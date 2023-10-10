https://ukraina.ru/20231010/1050064039.html

Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта

Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта - 10.10.2023 Украина.ру

Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке может изменить расклад сил во всем мире

2023-10-10T16:47

2023-10-10T16:47

2023-10-10T16:47

эксклюзив

израиль

хамас

украина

скубченко

алексей пушков

биньямин нетаньяху

владимир зеленский

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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.Как отразится палестино-израильский конфликт на ситуации на украинском фронте и не только – размышляли эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Сенатор Алексей Пушков:К словам генерала Марка Милли, экс-главы Комитета начальников штабов США, заявившего о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие, стоит отнестись серьезно.Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме.Вместе с тем растет и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией. Все больше влиятельных фигур, начиная с трех главных претендентов на пост президента от республиканцев - Трампа, Десантиса и Рамасвами, считают главным противником и соперником Америки не Россию, а Китай.И призывают не финансировать Украину, которая является ложным приоритетом для США, а готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня и его растущей в современном мире.Второй фактор, снижающий вероятность прямого конфликта США с Россией, - множественность вызовов, ставящих под сомнение их гегемонию. Это - помимо Китая и России - Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах. Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов.Третий фактор - необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего т.н. "глобального лидерства". Это уже сегодня три кризиса - ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный.Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой державы, как США.Политический аналитик Александр Скубченко:Как война на Ближнем востоке меняет расклады по Украине:Встреча в Турции по мирному урегулированию на Украине может пройти в последней декаде октября — РИА Новости со ссылкой на источник.Без поддержки запада — а западу, занятому Израилем, сейчас не до Украины — режим Зеленского уже хочет договариваться.А любые договорённости сейчас, когда Зеленский в уязвимой позиции, возможны только на условиях России.Украинский политтехнолог Карл Волох:При всей ужасности событий в Израиле, эта война (в отличие от нынешней Украины) не является экзистенциальной - даже если подключатся Хизбалла и непосредственно Иран.Нетаньяху имеет в сто раз больший опыт в сфере безопасности, чем Зеленский. И несмотря на это, как только началась война, Биби сразу предложил создать правительство национального единства и пригласил туда руководителей оппозиционных партий.А сегодня, через сутки после этого, медиа уже разрывают его в клочья, почему это "до сих пор" не сделано.Зеленский в условиях несравнимо хуже ничего подобного не сделал.Ибо сама мысль поделиться с кем-то властью для него невыносима. Даже если на кону суверенитет государства и сотни тысяч жизнейБизнесмен Валерий Пекар:Я хочу как в Израиле.1. Состоятельное государство, несмотря на бюрократию, которое не требует волонтеров для выполнения своих задач. (Добавлено позже: Извиняюсь, волонтерство в Израиле тоже очень развито, что и не удивительно. Но бронежилеты, тепловизоры и ботинки, насколько я знаю, дает государство.)2. Общество, непрерывно ссорящееся по всем вопросам, но в случае нападения моментально объединяется вплоть до победы.3. Армия, которая в обществе имеет несравненно высокое уважение и обеспечена всем лучшим.4. Мощная свободная экономика, способная обеспечить армию не только финансовой базой, но и современными инновациями.5. Демократия, не позволяющая себе "единый марафон" и сворачивание местного самоуправления даже во время наибольшей угрозы. Что для этого нужно?1. Не простить сворачивание демократии.2. Обеспечить высшую экономическую свободу.3. Строить государственные институты, а не персональное лидерство.

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эксклюзив, израиль, хамас, украина, скубченко, алексей пушков, биньямин нетаньяху, владимир зеленский