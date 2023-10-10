https://ukraina.ru/20231010/1050045708.html

"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке

"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке - 10.10.2023 Украина.ру

"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке

У США повсюду спутники и военные базы, а они не смогли предупредить об эскалации на Ближнем Востоке, написала 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале

2023-10-10T10:33

2023-10-10T10:33

2023-10-10T10:33

новости

россия

сша

израиль

ближний восток

мария захарова

энтони блинкен

вторжение

эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg

Захарова напомнила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В интервью журналистам американских телеканалов он отказался комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.Захарова подчеркнула, что про ситуацию на Украине, накачку киевского режима оружием и восьмилетнюю подготовку украинской территории под антироссийский плацдарм фактов предостаточно. За 4 месяца до февраля 2022 года англосаксы создавали информационный фон, необходимый для прикрытия своих провокаций, а потом дали приказ президенту Украины Владимиру Зеленскому усилить кратно обстрел Донбасса, пишет она.Дипломат напомнила, что у американцев везде есть спутники, военные базы, а Минфин США осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, спецслужбы ведут прослушку и отслеживают технику и аппаратуру американских IT-компаний. "А главное, никто в Администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал", резюмировала она.

https://ukraina.ru/20231010/1050044707.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, израиль, ближний восток, мария захарова, энтони блинкен, вторжение, эскалация