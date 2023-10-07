https://ukraina.ru/20231007/1049980508.html

Одессу сотрясают взрывы – СМИ

Одессу сотрясают взрывы – СМИ - 07.10.2023 Украина.ру

Одессу сотрясают взрывы – СМИ

В Одессе прогремели мощные взрывы, в городе пожар. Об этом сообщает издание "Украинская правда"

2023-10-07T03:05

2023-10-07T03:05

2023-10-07T03:05

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С 02:00 в Одесской области ревёт сирена. Воздушные силы Украины тем временем предупредили об угрозе применения ВКС России баллистики. В сети делятся видео с места пожара. Сообщается, что в радиусе нескольких километров от эпицентра прилёта вылетели окна от ударной волны. По данным издания "Думская", по военным объектам Одессы отработали ракеты Оникс. Другой информации на данный момент нет. Ранее сообщалось об обстреле Полтавской области Украины. Несколько взрывов слышали жители города Миргород.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, обстрелы, вкс, вс рф, сво