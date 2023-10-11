https://ukraina.ru/20231011/1050084794.html

"Поддержите умирающих". Зеленский порекомендовал мировым лидерам отправиться в Израиль

"Поддержите умирающих". Зеленский порекомендовал мировым лидерам отправиться в Израиль - 11.10.2023 Украина.ру

"Поддержите умирающих". Зеленский порекомендовал мировым лидерам отправиться в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал мировым лидерам съездить в Израиль

2023-10-11T11:29

2023-10-11T11:29

2023-10-11T11:29

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Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Перед участием в заседании формата "Рамштайн" он выступил перед журналистами.Зеленский рассказал, как важна поддержка во время конфликтов. И пообещал, что "будут сигналы и от Украины" в отношении палестино-израильского конфликта.Украина, по словам Зеленского, понимает, что такое террористические атаки. Он заявил, что помнит первый день спецоперации, который, по его словам, начался с "террористических атак" из Белоруссии.Зеленский поблагодарил за приглашение, ведь у него "будет возможность побеседовать с министрами обороны стран "формата Рамштайн", ведь это "очень важно".

https://ukraina.ru/20231011/1050083739.html

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новости, украина, брюссель, владимир зеленский, нато, израиль