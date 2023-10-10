https://ukraina.ru/20231010/1050053264.html

Грег Вайнер о том, как изменится помощь США Украине из-за войны в Израиле

Грег Вайнер о том, как изменится помощь США Украине из-за войны в Израиле - 10.10.2023 Украина.ру

Грег Вайнер о том, как изменится помощь США Украине из-за войны в Израиле

Будут ли теперь США поставлять Украине оружие или сконцентрируются на Израиле, в интервью Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер

2023-10-10T16:04

2023-10-10T16:04

2023-10-10T16:04

интервью

си цзиньпин

иран

украина

сша

ближний восток

израиль

хамас

военная помощь

авианосец

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Лидер Китая Си Цзиньпин принял в Пекине делегацию из США во главе с лидером демократического большинства в Сенате Шумером. Американские сенаторы попросили главу КНР помочь оказать давление на Иран в ближневосточном конфликте. Об этом 9 октября написала международная деловая газета Financial Times.— Грег, как вы можете прокомментировать то, что Си Цзиньпин принял делегацию сенаторов, которые в том числе просили о помощи оказать давление на Иран в ближневосточном конфликте?— Это важный сигнал. Четыре года не было таких поездок в Китай со стороны сенаторов и конгрессменов. Речь идет о явном потеплении американо-китайских отношений.Что касается Китая, то, да, при желании он может оказать достаточное давление на Иран в рамках арабо-израильского конфликта.— Может ли конфликт на Ближнем Востоке поставить США перед выбором: поддержать Израиль или Украину?— Конечно, Израиль для США важнее.Во-первых, произраильское лобби в США стоит на первом месте по своей мощи, еврейских избирателей около 6,5 миллионов человек. Также огромно его влияние на администрацию президента Байдена, на Конгресс и Сенат: 35 конгрессменов и более 10 сенаторов — евреи.Во-вторых, у Байдена и демократов идет избирательная кампания, для которой голоса избирателей еврейской общины крайне важны. Влияние ближневосточного конфликта на мировую экономику, бесспорно, куда более весомо, чем война на Украине — тут стоит на кону не просто зерновая отделка, а нефтегазовые потоки и цены на нефть.— Война Израиля и ХАМАС может полностью лишить Украину помощи США, или Киеву придется лишь немного умерить свои аппетиты по военной помощи?— Нет, конечно, полностью Украину не лишат военной помощи. Но, вне всякого сомнения, мультимиллиардные подарки Киеву и вливания в вооруженные силы Украины станут значительно жиже.— Хватит ли Вашингтону политических сил на оба конфликта?— На Украине и на Ближнем Востоке у американцев немного разные задачи. Например, в Средиземное море на днях войдёт американский авианосец "Джеральд Р. Форд" (на борту корабля могут находиться до 90 самолетов); его сопровождают крейсер и четыре эсминца с ракетами, также усилена авиагруппа США в регионе.Это говорит об уровне отношения американцев к проблемам Израиля. К Черному морю же они корабли не посылают на помощь Украине.— Зачем американцы ведут авианосец, если сказали, что вмешиваться не будут в конфликт?— Если мы вспомним кампанию США в Ираке с целью свержения режима Саддама Хусейна — тогда к берегам Ирака подошло два американских авианосца, которые полностью перекрыли воздушное пространство страны. Через несколько дней режима Хусейна не стало.Двенадцать или более американских авианосцев могут обеспечить тотальный контроль мирового морского пространства.В нашем случае, присутствие такого авианосца в Средиземном море — это утюгом в грудь Ирану: чтобы заранее отбить у него всякое желание дать старт Хезболле, проиранской группировке из Ливана.— Но она уже проявила себя…— Да что там! Они три раза стрельнули, получили в ответ, и после этого Хезболла заверила власти Ливана, что не будет атаковать Израиль первой.— При каких обстоятельствах США будут вынуждены залезть в остатки пакета американской финансовой помощи Украине? Это 5,2 миллиардов долларов США.— Израилю нужны другие вещи. Страна просит ракеты для "Железного купола", малокалиберные бомбы — такие не требуются ВСУ. Однако если потребуется финансовая помощь Израилю, то вполне возможно, что украинские деньги будут переопределены на помощь еврейскому государству.Шесть с половиной миллионов голосов избирателей еврейской общины куда важнее 900 тысяч украинских лоббистов.— Джо Байден недавно разрешил разморозить 6 миллиардов долларов иранских авуаров в рамках сделки с Ираном по обмену заключенными. Эти деньги могли попасть в руки ХАМАС и быть использованы в подготовке атаки на Израиль?— Действительно, ранее все дело шло к явному потеплению отношений Вашингтона и Тегерана. Однако 6 миллиарды, полученные иранцами 2 месяца назад, никакого отношения к нападению ХАМАС не имеют.Если бы эти средства Иран переправил ХАМАС, эти потоки были бы отслежены мгновенно. Я не думаю, что стоит в таких вещах подозревать Иран. Хотя, уверен, что обвинителей найдется немало.— Боррель заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США. Причина — отсутствие спикера в Палате война в Израиле?— Конечно, отсутствие спикера сказывается. Конгресс отвечает за все финансовые решения на территории Соединенных Штатов. Без его голоса ни доллара не уйдет на иностранную помощь. Пока не будет избран спикер, ситуация с деньгами для Киева будет неопределенная.Кроме того, как я сказал в прошлом интервью, за 100 миллиардов долларов, потраченных Киевом, так никто и не отчитался. Пока с этим не разберутся, вряд ли Украина получит что-то еще.Я, честно говоря, жду коррупционных скандалов по этому поводу. Уверен, что выплывут такие факты, от которых вся Америка получит потрясение.— Украинские пропагандисты решили отбиваться от обвинений о том, что Украина продала ХАМАСу западное оружие. По их версии, Россия забрала вооружения у ВСУ и отдала его ХАМАС. Какие у Вас версии в этом отношении?— Есть другая версия. К ХАМАС попало оружие, которое американские войска в огромном количестве оставили Талибану*, когда впопыхах уходили из Афганистана — автоматы, пулемёты, грузовики, и масса другого военного оборудования. Его могли привезти через Пакистан, напримерАфганистану под властью талибов* катастрофически нужны деньги. Поэтому они, я думаю, с удовольствием могли продать палестинцам энное количество американского оружия. Такая теория мне кажется куда более вероятной, чем предположения о следе ВСУ. Хотя ничего нельзя исключать.— Большая мусульманская диаспора в Европе встретила нападение ХАМАС ликованием. Можем ли мы говорить, что мусульманский мир захватывает Европу?— Давайте вспомним 11 сентября, когда произошло крушение башен-близнецов в Штатах. Есть такая улица в районах Бруклина Нью-Йорка — Атлантик Авеню. Это абсолютно арабское место — там по поводу крушения самолетов в указанную дату, шло настоящее празднование.По поводу мусульманского завоевания Европы предлагаю вспомнить крестовые походы на Ближний Восток. Многие мусульмане, в том числе арабы, до сих пор считают, что всем своим богатством Европа обязана именно крестоносцам.Особенно радикальные из них считают, что Европа должна вернуть награбленное исламскому миру. Если мы, например, зайдем в музеи Лондона, Парижа — там огромное количество коллекций, которые были вывезены из Ближнего Востока и Африки.Например, Колумбийскому университету в Нью-Йорке несколько лет назад пришлось вернуть по требованию правительства Перу вывезенную оттуда 60–70 лет назад коллекцию масок Честера Беннингтона.Я думаю, из Европы скоро многие экспонаты начнут возвращаться туда, откуда были вывезены — вопрос компенсации за ущерб, нанесенный Востоку крестовыми походами придется возмещать.Я думаю, что Ватикана тоже есть, с чем расставаться: с большим количеством денег и недвижимости. Ватикан же был вдохновением этих походов, Папа римский, благословлял крестоносцев на "великие дела".— Случится ли в Европе и США кризис, в том числе террористический, на фоне Израиля.— Я думаю, что террористический кризис в США минимален, так как там живёт приблизительно 5 миллионов мусульман, в том числе 2 миллиона арабов. Но американские мусульмане — это в основном люди из Африки, у которых специфический подход ко всему. Один из них — Луис Фаррахан, у которого есть сильные рычаги влияния в мусульманском мире Америки.Я думаю, с ним и подобными людьми и будет американское правительство договариваться — и достаточно оперативно. После 11 сентября, например, Федеральное бюро расследований и остальные антитеррористические организации очень жёстко отреагировали на ситуацию и не вели долгих разговоров с мусульманскими общинами.По Европе ситуация другая. Посмотрите, во Франции сплошной Алжир. В 2018 год во время чемпионата мира по футболу во Франции была страшная паника в преддверии четвертьфинального матча команд Франции и Алжира. Потому что боялись погромов — что местная диаспора алжирцев разнесёт Париж.На фоне деколонизации ситуация усугубляется, все бывшие европейские колонии выкатывают счета своим "хозяевам" — Англии, Франции, Испании — требуют денег, компенсации. Вспомните, недавний переворот в Нигере, который хочет самостоятельности, просит французский контингент покинуть территорию.Поэтому, да, исламский мир жаждет реванша.— Если встанет выбор кому помогать: кому поможет Россия: Палестина или Израиль?— У России — ситуация пиковая. С одной стороны, в Израиле живет больше миллиона русскоязычных граждан, переехавших туда еще в 90-е годы, когда началась массовая миграция после распада Советского Союза. Многие из них имеют двойное гражданство.Также Израиль не ввёл санкции против России, находится с нами в хороших отношениях.С другой стороны, палестинцы завязаны на Саудовскую Аравию, Кувейт, Иран, с которыми Россия развивает как минимум стратегические отношения.Поэтому выбор России непрост. Я думаю, мы будем максимально придерживаться нейтралитета. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с президентом Лиги арабских государств и призвал ее членов заняться решением ближневосточного конфликта.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, си цзиньпин, иран, украина, сша, ближний восток, израиль, хамас, военная помощь, авианосец, война, бюджет, вооружения, талибан, мусульмане, европа