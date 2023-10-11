"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну - 11.10.2023 Украина.ру
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"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну
"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну - 11.10.2023 Украина.ру
"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну
Израильские эксперты считают, война между Израилем и сектором Газа - грязная игра определенных политических сил, которые смоделировали эту ситуацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2023-10-11T21:15
2023-10-11T21:15
новости
сша
украина
израиль
война
конфликт
сектор газа
союзники
великобритания
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Ближневосточный конфликт в любом случае скажется на финансировании Киева и на политике США и Великобритании – главного спонсора терроризма. Потому что ни одна террористическая организация не может существовать без подпитки извне, рассказал эксперт.Если сейчас на Ближнем Востоке начнется большая война, то у США появятся аргументы, чтобы сказать: "Украина, извини. У нас тут очень старые союзники, которым наша помощь нужнее", отметил Амерберг.Возможно, что определенные силы хотят объединить израильское общество, окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию с легким "сливом" Украины. Говорить об этом пока рано, но тенденции для этого создаются, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231011/1050083902.html
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, израиль, война, конфликт, сектор газа, союзники, великобритания
Новости, США, Украина, Израиль, война, конфликт, сектор Газа, союзники, Великобритания

"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну

21:15 11.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
Израильские эксперты считают, война между Израилем и сектором Газа - грязная игра определенных политических сил, которые смоделировали эту ситуацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Ближневосточный конфликт в любом случае скажется на финансировании Киева и на политике США и Великобритании – главного спонсора терроризма. Потому что ни одна террористическая организация не может существовать без подпитки извне, рассказал эксперт.
Если сейчас на Ближнем Востоке начнется большая война, то у США появятся аргументы, чтобы сказать: "Украина, извини. У нас тут очень старые союзники, которым наша помощь нужнее", отметил Амерберг.

"Еще в Киеве говорят, что Россия якобы отдала "Хамасу" трофейное натовское оружие, чтобы дискредитировать Украину. Но это не имеет значения. СВО идет своим чередом", - подчеркнул военный.

Возможно, что определенные силы хотят объединить израильское общество, окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию с легким "сливом" Украины. Говорить об этом пока рано, но тенденции для этого создаются, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
10:31
"Со спущенными штанами теряют автоматы": военный эксперт о том, почему творится бардак в армии ИзраиляГрязные политические игры, серьезные системные проблемы и повальное разгильдяйство в армии ЦАХАЛ стали главной причиной того, что ХАМАС смог успешно атаковать территорию Израиля. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
 
НовостиСШАУкраинаИзраильвойнаконфликтсектор ГазасоюзникиВеликобритания
 
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