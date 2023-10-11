https://ukraina.ru/20231011/1050088558.html

"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке

"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке - 11.10.2023 Украина.ру

"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке

Определенные политики хотят объединить израильское общество, чтобы окончательно решить вопрос с Газой и подготовить общество к "заморозке" Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2023-10-11T22:15

2023-10-11T22:15

2023-10-11T22:15

новости

украина

израиль

сша

запад

война

хамас

нападение

спецслужбы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050050826_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56c22f1ad4ead6a93baa251573031730.jpg

"Хамас" серьезно подготовился к атаке на Израиль. Они не могли "незаметно" накопить пять тысяч ракет. Более того, за какое-то время до нападения около 70 тысяч жителей Сектора Газа смогли уехать через территорию Израиля. Спецслужбы не могли незаметно пропустить такой большой поток людей, рассказал эксперт.Граница перед Газой – это несколько километров пустынного пространства. Там фиксируется любое передвижение. Поэтому непонятно, как бойцы ХАМАС могли подойти к забору на границе и просто разобрать его при помощи бульдозеров, добавил он.Возможно, у западных политиков есть желание максимально объединить израильское общество, чтобы окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию "с легким сливом Украины". Если на Ближнем Востоке разгорится большая война, у США появятся для этого весомые аргументы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050072754.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, израиль, сша, запад, война, хамас, нападение, спецслужбы