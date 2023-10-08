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Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате

Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате - 08.10.2023 Украина.ру

Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате

На Украине начали уголовное производство по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины

2023-10-08T16:17

2023-10-08T16:17

2023-10-08T16:17

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избиение

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В Генпрокуратуре Украины будут изучать видео, которое попало в соцсети. На видео зафиксировано, как работники военкомата применяют физическую силу к двум лежачим гражданам.В ведомстве сообщили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства и причастные к противоправным действиям.Досудебное расследование будут осуществлять следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.Факты избиения призывников в военкоматах не единичны. В сентябре распространилось видео, предположительно из военкомата города Самбо Львовской области. На кадрах видно, как люди в форме угрожают пистолетом и избивают одного из мужчин.Буквально через пару часов в сети появилось другое видео, на котором уже избитый украинец взывает о помощи, утверждая, что сам он из Харькова, а его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон и избивают.

https://ukraina.ru/20230920/1049555415.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, генпрокуратура, генеральная прокуратура украины, военкоматы, призывники, избиение