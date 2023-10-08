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Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате
Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате - 08.10.2023 Украина.ру
Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате
На Украине начали уголовное производство по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины
2023-10-08T16:17
2023-10-08T16:17
2023-10-08T16:17
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генпрокуратура
генеральная прокуратура украины
военкоматы
призывники
избиение
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В Генпрокуратуре Украины будут изучать видео, которое попало в соцсети. На видео зафиксировано, как работники военкомата применяют физическую силу к двум лежачим гражданам.В ведомстве сообщили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства и причастные к противоправным действиям.Досудебное расследование будут осуществлять следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.Факты избиения призывников в военкоматах не единичны. В сентябре распространилось видео, предположительно из военкомата города Самбо Львовской области. На кадрах видно, как люди в форме угрожают пистолетом и избивают одного из мужчин.Буквально через пару часов в сети появилось другое видео, на котором уже избитый украинец взывает о помощи, утверждая, что сам он из Харькова, а его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон и избивают.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, генпрокуратура, генеральная прокуратура украины, военкоматы, призывники, избиение
Новости, Украина, генпрокуратура, Генеральная прокуратура Украины, военкоматы, призывники, избиение
Генпрокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников в военкомате
На Украине начали уголовное производство по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины
"При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона зарегистрировано уголовное производство по факту избиения двух военнообязанных“, - сообщили в ведомстве.
В Генпрокуратуре Украины будут изучать видео, которое попало в соцсети. На видео зафиксировано, как работники военкомата применяют физическую силу к двум лежачим гражданам.
В ведомстве сообщили, что на данный момент устанавливаются обстоятельства и причастные к противоправным действиям.
Досудебное расследование будут осуществлять следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.
Факты избиения призывников в военкоматах не единичны. В сентябре распространилось видео, предположительно из военкомата города Самбо Львовской области. На кадрах видно, как люди в форме угрожают пистолетом и избивают одного из мужчин.
Буквально через пару часов в сети появилось другое видео, на котором уже избитый украинец взывает о помощи, утверждая, что сам он из Харькова, а его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон и избивают.