"Быстрый слив Украины": Эксперт объяснил, кто и зачем смоделировал большую войну на Ближнем Востоке
© AP / Ramez Mahmoud
© AP / Ramez Mahmoud
Определенные политики хотят объединить израильское общество, чтобы окончательно решить вопрос с Газой и подготовить общество к "заморозке" Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
"Хамас" серьезно подготовился к атаке на Израиль. Они не могли "незаметно" накопить пять тысяч ракет. Более того, за какое-то время до нападения около 70 тысяч жителей Сектора Газа смогли уехать через территорию Израиля. Спецслужбы не могли незаметно пропустить такой большой поток людей, рассказал эксперт.
Граница перед Газой – это несколько километров пустынного пространства. Там фиксируется любое передвижение. Поэтому непонятно, как бойцы ХАМАС могли подойти к забору на границе и просто разобрать его при помощи бульдозеров, добавил он.
"Мы прекрасно знаем, кто этим манипулирует. Какое бы ни было разгильдяйство в армии, в пограничных войсках Израиля служат натасканные ребята. Там 24 часа в сутки ситуацию мониторят с вертолетов и со спутников", - подчеркнул Амерберг.
Возможно, у западных политиков есть желание максимально объединить израильское общество, чтобы окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию "с легким сливом Украины". Если на Ближнем Востоке разгорится большая война, у США появятся для этого весомые аргументы, резюмировал собеседник издания.
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