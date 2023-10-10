https://ukraina.ru/20231010/1050045708.html
"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке
"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке - 10.10.2023 Украина.ру
"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке
У США повсюду спутники и военные базы, а они не смогли предупредить об эскалации на Ближнем Востоке, написала 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
2023-10-10T10:33
2023-10-10T10:33
2023-10-10T10:33
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израиль
ближний восток
мария захарова
энтони блинкен
вторжение
эскалация
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Захарова напомнила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В интервью журналистам американских телеканалов он отказался комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.Захарова подчеркнула, что про ситуацию на Украине, накачку киевского режима оружием и восьмилетнюю подготовку украинской территории под антироссийский плацдарм фактов предостаточно. За 4 месяца до февраля 2022 года англосаксы создавали информационный фон, необходимый для прикрытия своих провокаций, а потом дали приказ президенту Украины Владимиру Зеленскому усилить кратно обстрел Донбасса, пишет она.Дипломат напомнила, что у американцев везде есть спутники, военные базы, а Минфин США осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, спецслужбы ведут прослушку и отслеживают технику и аппаратуру американских IT-компаний. "А главное, никто в Администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал", резюмировала она.
https://ukraina.ru/20231010/1050044707.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, сша, израиль, ближний восток, мария захарова, энтони блинкен, вторжение, эскалация
Новости, Россия, США, Израиль, Ближний Восток, Мария Захарова, Энтони Блинкен, вторжение, эскалация
"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке
У США повсюду спутники и военные базы, а они не смогли предупредить об эскалации на Ближнем Востоке, написала 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
Захарова напомнила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В интервью журналистам американских телеканалов он отказался комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.
"Как так-то? Про "вторжение" России на Украину Соединённые Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и ещё два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?" - написала дипломат.
Захарова подчеркнула, что про ситуацию на Украине, накачку киевского режима оружием и восьмилетнюю подготовку украинской территории под антироссийский плацдарм фактов предостаточно. За 4 месяца до февраля 2022 года англосаксы создавали информационный фон, необходимый для прикрытия своих провокаций, а потом дали приказ президенту Украины Владимиру Зеленскому усилить кратно обстрел Донбасса, пишет она.
"Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Ещё одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди", - заявила Захарова.
Дипломат напомнила, что у американцев везде есть спутники, военные базы, а Минфин США осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, спецслужбы ведут прослушку и отслеживают технику и аппаратуру американских IT-компаний. "А главное, никто в Администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал", резюмировала она.