Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта - 10.10.2023 Украина.ру
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Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта
Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта - 10.10.2023 Украина.ру
Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта
Ситуация на Ближнем Востоке может изменить расклад сил во всем мире
2023-10-10T16:47
2023-10-10T16:47
эксклюзив
израиль
хамас
украина
скубченко
алексей пушков
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.Как отразится палестино-израильский конфликт на ситуации на украинском фронте и не только – размышляли эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Сенатор Алексей Пушков:К словам генерала Марка Милли, экс-главы Комитета начальников штабов США, заявившего о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие, стоит отнестись серьезно.Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме.Вместе с тем растет и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией. Все больше влиятельных фигур, начиная с трех главных претендентов на пост президента от республиканцев - Трампа, Десантиса и Рамасвами, считают главным противником и соперником Америки не Россию, а Китай.И призывают не финансировать Украину, которая является ложным приоритетом для США, а готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня и его растущей в современном мире.Второй фактор, снижающий вероятность прямого конфликта США с Россией, - множественность вызовов, ставящих под сомнение их гегемонию. Это - помимо Китая и России - Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах. Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов.Третий фактор - необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего т.н. "глобального лидерства". Это уже сегодня три кризиса - ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный.Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой державы, как США.Политический аналитик Александр Скубченко:Как война на Ближнем востоке меняет расклады по Украине:Встреча в Турции по мирному урегулированию на Украине может пройти в последней декаде октября — РИА Новости со ссылкой на источник.Без поддержки запада — а западу, занятому Израилем, сейчас не до Украины — режим Зеленского уже хочет договариваться.А любые договорённости сейчас, когда Зеленский в уязвимой позиции, возможны только на условиях России.Украинский политтехнолог Карл Волох:При всей ужасности событий в Израиле, эта война (в отличие от нынешней Украины) не является экзистенциальной - даже если подключатся Хизбалла и непосредственно Иран.Нетаньяху имеет в сто раз больший опыт в сфере безопасности, чем Зеленский. И несмотря на это, как только началась война, Биби сразу предложил создать правительство национального единства и пригласил туда руководителей оппозиционных партий.А сегодня, через сутки после этого, медиа уже разрывают его в клочья, почему это "до сих пор" не сделано.Зеленский в условиях несравнимо хуже ничего подобного не сделал.Ибо сама мысль поделиться с кем-то властью для него невыносима. Даже если на кону суверенитет государства и сотни тысяч жизнейБизнесмен Валерий Пекар:Я хочу как в Израиле.1. Состоятельное государство, несмотря на бюрократию, которое не требует волонтеров для выполнения своих задач. (Добавлено позже: Извиняюсь, волонтерство в Израиле тоже очень развито, что и не удивительно. Но бронежилеты, тепловизоры и ботинки, насколько я знаю, дает государство.)2. Общество, непрерывно ссорящееся по всем вопросам, но в случае нападения моментально объединяется вплоть до победы.3. Армия, которая в обществе имеет несравненно высокое уважение и обеспечена всем лучшим.4. Мощная свободная экономика, способная обеспечить армию не только финансовой базой, но и современными инновациями.5. Демократия, не позволяющая себе "единый марафон" и сворачивание местного самоуправления даже во время наибольшей угрозы. Что для этого нужно?1. Не простить сворачивание демократии.2. Обеспечить высшую экономическую свободу.3. Строить государственные институты, а не персональное лидерство.
https://ukraina.ru/20231009/1050034851.html
https://ukraina.ru/20231010/1050037043.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, израиль, хамас, украина, скубченко, алексей пушков, биньямин нетаньяху, владимир зеленский
Эксклюзив, Израиль, ХАМАС, Украина, Скубченко, Алексей Пушков, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский

Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта

16:47 10.10.2023
 
© AFP2023 / JAAFAR ASHTIYEH
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AFP2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ситуация на Ближнем Востоке может изменить расклад сил во всем мире
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге.
Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.
Как отразится палестино-израильский конфликт на ситуации на украинском фронте и не только – размышляли эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.
Сенатор Алексей Пушков:
К словам генерала Марка Милли, экс-главы Комитета начальников штабов США, заявившего о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие, стоит отнестись серьезно.
Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме.
Вместе с тем растет и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией. Все больше влиятельных фигур, начиная с трех главных претендентов на пост президента от республиканцев - Трампа, Десантиса и Рамасвами, считают главным противником и соперником Америки не Россию, а Китай.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 17:58
Израиль никогда не будет прежним. Российские урокиВторая часть заголовка умышленно сформулирована мною так, чтобы её можно было понять двояко. Потому что её необходимо понять двояко
И призывают не финансировать Украину, которая является ложным приоритетом для США, а готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня и его растущей в современном мире.
Второй фактор, снижающий вероятность прямого конфликта США с Россией, - множественность вызовов, ставящих под сомнение их гегемонию. Это - помимо Китая и России - Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах. Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов.
Третий фактор - необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего т.н. "глобального лидерства". Это уже сегодня три кризиса - ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный.
Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой державы, как США.
Политический аналитик Александр Скубченко:
Как война на Ближнем востоке меняет расклады по Украине:
Встреча в Турции по мирному урегулированию на Украине может пройти в последней декаде октября — РИА Новости со ссылкой на источник.
Без поддержки запада — а западу, занятому Израилем, сейчас не до Украины — режим Зеленского уже хочет договариваться.
А любые договорённости сейчас, когда Зеленский в уязвимой позиции, возможны только на условиях России.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
06:43
ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль Прорыв боевиков ХАМАС на израильскую территорию, очевидно, стал неожиданностью для израильских армии и разведки, которые до сих пор не могут вернуть контроль над ситуацией
Украинский политтехнолог Карл Волох:
При всей ужасности событий в Израиле, эта война (в отличие от нынешней Украины) не является экзистенциальной - даже если подключатся Хизбалла и непосредственно Иран.
Нетаньяху имеет в сто раз больший опыт в сфере безопасности, чем Зеленский. И несмотря на это, как только началась война, Биби сразу предложил создать правительство национального единства и пригласил туда руководителей оппозиционных партий.
А сегодня, через сутки после этого, медиа уже разрывают его в клочья, почему это "до сих пор" не сделано.
Зеленский в условиях несравнимо хуже ничего подобного не сделал.Ибо сама мысль поделиться с кем-то властью для него невыносима. Даже если на кону суверенитет государства и сотни тысяч жизней
Бизнесмен Валерий Пекар:
Я хочу как в Израиле.
1. Состоятельное государство, несмотря на бюрократию, которое не требует волонтеров для выполнения своих задач. (Добавлено позже: Извиняюсь, волонтерство в Израиле тоже очень развито, что и не удивительно. Но бронежилеты, тепловизоры и ботинки, насколько я знаю, дает государство.)
2. Общество, непрерывно ссорящееся по всем вопросам, но в случае нападения моментально объединяется вплоть до победы.
3. Армия, которая в обществе имеет несравненно высокое уважение и обеспечена всем лучшим.
4. Мощная свободная экономика, способная обеспечить армию не только финансовой базой, но и современными инновациями.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
06:33
Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль
5. Демократия, не позволяющая себе "единый марафон" и сворачивание местного самоуправления даже во время наибольшей угрозы. Что для этого нужно?
1. Не простить сворачивание демократии.
2. Обеспечить высшую экономическую свободу.
3. Строить государственные институты, а не персональное лидерство.
 
ЭксклюзивИзраильХАМАСУкраинаСкубченкоАлексей ПушковБиньямин НетаньяхуВладимир Зеленский
 
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17:35Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсети
17:33Медведев обвинил Зеленского в финансировании ИГИЛ*
17:29Оружие с Украины и бесчеловечный арабо-израильский конфликт: Стариков о руке невидимого режиссёра
17:19"Полезные идиоты": политолог о том, как на Западе дискредитируют пророссийских политиков
17:19Глава Нацбанка Украины подал в отставку из Марокко
16:50Захарова: Белоруссия сократила вооружения, согласно договору, а Польша - нарастила
16:49Зеленский в Румынии стал указывать СМИ, кому задавать вопросы
16:47Революция глобального Юга. Чего ждать после палестино-израильского конфликта
16:28Политолог раскрыл, почему Запад закрывает глаза на нацизм на Украине и кому нужен "тефлоновый" Зеленский
16:27Барыня у "Картье". Действительно ли Елена Зеленская за час потратила миллион долларов
16:25Сальдо: режим в Киеве деградировал и перешел на террористические методы
16:19Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках"
16:04Грег Вайнер о том, как изменится помощь США Украине из-за войны в Израиле
15:56Путин назвал палестино-израильский конфликт примером провала политики США
15:55Румынская сенатор пообещала устроить шоу на встрече с Зеленским
15:37Представитель Белого дома заплакал, комментируя жертвы Израиля
15:20Володин пообещал "Магадан" релокантам, которые радуются выстрелам по России
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15:02Александр Перенджиев о том, как Россия завершит конфликт на Украине, и в какую ловушку попал Израиль
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