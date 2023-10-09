https://ukraina.ru/20231009/1050029603.html

"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа

"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа - 09.10.2023 Украина.ру

"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа

ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция, тогда как ХАМАС действовал напористо и решительно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-09T16:03

2023-10-09T16:03

2023-10-09T16:03

новости

израиль

сектор газа

хамас

танк

атака

пво

железный купол

снаряды

жертвы

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Высадка ХАМАС с моря и на парапланах вместе со стремительным прорывом десанта на мотоциклах вглубь израильской территории очень впечатляет. Также как и действия на базе хранения израильских танков "Меркава", рассказал эксперт.Бойцы ХАМАС подбили этот танк в лоб из советского гранатомёта РПГ-7 с иранским снарядом. Хотя он был в последней модификации с активным комплексом защиты и многослойной броней. После этого в броне образовалась дыра, добавил он."Железный купол" со своей задачей просто не справился. Когда ХАМАС осуществил массированный налет с одного из азимутов, система ПВО просто захлебнулась. Значительная часть снарядов была пропущена, что привело к большим жертвам среди мирного населения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html

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новости, израиль, сектор газа, хамас, танк, атака, пво, железный купол, снаряды, жертвы