области, Иван, после обучения в эфире французскому радио признался, что за время двухнедельного обучения он запомнил только несколько слов на французском в стиле «бонжур» и «мерси».
А что касалось практических навыков, солдат не открыл для себя ничего нового, помимо того, что западные иностранные инструкторы заставляли их извлекать противотанковые мины, а потом их обезвреживать.
«Мы не понимали зачем: когда мы находим мину в поле или в лесу, то взрываем на месте и продолжаем движение. Это позволяет свести опасность к минимуму», — отметил Иван в эфире.
Церемония передачи полномочий между американскими подразделениями из состава международной тренировочной миссии JMTG-U (Объединенная многонациональная тренировочная группа – Украина) в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Деятельность группы заключается в подготовке подразделений ВС Украины согласно стандартов и принципов НАТО. - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 04:26
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По его словам, западные инструкторы обучают «по стандартам НАТО» и «следуют методичке, где сказано, что можно и что нельзя делать».
А вот ротный командир Национальной гвардии Украины Илья поделился с французской радиостанцией своими впечатлениями после обучения на американской базе в Германии.
Украинский военнослужащий отметил, что у «них» совершенно другая война и американцы привыкли к активному ведению боевых действий, как в Сирии, Афганистане и Ираке.
Илья говорит, что окопная война для западных солдат осталась далеко в истории и они смогут обучить украинских солдат только как вести бой в здании, в поле, лесу, но никак не сидя в окопах.
Как передает RFI, на обучении в Германии Илью поразило большое разнообразие средств, которыми пользуются американские военные. Вэсэушник рассказал, что они выполняли на полигоне упражнение по штурму деревни. При этом инструкторы придерживались такой тактики: сначала отправляли авиацию, потом артиллерию, затем танки и только потом пехоту, рассказывает украинец.
На что военнослужащий ответил, что на Украине происходит все иначе: сперва идёт пехота под прикрытием артиллерии. По итогу обучения западные инструкторы прозвали вэсэушников киборгами и заявили, что на Западе никто не придерживается такого ведения боя.
Известно, что за все время конфликта на тренировочных базах 24 стран Евросоюза побывало около 26 тысяч украинских военных, а к концу 2023 года обучение должны будут пройти еще несколько тысяч солдат.
Бесполезным на украинском фронте окажутся и поставляемые Западом танки, которые не смогут прорвать российскую линию обороны, говорит политический обозреватель из Великобритании в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong Ричард Медхёрст.
«Я просто хочу сказать, там столько линий обороны, "зубов дракона", которые выглядят как пирамиды из бетона, созданных с единственной целью: блокировать продвижение танков. Поэтому неважно, какой танк вы пришлёте, он всё равно не пройдёт.
Даже если он прорвётся, он упадёт в противотанковый ров. Они используют бульдозеры, чтобы рыть такие широкие траншеи, что даже если танк чудесным образом оказался там, он просто провалится в неё и не сможет выбраться», — рассказывает Медхёрст.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
12:57
Наступление на Авдеевку: российские штурмовые группы прорвали две из трех линий обороны ВСУРоссийское командование приступило к решению проблемы с ежедневными массированными артиллерийскими обстрелами Донецка, из-за которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура
Обозреватель в интервью рассказал о минных полях и об особой тактике российских военных с применением артиллерии и самолетов, назвав это совершенным кошмаром.
Недоумевал Медхёрст и от того, почему на Украине на фронт отправляют молодых людей, которые по итогу становятся инвалидами или вовсе погибают. Медхёрст связал это с тем, что подобные действия властей продлевают таким образом конфликт, давая возможность заработать на войне производителям оружия.
«Я думаю, это нелепо с военной точки зрения и безнравственно с этической точки зрения», — говорит обозреватель.
По мнению Медхёрста, российские войска вовсе не заинтересованы в продвижении, а единственной целью ВС РФ является отвоевание Донбасса и восточных регионов Украины, так как там проживают этнические русские.
Обозреватель добавил, что «Россия действительно добилась успеха в деле обеспечения защиты и включения их в состав России, где отныне они будут в безопасности».
А бичом современности он назвал НАТО, которое, по его мнению, не заинтересовано в прекращении конфликта, и даже такой финт, как присоединение к альянсу Швеции и Финляндии, вовсе не напугает Россию.
Предупреждение из Бельгии
Европейским лидерам следует готовиться к переговорам по Украине, а не разжигать конфликт, — заявил бельгийский политик и антивоенный активист Пьер Галанд в эфире радиостанции France Culture.
Он высказал опасения, что конфликт на Украине может перерасти во что-то большее и перекинуться на территорию Европы, поэтому власти европейских стран должны быть заинтересованы в прекращении войны.
«Европейские политики должны готовиться к переговорам и прорабатывать пути достижения компромисса между сторонами, а не стремиться к победе Киева на поле боя», — говорит Галанд.
Антивоенный активист в эфире обвинил Францию и Германию, так как эти страны в свое время не выполнили свои обязательства по проведению переговоров и не обеспечили выполнение Минских соглашений. Еще одной причиной продолжения конфликта на Украине Галанд обозначил строительство военных баз НАТО, которые дислоцируются вокруг России.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 15:02
Александр Перенджиев о том, как Россия завершит конфликт на Украине, и в какую ловушку попал ИзраильИзраиль уповал на старшего сильного брата в лице США, но попал в ловушку, потому что США всегда ведут двойную игру, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Галанд в эфире France Culture призвал ЕС уже сейчас консолидироваться и выступить против ведения боевых действий.
«Мы должны собраться и выступить против уже сейчас, чтобы предупредить эту абсолютную опасность, которая заключается в начале третьей мировой войны», — настаивает политик.
Он считает, что граждане европейских стран вполне способны вынудить руководителей государств перестать мыслить категориями войны и поставок оружия Киеву. Во многом прекращение конфликта зависит и от президента России Владимира Путина, но при этом США обязаны обеспечить гарантии безопасности как Киеву, так и Москве, считает Галанд.
 
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