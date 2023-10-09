https://ukraina.ru/20231009/1050029603.html
"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа
"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа - 09.10.2023 Украина.ру
"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа
ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция, тогда как ХАМАС действовал напористо и решительно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-09T16:03
2023-10-09T16:03
2023-10-09T16:03
новости
израиль
сектор газа
хамас
танк
атака
пво
железный купол
снаряды
жертвы
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Высадка ХАМАС с моря и на парапланах вместе со стремительным прорывом десанта на мотоциклах вглубь израильской территории очень впечатляет. Также как и действия на базе хранения израильских танков "Меркава", рассказал эксперт.Бойцы ХАМАС подбили этот танк в лоб из советского гранатомёта РПГ-7 с иранским снарядом. Хотя он был в последней модификации с активным комплексом защиты и многослойной броней. После этого в броне образовалась дыра, добавил он."Железный купол" со своей задачей просто не справился. Когда ХАМАС осуществил массированный налет с одного из азимутов, система ПВО просто захлебнулась. Значительная часть снарядов была пропущена, что привело к большим жертвам среди мирного населения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, сектор газа, хамас, танк, атака, пво, железный купол, снаряды, жертвы
Новости, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, танк, атака, ПВО, железный купол, снаряды, жертвы
"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа
ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция, тогда как ХАМАС действовал напористо и решительно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Высадка ХАМАС с моря и на парапланах вместе со стремительным прорывом десанта на мотоциклах вглубь израильской территории очень впечатляет. Также как и действия на базе хранения израильских танков "Меркава", рассказал эксперт.
Бойцы ХАМАС подбили этот танк в лоб из советского гранатомёта РПГ-7 с иранским снарядом. Хотя он был в последней модификации с активным комплексом защиты и многослойной броней. После этого в броне образовалась дыра, добавил он.
"Это говорит о том, что реклама, которой пользовался [израильский боевой танк] "Меркава", не соответствует действительности. Как и рассказы о том, что [израильская тактическая система ПРО] "Железный купол" является чудо-оружием", - подчеркнул Кнутов.
"Железный купол" со своей задачей просто не справился. Когда ХАМАС осуществил массированный налет с одного из азимутов, система ПВО просто захлебнулась. Значительная часть снарядов была пропущена, что привело к большим жертвам среди мирного населения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь