https://ukraina.ru/20231008/1049998414.html

Вор, рэкетир, коррупционер и убийца. Кто командует украинскими морпехами

Вор, рэкетир, коррупционер и убийца. Кто командует украинскими морпехами - 08.10.2023 Украина.ру

Вор, рэкетир, коррупционер и убийца. Кто командует украинскими морпехами

Старшие офицеры Вооруженных Сил Украины довольно часто, можно даже сказать практически всегда, имеют не очень чистую биографию. Однако герой этого репортажа выделяется даже среди них на общем фоне.

2023-10-08T10:10

2023-10-08T10:10

2023-10-08T10:10

эксклюзив

украина

всу

спецоперация

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Речь идет о довольно колоритном персонаже – полковнике Вооруженных Сил Украины Николае Паласе. Данный индивид с гордостью носит звезду Героя Украины и с 11 октября прошлого года занимает должность заместителя комбрига 35-й бригады морской пехоты ВСУ, которая сейчас воюет на так называемом Времьевском выступе.Родился Николай Палас в Одесской области в Болградском районе, по национальности он гагауз. Закончил Одесский институт сухопутных войск. Во времена Крымской весны командовал ротой в 25-й днепропетровской воздушно-десантной бригаде. Тогда он со своими солдатами прибыл в село Перевальное близ Симферополя. Рота прибыла с полным боекомплектом, их командир был твердо намерен "подавить сепаратистские настроения" - однако с "вежливыми людьми" в бой вступать не рискнул. После полного взятия полуострова под контроль силами армии России покинул Крым вместе со своим подразделением, уйдя на территорию материковой Украины.На территории Украины офицер получил радушный прием – возвращение на материк было высоко оценено новой украинской властью. Николай Палас получает орден "За мужество", а также орден Богдана Хмельницкого III степени. С этого момента карьера его идет в гору. Всего за пять лет Палас проходит карьерную лестницу от капитана до полковника, и уже в 2018-м году Палас получает должность командира новосформированной 35-й бригады морской пехоты ВСУ.Злые языки шепчут, что для получения этой должности Николай Палас писал доносы на своего предшественника – этим и объясняется его стремительная карьера. Впрочем, таких, как он, в украинской армии достаточно – никого даже не смутило, что Палас стал командиром бригады, не имея Военной Академии за плечами.Разумеется, Николаю Паласу пришлось побывать в зоне АТО – в 2019-м году части 35-й бригады морской пехоты базировались в Волновахе, на оккупированных территориях ДНР. Прибыв на место службы, новоиспеченный комбриг понял, что полковничьи звезды и должность командира дают существенные возможности дополнительного заработка. Палас быстро взял быка за рога – под его "опеку" перешли рынки Волновахи и городская сеть ломбардов "Благо". Торговцы и владельцы ломбардов были вынуждены отчислять бравому полковнику 10% от ежемесячной выручки – иначе тут же сталкивались с беспределом со стороны военнослужащих бригады.Впрочем, это было только начало – должность позволяла полковнику Паласу разнообразить свой дополнительный заработок. Военнослужащие бригады по приказу командира бесконтрольно вырубали лесополосы в окрестностях города – после чего заготовленная древесина таинственным образом исчезала, увезенная неизвестными людьми в неизвестном направлении, и явно не за "спасибо". Не гнушался полковник зарабатывать и на своих подчиненных – с его появлением отпуск для них стал неизменно сопряжен с финансовыми пожертвованиями в пользу комбрига. Впрочем, многие солдаты и офицеры не возражали – они облагали данью те коммерческие объекты, которые не были интересны командиру. Многие зарабатывали на местных фермерах, обрабатывающих землю в непосредственной близости от линии разграничения – разумеется, также не забывая делиться с руководством.Шальные деньги настолько вскружили голову полковнику Паласу, что он и не думал останавливаться на достигнутом – в какой-то момент вышеперечисленных источников дохода ему стало мало и комбриг запустил руки на склады РАВ и ГСМ своей бригады.Со складов подразделения боеприпасы растекались по всей Украине – они всплывали в Харькове, центральных областях Украины, и даже в Ивано-Франковске.Перехваченная СБУ партия оружия в Ивано-ФранковскеРазумеется, Служба Безопасности Украины не могла не обратить внимания на деятельность бизнесмена в погонах – однако Палас благодаря своим коммерческим талантам имел достаточно средств, чтобы щедро делиться с "избушкой" - и вопросы со стороны спецслужбы тут же снимались.Несмотря на коммерческие таланты комбрига, его бизнес не обходился без эксцессов – так, в 2019-м году, в самом начала службы полковника в Донбассе, подельники комбрига застрелили военнослужащего, который, охраняя склад ГСМ, попытался помешать им вывозить топливо со склада. Эксцесс замяли – гибель матроса объявили самоубийством.Попутно Палас "отличился" и на военном поприще, отдав 7 мая 2019 года приказ провести "жабий прыжок" на линии фронта силами диверсантов в районе н.п. Старогнатовка с целью взять под контроль часть "серой зоны". Попытка обернулась провалом – бойцы Народной Милиции ДНР отбили атаку, несколько морпехов получили ранения и погибли. Комбриг свалил всю ответственность за неудачу на самих диверсантов и младших офицеров – и через день приказал повторить атаку. Солдаты отказались выполнять приказ, ссылаясь на неудачу предыдущей попытки. Тогда их командир, капитан Голик начал им угрожать трибуналом – и в ходе перепалки был застрелен собственными подчиненными.Этот инцидент также удалось замять – капитана объявили погибшим от артиллерийского огня НМ ДНР. Комбригу Паласу очень повезло – его заместитель и один из ближайших подельников, начальник штаба бригады Андрей Андриенко, сумел грамотно "решить дела" с аттестационной комиссией.Свои амбиции полководца комбриг попытался реализовать еще раз уже через год – и снова в рамках тактики "жабьих прыжков". В 2020-м году в ходе одной из таких попыток на растяжке подорвался один из офицеров, лейтенант Дмитрий Красногрудь. По существующим договоренностям за телом диверсанта должны были идти гражданские в белых жилетах с белым флагом и без оружия. Но вместо группы безоружных волонтеров "Эвакуация 200" в белых жилетах и с белым флагом, за телом погибшего выдвинулось вооруженное боевое подразделение. Впрочем, белые каски эвакуаторов побратимы диверсанта все же нацепили.Передвижение эвакуационной группы сопровождалось огнём прикрытия из украинских окопов, а корректировали его при помощи двух БПЛА. Прикрытие осуществлялось сначала из стрелкового оружия, потом в ход пошли гранатометы и минометы. Разумеется, солдаты НМ ДНР открыли ответный огонь, подстрелив еще одного диверсанта, Ярослава Журавеля – и остальные "эвакуаторы" вынуждены были ретироваться. По возвращению диверсанты доложили, что Журавель погиб.Чтобы подтвердить данную информацию, батальонный оператор дрона поднял в воздух БПЛА для подтверждения информации – и обнаружил, что тяжело раненый сержант Журавель, самостоятельно наложив себе жгуты, пытается ползти по "серой зоне" в сторону позиций ВСУ. Эти кадры облетели украинский сегмент Интернета, командование бригады было вынуждено отправить группу за раненым. В ходе новой попытки захода в "серую зону" погиб морпех-медик Николай Ильин, доброволец из Эстонии, заснявший на нашлемную камеру собственную смерть. Данные кадры также облетели украинские СМИ, а экспедиция провалилась. Сержант Журавель так и не был эвакуирован, и умер от ран на третий день после ранения на нейтральной полосе.Шумиха в СМИ, казалось бы, могла стоить Паласу карьеры – однако и в этот раз полковнику удалось вывернуться. Вместе с комбатом Рымаренко ему удалось выставить гибель собственных солдат как результат "их собственной инициативы". Неизвестным образом Палас сумел обмануть даже отца погибшего сержанта, Сергея Журавеля – комбриг пригласил его на позиции морпехов, с ним пообщались – и отец солдата, погибшего в результате авантюры полковника, подал в суд… на президента Зеленского – якобы именно глава государства лично запретил предпринимать новую спасательную экспедицию после провала первой. Попытки сослуживцев Журавеля заявить через СМИ о причастности комбрига к смерти морпехов успеха не имели.Скандал был настолько значимым, что реагировать на смерть морпехов пришлось даже главнокомандующему ВСУ генерал-полковнику Руслану Хомчаку, который в интервью "Обозревателю" заявил, что разведчики "вышли в серую зону самовольно". Судя по всему, обошлось это Паласу недешево, однако вложения окупились сполна – если после инцидента с гибелью морпехов комбрига собирались отстранить от службы и уволить, то через некоторое время, в 2021 году, Николай Палас отправился на повышение, став заместителем командующего морской пехоты Украины. Бригаду принял полковник Андриенко, его первый зам и подельник.С признанием со стороны государства у Николая Паласа также все хорошо – он продолжает получать государственные награды. Так, к 2023-му году он стал полным кавалером Ордена Богдана Хмельницкого, а в мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил Паласу звание "Герой Украины", по какой-то причине простив ему перевод стрелок на себя во время инцидента с сержантом Журавелем.Впрочем, не следует забывать, что полковник совершал преступления не только против украинского государства, но и против граждан России. Стремясь прикрыть свои делишки демонстрацией рьяного патриотизма, полковник с таким же усердием, с каким грабил Украину, пытается убивать граждан России. Еще в 2019-м году прокуратура ДНР возбудила против полковника Паласа уголовное дело за участие в террористической деятельности. СК РФ также возбудил против него уголовные дела уже в 2022 году за преступления против мирного населения Донбасса – тогда по личному приказу Паласа началось методичное и варварское уничтожение из тяжелой артиллерии поселка Зайцево под Горловкой.Какой бы вред не наносил своей деятельностью Николай Палас украинскому государству, он должен ответить за свои преступления перед народом России.

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Фёдор Громов

Фёдор Громов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

эксклюзив, украина, всу, спецоперация