"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну
Израильские эксперты считают, война между Израилем и сектором Газа - грязная игра определенных политических сил, которые смоделировали эту ситуацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Ближневосточный конфликт в любом случае скажется на финансировании Киева и на политике США и Великобритании – главного спонсора терроризма. Потому что ни одна террористическая организация не может существовать без подпитки извне, рассказал эксперт.
Если сейчас на Ближнем Востоке начнется большая война, то у США появятся аргументы, чтобы сказать: "Украина, извини. У нас тут очень старые союзники, которым наша помощь нужнее", отметил Амерберг.
"Еще в Киеве говорят, что Россия якобы отдала "Хамасу" трофейное натовское оружие, чтобы дискредитировать Украину. Но это не имеет значения. СВО идет своим чередом", - подчеркнул военный.
Возможно, что определенные силы хотят объединить израильское общество, окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию с легким "сливом" Украины. Говорить об этом пока рано, но тенденции для этого создаются, заключил собеседник издания.
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10:31"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии ИзраиляГрязные политические игры, серьезные системные проблемы и повальное разгильдяйство в армии ЦАХАЛ стали главной причиной того, что ХАМАС смог успешно атаковать территорию Израиля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг