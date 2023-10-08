Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате - 08.10.2023 Украина.ру
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Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате
Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате - 08.10.2023 Украина.ру
Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате
На Украине начали уголовное производство по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины
2023-10-08T16:17
2023-10-08T16:17
новости
украина
генпрокуратура
генеральная прокуратура украины
военкоматы
призывники
избиение
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В Генпрокуратуре Украины будут изучать видео, которое попало в соцсети. На видео зафиксировано, как работники военкомата применяют физическую силу к двум лежачим гражданам.В ведомстве сообщили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства и причастные к противоправным действиям.Досудебное расследование будут осуществлять следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.Факты избиения призывников в военкоматах не единичны. В сентябре распространилось видео, предположительно из военкомата города Самбо Львовской области. На кадрах видно, как люди в форме угрожают пистолетом и избивают одного из мужчин.Буквально через пару часов в сети появилось другое видео, на котором уже избитый украинец взывает о помощи, утверждая, что сам он из Харькова, а его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон и избивают.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, генпрокуратура, генеральная прокуратура украины, военкоматы, призывники, избиение
Новости, Украина, генпрокуратура, Генеральная прокуратура Украины, военкоматы, призывники, избиение

Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате

16:17 08.10.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУудостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
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На Украине начали уголовное производство по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины
"При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона зарегистрировано уголовное производство по факту избиения двух военнообязанных“, - сообщили в ведомстве.
В Генпрокуратуре Украины будут изучать видео, которое попало в соцсети. На видео зафиксировано, как работники военкомата применяют физическую силу к двум лежачим гражданам.
В ведомстве сообщили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства и причастные к противоправным действиям.
Досудебное расследование будут осуществлять следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.
Факты избиения призывников в военкоматах не единичны. В сентябре распространилось видео, предположительно из военкомата города Самбо Львовской области. На кадрах видно, как люди в форме угрожают пистолетом и избивают одного из мужчин.
Буквально через пару часов в сети появилось другое видео, на котором уже избитый украинец взывает о помощи, утверждая, что сам он из Харькова, а его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон и избивают.
20 сентября, 10:58
Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистовНа Украине задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного военкомата и военнослужащего-водителя этого отдела. По версии следствия, они причастны к удержанию и издевательствам потенциального призывника. Сообщение об этом 20 сентября обнародовало Государственное бюро расследований (ГБР)
 
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