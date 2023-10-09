https://ukraina.ru/20231009/1050029802.html

Пиррова победа двух народов. ХАМАС и Израиль оказались в кровавой патовой ситуации

Пиррова победа двух народов. ХАМАС и Израиль оказались в кровавой патовой ситуации - 09.10.2023 Украина.ру

Пиррова победа двух народов. ХАМАС и Израиль оказались в кровавой патовой ситуации

Израиль и движение ХАМАС официально объявили войну друг другу, озвучили свои цели и обагрили заявления кровью боевиков, солдат и мирных жителей по обе стороны противостояния

2023-10-09T16:29

2023-10-09T16:29

2023-10-09T17:55

эксклюзив

хамас

израиль

война

сша

железный купол

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Остаётся открытым вопрос: как же они намерены добиваться своего?Пока загадок больше, чем очевидных вещей. Когда боевики движения ХАМАС продолжают терзать территорию Израиля в самых неожиданных местах, перед многими встали вопросы. Во-первых, как получилось, что Земля обетованная оказалась беззащитной?Во-вторых, как Израиль собирается восстанавливать свою репутацию сильнейшего государства региона, что практически было залогом его существования все 76 лет с момента возникновения в 1948 году? Теперь эта репутация поставлена под огромное сомнение: то, что сделали боевики ХАМАС с границами Израиля и их защитниками, практически не оставили от нее (репутации) и следа.Израиль после объявления войны предупредил, что вопрос наземного вторжения на территорию сектора Газа решится в ближайшие 48–72 часа. А постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан вынес на самый высокий международный уровень главную цель своего государства — не переговоры с ХАМАС, а уничтожение этого движения. «Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились», — сказал Эрдан в унисон с заявлением министра обороны Израиля Иоава Галанта, пообещавшего изменить реальность в секторе Газа на 50 лет.Однако это легче провозгласить, нежели сделать. В ООН, где провели закрытое заседание Совета безопасности, и в остальном мире Израилю не очень поверили. Как известно, после заседания постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер рассказала о растерянности членов Совбеза: «Мы не обсуждали общего заявления, однако никто и не предлагал какого-либо текста». А зампостпреда США при ООН Роберт Вуд отметил, что «члены Совета Безопасности согласились, что эти атаки не должны были произойти». «Будем надеяться, что ситуация не станет хуже. Мы сделаем все, что можем, чтобы не допустить ее распространения», — только и сказал американец, даже не пытаясь объяснить, как это можно сделать.И ситуация, в принципе, понятна по сути, но не понятна по форме. Нападение ХАМАС на Израиль — это, по мнению большинства военных обозревателей, фактически война или прообраз современной войны нового типа, которая опровергает многие военные стратегии и тактики, доктрины и концепции.Вооруженный до зубов Израиль, который высокомерно считал свою армию одной из сильнейших в мире (а в регионе ее почитали как сильнейшую), не смог противостоять сотням боевиков без тяжелого вооружения и что-либо действенное противопоставить их тактике.Беззубым оказался хваленый израильский комплекс ПВО «Железный купол». Палестинцы сумели фактически выключить его из игры, подавить и перегрузить до полной бесполезности массированным применением примитивных ракет-болванок «Кассам», фактически сделанных из подручных материалов. Как известно, первоначально по Израилю была выпущено свыше 5 тысяч «Кассамов», которые вырубили ПВО. И будь у ХАМАСА авиация, Израилю вообще пришлось бы худо — их отутюжили бы практически безнаказанно и беспрепятственно.Подавление «Купола» позволило атаковать Израиль по суше, с моря и по воздуху с использованием парапланов.Кадровой армии со всеми видами вооружения и знанием классических стратегии и тактики ведения боя противостояли не фронтально атакующие военные группировки, а многочисленные и мобильные, хорошо экипированные лишь стрелковым оружием и мотивированные группы боевиков, каждая из которых знала свой фронт работ, свой маневр и место в общих атакующих действиях.ХАМАС фактически явил миру новый вид военных действий в войне нового типа — разведка боем летучих групп и отрядов как основное средство достижения поставленных целей. ХАМАС смог подготовить и осуществить свою войну максимально скрытно, опираясь на данные своей разведки и групп «спящих» своих сторонников на территории Израиля. И армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и все его разведки с МОССАД включительно не смогли ни предвидеть, ни предупредить нападение 7 октября 2023 года.Более того, премьер Израиля, по информации СМИ, уже несколько раз созванивался с руководством США и просил, чтобы его стране предоставили не только новое и дополнительное вооружение взамен уже использованного, но и поделились разведывательными данными, что только подтверждает: Израиль перед нападением ХАМАС был слеп и глух в военном отношении.Война нового типа уже поставила вопрос, как сейчас говорится, о цене опроса. Модерное и очень дорогое современное оружие Израиля, от танков и бронетехники до дорогущих ракет ПВО, приходится использовать практически впустую. Против пустых болванок ракет «Кассамов», которые стоят центы в сравнении с долларовыми вложениями Израиля, и в боях с хорошо вышколенными летучими группами, вооруженными «Джавелинами», «Стингерами» и РПГ других видов, цена которых несравнима с израильским оружием.И, конечно же, еще предстоит изучить войну, когда против Израиля вторым фронтом на севере выступит движение «Хезболла», которые считается более сильным, более организованным и более вооруженными и подготовленным, чем их собратья из ХАМАС, напавшего на юге и в центре.«Хезболла» уже ставит условия Израилю: сначала, что обязательно нападет, если ЦХАЛ начнет сухопутную операцию против ХАМСА в секторе Газа. Сейчас, что выступит, когда Израиль начнет войну против Ливана, где "Хезболла" и располагается.И это тоже новый прецедент – два считающиеся террористическим движения диктуют волю государству.Удивителен и международный фон этой войны. Washington Post уже написала, что Израиль запросил у США ракеты для "Железного купола", бомбы малого калибра, пулеметные патроны и пули, а также данные о "Хезболле" в Ливане.А один из фронтменов атаки "Наводнение Аль-Аксы" из ХАМАС по имени Абу-Убейда публично поблагодарил Иран и его руководство за помощь в организации операции: "Мы благодарим Исламскую Республику Иран, которая предоставила нам оружие, деньги и другое оборудование!".Феномен же ситуации в том, что только Иран и прочий арабский мир во главе с Саудовской Аравией и Катаром (по мнению многих, главным спонсором ХАМАС) могут открыто не только поддерживать напавших на Израиль и политически, и материально, но при желании выступить на их стороне. А вот другие сильные мира сего, спорящие сегодня о моно- и многополярном мирах настоящего и будущего, вынуждены лавировать и призывать стороны к миру, не вмешиваясь в события непосредственно.Главным образом потому, что все они заинтересованы в хороших отношениях и с Израилем, и с арабским миром, который является важнейшей составной так называемого Глобального Юга, за союз с которым "первачи" сегодня и борются, потому что за этим - геополитическое будущее.Россия с Китаем призвали стороны к миру, а США отреагировали посылкой в Средиземное море к израильским берегам Израиля эскадры. Как передала NBC News, министр обороны США Ллойд Остин уже сообщил общественности, что это знак предостережения тем странам, которые захотят вмешаться в конфликт. "Сегодня в ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после обстоятельного разговора с президентом Байденом я предпринял ряд шагов по усилению присутствия армии в регионе для укрепления региональных усилий по сдерживанию. Я распорядился перебросить авианосную ударную группу "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье", -- сказал Остин. Известно, что группировка включает в себя флагман авианосец Gerald R. Ford (CVN-78), а также ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца -- USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. На борту авианосца находятся 90 самолетов и боевых вертолетов, включая F-35C — истребители-бомбардировщики 5-го поколения.Это мощная сила, но, увы, она практически бесполезна. Потому что, как известно, союзнические отношения между США и Израилем не предусматривают обязательного американского вмешательства в боевые действия.Должен выбирать, что ему делать, и Израиль – у него, по мнению многих, может сорваться налаживание нормальных отношений и с Ираном, и с Саудовской Аравией, если он чрезмерно начнет отвечать ХАМАС в Секторе Газа;Отдельная проблема – происхождение оружия, которым так щедро вооружен ХАМАС. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить, откуда у палестинцев беспилотники, ПЗРК и прочая техника производства США. Она уверена: оружие могло попасть в руки ХАМАС прямиком и из Афганистана, и с Украины. С нею еще прошедшим летом был солидарен и израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который публично говорил: "У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передаем Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана. И, кстати, это не теоретическая возможность. Так произошло с западными танковыми вооружениями, которые мы сейчас находим у наших границ".А израильские медиа заявили, что под атакованным Ашкелоном солдаты ЦАХАЛ, задержавшие террористов, нашли в кузове пикапа украинские противотанковые гранатометы - с маркировкой подразделений ВСУ. И у российских военных есть ряд доказательств, что на Украине подпольно перепродают помощь от США и союзников.Все это если и не поставит под сомнение выделение оружия и средств Украине для ее борьбы с Россией, то может серьезно его затормозить. А последствия такого торможения могут быть самыми непредсказуемыми.Между тем война между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа разгорается с новой силой. И уже очевидно, что ни ХАМАС "не сбросит Израиль в море", как мечтают и обещают террористы, ни Израиль даже в результате военной трудной, но, скорее всего, неизбежной победы над ХАМАС, не изменит реальность в Секторе Газа - самом густонаселенном регионе земли, где палестинцы поголовно ненавидят своих "освободителей".Победа любой из сторон будет пирровой. Тем временем Al Jazeera сообщает: в Израиле убито не менее 800, ранены не менее 2750 человек. В Газе же соответственно -- не менее 510 убито и 2243 ранено. А телеканал Al Manar сообщил, что в ходе израильского налета был ликвидирован Раафат Абу Хиляль, один из видных командиров ХАМАС, за которого они будут яростно мстить.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, хамас, израиль, война, сша, железный купол