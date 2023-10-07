Одессу сотрясают взрывы – СМИ - 07.10.2023 Украина.ру
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Одессу сотрясают взрывы – СМИ
Одессу сотрясают взрывы – СМИ - 07.10.2023 Украина.ру
Одессу сотрясают взрывы – СМИ
В Одессе прогремели мощные взрывы, в городе пожар. Об этом сообщает издание "Украинская правда"
2023-10-07T03:05
2023-10-07T03:05
новости
одесса
обстрелы
вкс
вс рф
сво
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С 02:00 в Одесской области ревёт сирена. Воздушные силы Украины тем временем предупредили об угрозе применения ВКС России баллистики. В сети делятся видео с места пожара. Сообщается, что в радиусе нескольких километров от эпицентра прилёта вылетели окна от ударной волны. По данным издания "Думская", по военным объектам Одессы отработали ракеты Оникс. Другой информации на данный момент нет. Ранее сообщалось об обстреле Полтавской области Украины. Несколько взрывов слышали жители города Миргород.
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новости, одесса, обстрелы, вкс, вс рф, сво
Новости, Одесса, обстрелы, ВКС, ВС РФ, СВО

Одессу сотрясают взрывы – СМИ

03:05 07.10.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP
Читать в
В Одессе прогремели мощные взрывы, в городе пожар. Об этом сообщает издание "Украинская правда"
С 02:00 в Одесской области ревёт сирена. Воздушные силы Украины тем временем предупредили об угрозе применения ВКС России баллистики.
В сети делятся видео с места пожара. Сообщается, что в радиусе нескольких километров от эпицентра прилёта вылетели окна от ударной волны.
По данным издания "Думская", по военным объектам Одессы отработали ракеты Оникс. Другой информации на данный момент нет.
Ранее сообщалось об обстреле Полтавской области Украины. Несколько взрывов слышали жители города Миргород.
 
НовостиОдессаобстрелыВКСВС РФСВО
 
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Заголовок открываемого материала
03:05Одессу сотрясают взрывы – СМИ
02:53США высылают двух российских дипломатов
02:51США готовят новый пакет военной помощи Киеву
02:25Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса
01:56Поляки признали что РФ не задействовала и половины своих возможностей в СВО
01:24Взрыв прогремел в Полтавской области
01:09Энергосистема Украины стала ещё более уязвимой – Reuters
00:43Маккарти опроверг слухи об уходе из Конгресса – СМИ
00:25В 10-ти километрах от побережья Крыма сбит БПЛА – минобороны
00:13Южнокорейский бизнес намерен освоить арестованные российские активы для восстановления Украины
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23:08Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану
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