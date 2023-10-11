https://ukraina.ru/20231011/1050048620.html
"Валдай"–2023: как Россия видит мир будущего
"Валдай"–2023: как Россия видит мир будущего - 11.10.2023 Украина.ру
"Валдай"–2023: как Россия видит мир будущего
Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" в этом году прошло в Сочи со 2 по 5 октября. Мероприятие традиционно собрало экспертов-международников, политиков и дипломатов из России и зарубежья, которое в последнее время в основном представляют участники из азиатских и африканских стран
2023-10-11T05:47
2023-10-11T05:47
2023-10-11T05:47
эксклюзив
россия
валдай (клуб)
валдай
будущее
сочи
запад
многополярный мир
индия
бразилия
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Изначально "Валдай" создавался с целью политической презентации России, причём эта презентация в основном была рассчитана на Запад. Впервые форум был проведён в 2004 году, и в тот период в нём на постоянной основе участвовали ведущие западные политологи, имевшие непосредственное отношение к выработке внешнеполитического курса своих государств. Однако текущие политические реалии внесли свои коррективы: основными темами нынешнего форума стали многополярный мир, суверенизация национальных экономик, противостояние санкциям, дедолларизация и другие элементы сопротивления текущей западной гегемонии.Первый день заседания был посвящён политической многополярности. Соответственно, самыми обсуждаемыми вопросами стали её параметры. Предсказуемым моментом оказалось то, что эксперты разных стран имеют разные представления о конфигурации многополярного мира, который – версии разнятся – или уже существует, или возникнет в самом ближайшем будущем.В частности, на сессии, посвящённой БРИКС, член Совета правления Фонда Индии Рам Мадхав Варанаси заявил, что организация не должна становиться "формой доминирования", и что появление единой валюты БРИКС Индию не интересует, так как она опасается, что в результате дедолларизации возникнет новая мировая валюта, которая будет доминировать вместо доллара. В свою очередь представитель Бразилии Пауло Батиста Ногейра задался вопросом, хочет ли Индия, отвергая перспективу появления единой валюты БРИКС, чтобы место доллара занял юань. И он же отметил, что усилия входящих в организацию стран по ослаблению связей с мировыми финансовыми структурами (в частности, с МВФ) не приносят результатов во многом из-за того, что этому противятся сами представители этих государств – в частности, чиновники, назначенные за это отвечать. Россия в этом плане, по словам Ногейры, исключением не является.Забегая вперёд, скажем, что в третий день работы "Валдая" директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский в интервью изданию Украина.ру отметил, что БРИКС – не интеграционный формат и не может считаться полноценной международной организацией, и что с введением единой валюты этой структуре действительно следует повременить, сосредоточившись на формировании системы взаимных расчётов. В числе прочего это обусловлено тем, что для большинства стран БРИКС создание единой валюты с Китаем вряд ли будет приемлемо – учитывая его экономическую мощь.Ближе к вечеру первого дня на "Валдай" прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-подход был коротким, Лавров ответил всего на несколько вопросов. Основная суть его заявлений, касающихся не столько содержания сессии "Валдая", в которой он участвовал, сколько современной внешнеполитической повестки, сводилась к следующему:– О запрете на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами: Удивительно, как быстро европейцы растеряли остатки элементарной этики. Природа произошедшего – нацизм;– Об инциденте в парламенте Канады: О взглядах Ярослава Гунько знали и спикер парламента, и премьер Джастин Трюдо, который приветствовал его, подняв кулак. Что касается извинений последнего, то извинялся он только перед украинцами и перед Владимиром Зеленским, с которым ранее вместе зиговал, приветствуя нациста;– О ситуации вокруг Армении: Согласно договорённости 2020 года, Нагорный Карабах объявлялся зоной ответственности российских миротворцев, а его судьба должна была быть определена в ходе переговоров. Решение о его признании частью Азербайджана принимал Никол Пашинян.Второй день форума был посвящён экономике. Регулярно звучала тема дедолларизации. Впрочем, этот вопрос пока упирается во много практических проблем. На это, в частности, обратил внимание научный руководитель Департамента мировой экономики ВШЭ Леонид Григорьев, который предложил аудитории попробовать организовать промышленное производство без его кредитования в долларах. "Не может быть скачка из либеральной глобализации в какую-то другую. Инерция мировой экономики чудовищна", – подчеркнул Григорьев.Государство в тот день работы "Валдая" представлял вице-премьер РФ Александр Новак. Аудиторию, разумеется, в первую очередь интересовали вопросы, связанные с ценами на топливо. Новак по этому поводу заявил, что правительство намерено сохранить цены на АЗС не выше уровня инфляции, что запрет на экспорт нефтепродуктов уже привёл к снижению биржевых цен, и сегодня ФАС работает над тем, чтобы вслед за ними снизились цены на заправках. Вице-премьер также сообщил о неэффективности введения потолка цен на российскую нефть.В третий день на "Валдае" обсуждались гуманитарные вопросы. Помимо политических экспертов и учёных, в заседании участвовали писатель Александр Проханов и режиссёр Константин Богомолов – сессия, в которой они участвовали, называлась "Русская цивилизация сквозь века". На пресс-подходе Богомолов высказал ряд мыслей о природе взаимоотношений русского народа и российской власти: в частности, он считает, что народ может простить политическому руководству "сиюминутные экономические ошибки", но он никогда не простит ему неверного цивилизационного выбора. Режиссёр также заявил, что Россия хочет от мира "взаимопостигающего существования с разными странами", и что она противостоит попыткам другой цивилизации растоптать эти страны.Стоит отметить, что это был лейтмотив всего форума. О том, что Россия видит мир как некое сообщество цивилизаций, каждая из которых имеет право самостоятельно определять параметры своего развития без окриков извне, говорило огромное множество выступавших. Об этом сказал и Владимир Путин. То, что в мире будущего не должно быть единолично доминирующих сил по образцу современного Запада, кажется, стало предметом консенсуса как для российских, так и для зарубежных участников нынешнего "Валдая". Путин, выступавший в последний, четвёртый день форума, посвятил этому значительную часть своей речи – достаточно вспомнить обращённое к Западу "Вы кто такие вообще?!" Да и сам облик современного "Валдая" с многочисленными гостями из Африки, Юго-восточной Азии, Латинской Америки и других регионов, которые ещё относительно недавно считались "третьим миром", достаточно наглядно демонстрировал взгляды нынешней России на то, как должна выглядеть будущая система международных отношений.Отель, в котором проходил форум, располагался на высоте более 1300 метров. Журналисты же жили внизу, в долине Роза Хутор, и на работу добирались по канатной дороге. Когда вечером пресс-центр заканчивал работу, назад приходилось спускаться в полной темноте. Горы покрывал туман, кабинка фуникулёра двигалась вниз сквозь непроглядную мглу. Мысли о том, что именно так выглядит образ современного мира, не оставляли.Впрочем, в конце дороги каждый раз был свет.
https://ukraina.ru/20231006/1049960365.html
https://ukraina.ru/20231008/1049997531.html
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Владимир Зотов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Зотов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg
эксклюзив, россия, валдай (клуб), валдай, будущее, сочи, запад, многополярный мир, индия, бразилия, брикс, сергей лавров, ес, канада, зарубежье, александр новак, владимир путин
"Валдай"–2023: как Россия видит мир будущего
Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" в этом году прошло в Сочи со 2 по 5 октября. Мероприятие традиционно собрало экспертов-международников, политиков и дипломатов из России и зарубежья, которое в последнее время в основном представляют участники из азиатских и африканских стран
Изначально "Валдай" создавался с целью политической презентации России, причём эта презентация в основном была рассчитана на Запад.
Впервые форум был проведён в 2004 году, и в тот период в нём на постоянной основе участвовали ведущие западные политологи, имевшие непосредственное отношение к выработке внешнеполитического курса своих государств.
Однако текущие политические реалии внесли свои коррективы: основными темами нынешнего форума стали многополярный мир, суверенизация национальных экономик, противостояние санкциям, дедолларизация и другие элементы сопротивления текущей западной гегемонии.
Первый день заседания был посвящён политической многополярности. Соответственно, самыми обсуждаемыми вопросами стали её параметры. Предсказуемым моментом оказалось то, что эксперты разных стран имеют разные представления о конфигурации многополярного мира, который – версии разнятся – или уже существует, или возникнет в самом ближайшем будущем.
В частности, на сессии, посвящённой БРИКС, член Совета правления Фонда Индии Рам Мадхав Варанаси заявил, что организация не должна становиться "формой доминирования", и что появление единой валюты БРИКС Индию не интересует, так как она опасается, что в результате дедолларизации возникнет новая мировая валюта, которая будет доминировать вместо доллара.
В свою очередь представитель Бразилии Пауло Батиста Ногейра задался вопросом, хочет ли Индия, отвергая перспективу появления единой валюты БРИКС, чтобы место доллара занял юань. И он же отметил, что усилия входящих в организацию стран по ослаблению связей с мировыми финансовыми структурами (в частности, с МВФ) не приносят результатов во многом из-за того, что этому противятся сами представители этих государств – в частности, чиновники, назначенные за это отвечать.
Россия в этом плане, по словам Ногейры, исключением не является.
Забегая вперёд, скажем, что в третий день работы "Валдая" директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский в интервью изданию Украина.ру отметил, что БРИКС – не интеграционный формат и не может считаться полноценной международной организацией, и что с введением единой валюты этой структуре действительно следует повременить, сосредоточившись на формировании системы взаимных расчётов.
В числе прочего это обусловлено тем, что для большинства стран БРИКС создание единой валюты с Китаем вряд ли будет приемлемо – учитывая его экономическую мощь.
Ближе к вечеру первого дня на "Валдай" прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-подход был коротким, Лавров ответил всего на несколько вопросов. Основная суть его заявлений, касающихся не столько содержания сессии "Валдая", в которой он участвовал, сколько современной внешнеполитической повестки, сводилась к следующему:
– О запрете на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами: Удивительно, как быстро европейцы растеряли остатки элементарной этики. Природа произошедшего – нацизм;
– Об инциденте в парламенте Канады: О взглядах Ярослава Гунько знали и спикер парламента, и премьер Джастин Трюдо, который приветствовал его, подняв кулак. Что касается извинений последнего, то извинялся он только перед украинцами и перед Владимиром Зеленским, с которым ранее вместе зиговал, приветствуя нациста;
– О ситуации вокруг Армении: Согласно договорённости 2020 года, Нагорный Карабах объявлялся зоной ответственности российских миротворцев, а его судьба должна была быть определена в ходе переговоров. Решение о его признании частью Азербайджана принимал Никол Пашинян.
Второй день форума был посвящён экономике. Регулярно звучала тема дедолларизации. Впрочем, этот вопрос пока упирается во много практических проблем.
На это, в частности, обратил внимание научный руководитель Департамента мировой экономики ВШЭ Леонид Григорьев, который предложил аудитории попробовать организовать промышленное производство без его кредитования в долларах.
"Не может быть скачка из либеральной глобализации в какую-то другую. Инерция мировой экономики чудовищна", – подчеркнул Григорьев.
Государство в тот день работы "Валдая" представлял вице-премьер РФ Александр Новак.
Аудиторию, разумеется, в первую очередь интересовали вопросы, связанные с ценами на топливо. Новак по этому поводу заявил, что правительство намерено сохранить цены на АЗС не выше уровня инфляции, что запрет на экспорт нефтепродуктов уже привёл к снижению биржевых цен, и сегодня ФАС работает над тем, чтобы вслед за ними снизились цены на заправках.
Вице-премьер также сообщил о неэффективности введения потолка цен на российскую нефть.
В третий день на "Валдае" обсуждались гуманитарные вопросы. Помимо политических экспертов и учёных, в заседании участвовали писатель Александр Проханов и режиссёр Константин Богомолов – сессия, в которой они участвовали, называлась "Русская цивилизация сквозь века".
На пресс-подходе Богомолов высказал ряд мыслей о природе взаимоотношений русского народа и российской власти: в частности, он считает, что народ может простить политическому руководству "сиюминутные экономические ошибки", но он никогда не простит ему неверного цивилизационного выбора.
Режиссёр также заявил, что Россия хочет от мира "взаимопостигающего существования с разными странами", и что она противостоит попыткам другой цивилизации растоптать эти страны.
Стоит отметить, что это был лейтмотив всего форума. О том, что Россия видит мир как некое сообщество цивилизаций, каждая из которых имеет право самостоятельно определять параметры своего развития без окриков извне, говорило огромное множество выступавших. Об этом сказал и Владимир Путин.
То, что в мире будущего не должно быть единолично доминирующих сил по образцу современного Запада, кажется, стало предметом консенсуса как для российских, так и для зарубежных участников нынешнего "Валдая".
Путин, выступавший в последний, четвёртый день форума, посвятил этому значительную часть своей речи – достаточно вспомнить обращённое к Западу "Вы кто такие вообще?!"
Да и сам облик современного "Валдая" с многочисленными гостями из Африки, Юго-восточной Азии, Латинской Америки и других регионов, которые ещё относительно недавно считались "третьим миром", достаточно наглядно демонстрировал взгляды нынешней России на то, как должна выглядеть будущая система международных отношений.
Отель, в котором проходил форум, располагался на высоте более 1300 метров. Журналисты же жили внизу, в долине Роза Хутор, и на работу добирались по канатной дороге.
Когда вечером пресс-центр заканчивал работу, назад приходилось спускаться в полной темноте. Горы покрывал туман, кабинка фуникулёра двигалась вниз сквозь непроглядную мглу. Мысли о том, что именно так выглядит образ современного мира, не оставляли.
Впрочем, в конце дороги каждый раз был свет.