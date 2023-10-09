"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа - 09.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231009/1050029603.html
"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа
"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа - 09.10.2023 Украина.ру
"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа
ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция, тогда как ХАМАС действовал напористо и решительно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-09T16:03
2023-10-09T16:03
новости
израиль
сектор газа
хамас
танк
атака
пво
железный купол
снаряды
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050026159_0:236:3022:1935_1920x0_80_0_0_33016eb4dd462be73942b5575523184b.jpg
Высадка ХАМАС с моря и на парапланах вместе со стремительным прорывом десанта на мотоциклах вглубь израильской территории очень впечатляет. Также как и действия на базе хранения израильских танков "Меркава", рассказал эксперт.Бойцы ХАМАС подбили этот танк в лоб из советского гранатомёта РПГ-7 с иранским снарядом. Хотя он был в последней модификации с активным комплексом защиты и многослойной броней. После этого в броне образовалась дыра, добавил он."Железный купол" со своей задачей просто не справился. Когда ХАМАС осуществил массированный налет с одного из азимутов, система ПВО просто захлебнулась. Значительная часть снарядов была пропущена, что привело к большим жертвам среди мирного населения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050026159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3173d674911526ed9310b9151a085857.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, сектор газа, хамас, танк, атака, пво, железный купол, снаряды, жертвы
Новости, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, танк, атака, ПВО, железный купол, снаряды, жертвы

"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа

16:03 09.10.2023
 
© AP / HATEM MOUSSA
- РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP / HATEM MOUSSA
Читать в
ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция, тогда как ХАМАС действовал напористо и решительно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Высадка ХАМАС с моря и на парапланах вместе со стремительным прорывом десанта на мотоциклах вглубь израильской территории очень впечатляет. Также как и действия на базе хранения израильских танков "Меркава", рассказал эксперт.
Бойцы ХАМАС подбили этот танк в лоб из советского гранатомёта РПГ-7 с иранским снарядом. Хотя он был в последней модификации с активным комплексом защиты и многослойной броней. После этого в броне образовалась дыра, добавил он.
"Это говорит о том, что реклама, которой пользовался [израильский боевой танк] "Меркава", не соответствует действительности. Как и рассказы о том, что [израильская тактическая система ПРО] "Железный купол" является чудо-оружием", - подчеркнул Кнутов.
"Железный купол" со своей задачей просто не справился. Когда ХАМАС осуществил массированный налет с одного из азимутов, система ПВО просто захлебнулась. Значительная часть снарядов была пропущена, что привело к большим жертвам среди мирного населения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Яков Кедми интервью - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
7 октября, 21:24
Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине
 
НовостиИзраильсектор ГазаХАМАСтанкатакаПВОжелезный куполснарядыжертвы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины
17:43Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"
17:35Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой
17:33Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб
17:06"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол"
16:30Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАС
16:29Пиррова победа двух народов. ХАМАС и Израиль оказались в кровавой патовой ситуации
16:26Арабо-израильский конфликт: обзор
16:14Алексей Леонков: Даже если война Израиля и ХАМАС будет долгой, ВСУ не оставят без снарядов
16:09"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины
16:07"Ну что, натовские друзья, доигрались?" - Медведев об американском оружии в Израиле
16:04Кулеба заявил, что Украина выполнила 79% требований по вступлению в ЕС
16:03"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа
15:35В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев
15:07В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс
15:07Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров
14:44Эксперт объяснил, что произойдёт, если Украина отправит в атаку на Крым тысячу диверсантов
14:35Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров
14:23Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США
14:19ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи
Лента новостейМолния