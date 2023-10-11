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"Валдай"–2023: как Россия видит мир будущего

"Валдай"–2023: как Россия видит мир будущего - 11.10.2023 Украина.ру

"Валдай"–2023: как Россия видит мир будущего

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" в этом году прошло в Сочи со 2 по 5 октября. Мероприятие традиционно собрало экспертов-международников, политиков и дипломатов из России и зарубежья, которое в последнее время в основном представляют участники из азиатских и африканских стран

2023-10-11T05:47

2023-10-11T05:47

2023-10-11T05:47

эксклюзив

россия

валдай (клуб)

валдай

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индия

бразилия

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Изначально "Валдай" создавался с целью политической презентации России, причём эта презентация в основном была рассчитана на Запад. Впервые форум был проведён в 2004 году, и в тот период в нём на постоянной основе участвовали ведущие западные политологи, имевшие непосредственное отношение к выработке внешнеполитического курса своих государств. Однако текущие политические реалии внесли свои коррективы: основными темами нынешнего форума стали многополярный мир, суверенизация национальных экономик, противостояние санкциям, дедолларизация и другие элементы сопротивления текущей западной гегемонии.Первый день заседания был посвящён политической многополярности. Соответственно, самыми обсуждаемыми вопросами стали её параметры. Предсказуемым моментом оказалось то, что эксперты разных стран имеют разные представления о конфигурации многополярного мира, который – версии разнятся – или уже существует, или возникнет в самом ближайшем будущем.В частности, на сессии, посвящённой БРИКС, член Совета правления Фонда Индии Рам Мадхав Варанаси заявил, что организация не должна становиться "формой доминирования", и что появление единой валюты БРИКС Индию не интересует, так как она опасается, что в результате дедолларизации возникнет новая мировая валюта, которая будет доминировать вместо доллара. В свою очередь представитель Бразилии Пауло Батиста Ногейра задался вопросом, хочет ли Индия, отвергая перспективу появления единой валюты БРИКС, чтобы место доллара занял юань. И он же отметил, что усилия входящих в организацию стран по ослаблению связей с мировыми финансовыми структурами (в частности, с МВФ) не приносят результатов во многом из-за того, что этому противятся сами представители этих государств – в частности, чиновники, назначенные за это отвечать. Россия в этом плане, по словам Ногейры, исключением не является.Забегая вперёд, скажем, что в третий день работы "Валдая" директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский в интервью изданию Украина.ру отметил, что БРИКС – не интеграционный формат и не может считаться полноценной международной организацией, и что с введением единой валюты этой структуре действительно следует повременить, сосредоточившись на формировании системы взаимных расчётов. В числе прочего это обусловлено тем, что для большинства стран БРИКС создание единой валюты с Китаем вряд ли будет приемлемо – учитывая его экономическую мощь.Ближе к вечеру первого дня на "Валдай" прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-подход был коротким, Лавров ответил всего на несколько вопросов. Основная суть его заявлений, касающихся не столько содержания сессии "Валдая", в которой он участвовал, сколько современной внешнеполитической повестки, сводилась к следующему:– О запрете на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами: Удивительно, как быстро европейцы растеряли остатки элементарной этики. Природа произошедшего – нацизм;– Об инциденте в парламенте Канады: О взглядах Ярослава Гунько знали и спикер парламента, и премьер Джастин Трюдо, который приветствовал его, подняв кулак. Что касается извинений последнего, то извинялся он только перед украинцами и перед Владимиром Зеленским, с которым ранее вместе зиговал, приветствуя нациста;– О ситуации вокруг Армении: Согласно договорённости 2020 года, Нагорный Карабах объявлялся зоной ответственности российских миротворцев, а его судьба должна была быть определена в ходе переговоров. Решение о его признании частью Азербайджана принимал Никол Пашинян.Второй день форума был посвящён экономике. Регулярно звучала тема дедолларизации. Впрочем, этот вопрос пока упирается во много практических проблем. На это, в частности, обратил внимание научный руководитель Департамента мировой экономики ВШЭ Леонид Григорьев, который предложил аудитории попробовать организовать промышленное производство без его кредитования в долларах. "Не может быть скачка из либеральной глобализации в какую-то другую. Инерция мировой экономики чудовищна", – подчеркнул Григорьев.Государство в тот день работы "Валдая" представлял вице-премьер РФ Александр Новак. Аудиторию, разумеется, в первую очередь интересовали вопросы, связанные с ценами на топливо. Новак по этому поводу заявил, что правительство намерено сохранить цены на АЗС не выше уровня инфляции, что запрет на экспорт нефтепродуктов уже привёл к снижению биржевых цен, и сегодня ФАС работает над тем, чтобы вслед за ними снизились цены на заправках. Вице-премьер также сообщил о неэффективности введения потолка цен на российскую нефть.В третий день на "Валдае" обсуждались гуманитарные вопросы. Помимо политических экспертов и учёных, в заседании участвовали писатель Александр Проханов и режиссёр Константин Богомолов – сессия, в которой они участвовали, называлась "Русская цивилизация сквозь века". На пресс-подходе Богомолов высказал ряд мыслей о природе взаимоотношений русского народа и российской власти: в частности, он считает, что народ может простить политическому руководству "сиюминутные экономические ошибки", но он никогда не простит ему неверного цивилизационного выбора. Режиссёр также заявил, что Россия хочет от мира "взаимопостигающего существования с разными странами", и что она противостоит попыткам другой цивилизации растоптать эти страны.Стоит отметить, что это был лейтмотив всего форума. О том, что Россия видит мир как некое сообщество цивилизаций, каждая из которых имеет право самостоятельно определять параметры своего развития без окриков извне, говорило огромное множество выступавших. Об этом сказал и Владимир Путин. То, что в мире будущего не должно быть единолично доминирующих сил по образцу современного Запада, кажется, стало предметом консенсуса как для российских, так и для зарубежных участников нынешнего "Валдая". Путин, выступавший в последний, четвёртый день форума, посвятил этому значительную часть своей речи – достаточно вспомнить обращённое к Западу "Вы кто такие вообще?!" Да и сам облик современного "Валдая" с многочисленными гостями из Африки, Юго-восточной Азии, Латинской Америки и других регионов, которые ещё относительно недавно считались "третьим миром", достаточно наглядно демонстрировал взгляды нынешней России на то, как должна выглядеть будущая система международных отношений.Отель, в котором проходил форум, располагался на высоте более 1300 метров. Журналисты же жили внизу, в долине Роза Хутор, и на работу добирались по канатной дороге. Когда вечером пресс-центр заканчивал работу, назад приходилось спускаться в полной темноте. Горы покрывал туман, кабинка фуникулёра двигалась вниз сквозь непроглядную мглу. Мысли о том, что именно так выглядит образ современного мира, не оставляли.Впрочем, в конце дороги каждый раз был свет.

https://ukraina.ru/20231006/1049960365.html

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