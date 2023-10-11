https://ukraina.ru/20231011/1050086346.html

"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну

"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну - 11.10.2023 Украина.ру

"Украина, извини": военный эксперт объяснил, зачем США развязывают большую войну

Израильские эксперты считают, война между Израилем и сектором Газа - грязная игра определенных политических сил, которые смоделировали эту ситуацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2023-10-11T21:15

2023-10-11T21:15

2023-10-11T21:15

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Ближневосточный конфликт в любом случае скажется на финансировании Киева и на политике США и Великобритании – главного спонсора терроризма. Потому что ни одна террористическая организация не может существовать без подпитки извне, рассказал эксперт.Если сейчас на Ближнем Востоке начнется большая война, то у США появятся аргументы, чтобы сказать: "Украина, извини. У нас тут очень старые союзники, которым наша помощь нужнее", отметил Амерберг.Возможно, что определенные силы хотят объединить израильское общество, окончательно решить вопрос с Газой и оправдать ситуацию с легким "сливом" Украины. Говорить об этом пока рано, но тенденции для этого создаются, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231011/1050083902.html

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новости, сша, украина, израиль, война, конфликт, сектор газа, союзники, великобритания