https://ukraina.ru/20231011/1050084794.html
"Поддержите умирающих". Зеленский порекомендовал мировым лидерам отправиться в Израиль
"Поддержите умирающих". Зеленский порекомендовал мировым лидерам отправиться в Израиль - 11.10.2023 Украина.ру
"Поддержите умирающих". Зеленский порекомендовал мировым лидерам отправиться в Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал мировым лидерам съездить в Израиль
2023-10-11T11:29
2023-10-11T11:29
2023-10-11T11:29
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Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.Зеленский рассказал, как важна поддержка во время конфликтов. И пообещал, что "будут сигналы и от Украины" в отношении палестино-израильского конфликта.Украина, по словам Зеленского, понимает, что такое террористические атаки. Он заявил, что помнит первый день спецоперации, который, по его словам, начался с "террористических атак" из Белоруссии.Зеленский поблагодарил за приглашение, ведь у него "будет возможность побеседовать с министрами обороны стран "формата Рамштайн", ведь это "очень важно".
https://ukraina.ru/20231011/1050083739.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, брюссель, владимир зеленский, нато, израиль
Новости, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, НАТО, Израиль
"Поддержите умирающих". Зеленский порекомендовал мировым лидерам отправиться в Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал мировым лидерам съездить в Израиль
Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.
Зеленский рассказал, как важна поддержка во время конфликтов. И пообещал, что "будут сигналы и от Украины" в отношении палестино-израильского конфликта.
Украина, по словам Зеленского, понимает, что такое террористические атаки. Он заявил, что помнит первый день спецоперации, который, по его словам, начался с "террористических атак" из Белоруссии.
"Моя рекомендация, если я могу употребить это слово, для мировых лидеров… Это очень важно не быть одному. Очень важно. Так что моя рекомендация для мировых лидеров – отправиться в Израиль. И просто поддержать людей, не институты, просто поддержите людей, которые находятся под атаками террористов, которые умирают", - сказал Зеленский.
Зеленский поблагодарил за приглашение, ведь у него "будет возможность побеседовать с министрами обороны стран "формата Рамштайн", ведь это "очень важно".