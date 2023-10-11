"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке - 11.10.2023 Украина.ру
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"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке
"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке - 11.10.2023 Украина.ру
"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке
Определенные политики хотят объединить израильское общество, чтобы окончательно решить вопрос с Газой и подготовить общество к "заморозке" Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2023-10-11T22:15
2023-10-11T22:15
новости
украина
израиль
сша
запад
война
хамас
нападение
спецслужбы
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"Хамас" серьезно подготовился к атаке на Израиль. Они не могли "незаметно" накопить пять тысяч ракет. Более того, за какое-то время до нападения около 70 тысяч жителей Сектора Газа смогли уехать через территорию Израиля. Спецслужбы не могли незаметно пропустить такой большой поток людей, рассказал эксперт.Граница перед Газой – это несколько километров пустынного пространства. Там фиксируется любое передвижение. Поэтому непонятно, как бойцы ХАМАС могли подойти к забору на границе и просто разобрать его при помощи бульдозеров, добавил он.Возможно, у западных политиков есть желание максимально объединить израильское общество, чтобы окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию "с легким сливом Украины". Если на Ближнем Востоке разгорится большая война, у США появятся для этого весомые аргументы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050072754.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, израиль, сша, запад, война, хамас, нападение, спецслужбы
Новости, Украина, Израиль, США, Запад, война, ХАМАС, нападение, спецслужбы

"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке

22:15 11.10.2023
 
© AP / Ramez Mahmoud
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP / Ramez Mahmoud
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Определенные политики хотят объединить израильское общество, чтобы окончательно решить вопрос с Газой и подготовить общество к "заморозке" Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
"Хамас" серьезно подготовился к атаке на Израиль. Они не могли "незаметно" накопить пять тысяч ракет. Более того, за какое-то время до нападения около 70 тысяч жителей Сектора Газа смогли уехать через территорию Израиля. Спецслужбы не могли незаметно пропустить такой большой поток людей, рассказал эксперт.
Граница перед Газой – это несколько километров пустынного пространства. Там фиксируется любое передвижение. Поэтому непонятно, как бойцы ХАМАС могли подойти к забору на границе и просто разобрать его при помощи бульдозеров, добавил он.
"Мы прекрасно знаем, кто этим манипулирует. Какое бы ни было разгильдяйство в армии, в пограничных войсках Израиля служат натасканные ребята. Там 24 часа в сутки ситуацию мониторят с вертолетов и со спутников", - подчеркнул Амерберг.
Возможно, у западных политиков есть желание максимально объединить израильское общество, чтобы окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию "с легким сливом Украины". Если на Ближнем Востоке разгорится большая война, у США появятся для этого весомые аргументы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУкраинаИзраильСШАЗападвойнаХАМАСнападениеспецслужбы
 
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