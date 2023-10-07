Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса - 07.10.2023 Украина.ру
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Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса
Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса - 07.10.2023 Украина.ру
Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса
Большинство регионов Донбасса населено русскоязычными жителями, которые не принимали участия в украинских выборах уже почти десять лет. Признать эти очевидные, суровые факты призвал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами
2023-10-07T02:25
2023-10-07T02:25
новости
сша
кандидаты в президенты
украина
донбасс
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В соцсети X он написал пост, в котором обвинил политиков во лжи, когда те выставляют Украину в хорошем свете. Рамасвами вспомнил и недавний скандал с овациями президента Незалежной и канадских депутатов ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунку. Так, Вивек Рамасвами обличил Зеленского, который "позорно присоединился к канадскому парламенту, чтобы аплодировать пособнику нацистов". Он также напомнил, что правительство Зеленского запретило оппозиционные партии, объединило все СМИ в государственную формацию. Кроме того, в стране процветает коррупция, а украинский лидер "шантажировал" США отменой выборов в случае отсутствия финансирования. Ранее протестующие в штате Айова США едва не покалечили кандидат в президенты Соединённых Штатов Вивека Рамасвами. За призывы к миру на Украине на один из автомобилей его кортежа совершили наезд.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, кандидаты в президенты, украина, донбасс
Новости, США, кандидаты в президенты, Украина, Донбасс

Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса

02:25 07.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМитинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Большинство регионов Донбасса населено русскоязычными жителями, которые не принимали участия в украинских выборах уже почти десять лет. Признать эти очевидные, суровые факты призвал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами
В соцсети X он написал пост, в котором обвинил политиков во лжи, когда те выставляют Украину в хорошем свете.
Рамасвами вспомнил и недавний скандал с овациями президента Незалежной и канадских депутатов ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунку. Так, Вивек Рамасвами обличил Зеленского, который "позорно присоединился к канадскому парламенту, чтобы аплодировать пособнику нацистов".
"Поддерживающие войну республиканцы распространяют ту же ложь, что и Байден. Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане", — написал Рамасвами.
Он также напомнил, что правительство Зеленского запретило оппозиционные партии, объединило все СМИ в государственную формацию. Кроме того, в стране процветает коррупция, а украинский лидер "шантажировал" США отменой выборов в случае отсутствия финансирования.
Ранее протестующие в штате Айова США едва не покалечили кандидат в президенты Соединённых Штатов Вивека Рамасвами. За призывы к миру на Украине на один из автомобилей его кортежа совершили наезд.
 
НовостиСШАкандидаты в президентыУкраинаДонбасс
 
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