https://ukraina.ru/20231011/1050083739.html

Бельгийские СМИ о визите Зеленского: приехал просить о дополнительной поддержке

Бельгийские СМИ о визите Зеленского: приехал просить о дополнительной поддержке - 11.10.2023 Украина.ру

Бельгийские СМИ о визите Зеленского: приехал просить о дополнительной поддержке

Чтобы занять регионы, освобожденные Россией, Киеву предстоит еще очень много работы, полагают бельгийские журналисты

2023-10-11T10:27

2023-10-11T10:27

2023-10-11T10:27

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Президент Украины Владимир Зеленский находится в Бельгии с визитом и планирует встретиться с премьер-министром этой европейской страны Александром Де Кроо. О повестке визита лидера киевского режима в Брюссель 11 октября рассуждает бельгийское издание HLN.В следующем году Бельгия примет от Испании пост председателя Еврокомиссии, что в глазах Зеленского делает ее самым важным партнером в дискуссии относительно европейской поддержки, напоминает издание.Эта поддержка Киеву очень необходима, учитывая тот факт, что линия фронта после широко анонсированного контрнаступления ВСУ в начале июня почти не двигалась – "учитывая, что русские занимают около 106 тысяч квадратных километров, работы предстоит еще очень много", отмечает бельгийское СМИ.HLN ссылается на слова президента США Джо Байдена, который ранее обещал, что США не откажутся от Украины."Европейские союзники также не настроены на это, хотя эксперты опасаются некоторой усталости от войны. Германия и Испания пообещали Украине новые средства противовоздушной обороны в прошлый четверг. Мадрид поставляет шесть систем HAWK, а Берлин пообещал еще одну систему Patriot. [Предположительно], Зеленский также попросит нашу страну о дополнительной поддержке", - говорится в публикации.При этом некоторые бельгийские парламентарии выступают за усиление поддержки Украины со стороны Бельгии. Так депутат Жорж Даллемань от центристской партии "Преданные" полагает, что европейские страны делают больше, чем Бельгия. Например, Нидерланды выделили Киеву около 2 млрд евро, в то время как Бельгия выделила только 210 млн евро, отметил депутат."Внешне наши усилия кажутся хорошими. Но на самом деле это очень плохо. Уровень поддержки Украины со стороны Бельгии вызывает позор. Если бы все страны НАТО помогали Украине так же, как мы, Украина теперь была бы Россией", — заявил он.С начала СВО Зеленский второй раз едет с визитом в Бельгию. В феврале этого года его приняли король Филипп и премьер-министр Александр де Кроо в Королевском дворце в Брюсселе. Во время аудиенции Зеленский подарил бельгийскому королю обломки сбитого на Украине российского самолета Су-25 с надписью - "Вместе мы победим".

https://ukraina.ru/20231011/1050083078.html

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новости, бельгия, владимир зеленский, визит, пво, поддержка