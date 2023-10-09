https://ukraina.ru/20231009/1050025388.html

Юрий Кнутов: России для победы над ВСУ пригодится настырность ХАМАСа и мобилизационная система Израиля

Юрий Кнутов: России для победы над ВСУ пригодится настырность ХАМАСа и мобилизационная система Израиля - 09.10.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: России для победы над ВСУ пригодится настырность ХАМАСа и мобилизационная система Израиля

Если "Хезболла" поддержит ХАМАС и выступит на его стороне, Израилю придется воевать на два фронта, а это очень тяжело. В этом случае боевые действия могут растянуться до месяца

2023-10-09T14:05

2023-10-09T14:05

2023-10-09T14:51

интервью

россия

всу

сво

пво

израиль

хамас

ракеты

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Если Израиль будет действовать только против ХАМАСа, за месяц они смогут подавить основные точки, откуда ведется управление боевой частью организации. И на этом все закончится, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру— Юрий Альбертович, судя по видеоматериалам, которые сейчас поступают из Израиля, складывается впечатление, что ХАМАС полностью учел опыт СВО на Украине, в то время как ЦАХАЛ его полностью проигнорировал. Так ли это?— Дело не в опыте СВО. ЦАХАЛ вообще оказался не готов к тому, что против него будет спланирована крупная операция. То, что разведка проспала нападение, — это вообще позор. А ХАМАС действовал напористо и решительно.Меня впечатлила их высадка с моря и на парапланах вместе со стремительным прорывом десанта на мотоциклах вглубь израильской территории. А действия ХАМАСа на базе хранения «Меркав»? Хамасовцы подбили этот танк в лоб из РПГ-7 советского производства с иранским снарядом. Хотя танк был в последней модификации с активным комплексом защиты и многослойной броней. В этой броне просто-напросто образовалась дырка.Это говорит о том, что реклама, которой пользовался «Меркава», не соответствует действительности. Как и рассказы о том, что «Железный купол» является чудо-оружием.Это израильское средство ПВО со своей задачей не справилось. Когда, ХАМАС осуществил массированный налет с одного из азимутов, «купол» просто захлебнулся. Значительная часть снарядов была пропущена, что привело к большим жертвам среди мирного населения.Таким образом, чисто с военной точки зрения ХАМАС отработал очень хорошо. Тут чувствуется, что их готовил иранский спецназ. Первый этап операции хамасовцы отработали хорошо. Вопрос в том, что они будут делать дальше, когда Израиль начнет массированное вторжение в сектор Газа.— Думаете, ЦАХАЛ сейчас в состоянии лезть в эту сплошную городскую застройку?— Все будет зависеть от «Хезболлы». Если «Хезболла» поддержит ХАМАС и выступит на его стороне, Израилю придется воевать на два фронта, а это очень тяжело. В этом случае боевые действия могут растянуться до месяца. Если Израиль будет действовать только против ХАМАСа, за месяц они смогут подавить основные точки, откуда ведется управление боевой частью организации. И на этом все закончится.— Есть ли что-то, чему нам следует поучиться у сторон этого конфликта?— Нет.«Железный купол» — это специфическая система ПВО. Она закрывает площадь всего 150 квадратных километров. Комплекс немобильный. Он долго сворачивается и разворачивается. Это значит, что в зоне СВО по нему бы легко отработали. После пуска ракет дроны-разведчики определили бы квадрат, откуда этот пуск произошел, а потом бы его просто разбомбили.Более того, при невысокой плотности ударов «купол» срабатывает на 90–100%. Но если повысить плотность, то его эффективность составляет 10–15%. А работает он в основном по целям, летящим с небольшой скоростью по баллистической траектории. И сама по себе ракета к «куполу» с активной головкой самонаведения очень дорогая. Она стоит от 20 до 60 тысяч долларов. А ракеты к самодельным палестинским РСЗО стоят 3 тысячи максимум.Американцы купили в свое время такую систему якобы для себя. На самом деле они ее просто изучили. Потом в США сказали, что покупать ее больше не будут, потому что она не стыкуется с американской системой ПВО/ПРО. Израиль отреагировал на это нейтрально.Потом Украина захотела перекупить «купол» у США, но Израиль выступил против. А сейчас Израиль просит у Вашингтона те ракеты, которые входили в состав «купола». Потому ракетные обстрелы противника увеличиваются, а снарядов для ПВО не хватает.— А есть ли смысл нам поучиться у Израиля тому, как их авиация работает по объектам в Газе?— Нет. Мы и так работаем эффективно.К тому же у палестинцев мало ПЗРК. Они не могут создать плотный зонтик из ПВО над своими объектами, поэтому израильская авиация чувствует себя безнаказанно.Мы же действуем в условиях плотного ПВО. Количество ПЗРК, которые поставили страны НАТО на Украину, просто огромнейшее. Поэтому мы используем высокоточные средства поражения без входа в зону действия ПВО. Су-34 в этом отношении показывает отличные результаты.— Можем ли мы рассчитывать, что ту военную помощь, на которую рассчитывала Украина, все же передадут Израилю?— Пока Израиль запросил поставку ракет для «Железного купола», боеприпасы для пулеметов и разведданные. Это не пересекается с тем, что поставляют на Украину.Хотя демократы готовят хитрость. Они хотят объединить пакет помощи Израилю и Украине объединить в один законопроект, чтобы голосование было по общему пакету. В этом случае они смогут протолкнуть интересы Киева, несмотря на то что часть республиканцев выступает против увеличения поставок оружия.Была информация, что для Украины планируется годовой пакет помощи в 100 миллиардов долларов. Его хотят принять одним законопроектом, чтобы потом к этому вопросу не возвращаться.— Поступают сообщения, что Израиль, несмотря на все сложности, мобилизовал 300 тысяч человек за рекордно короткий срок. Эту модель мы можем перенять?— Мы могли бы перенять и израильскую, и швейцарскую системы мобилизации. Они в течение дня призывают резервистов свои части, резервисты пребывают на место, а уже на следующий день они готовы к боевым действиям. Это очень интересный опыт. Его надо изучать.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20231009/1050009539.html

https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сво, пво, израиль, хамас, ракеты