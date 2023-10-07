https://ukraina.ru/20231007/1049980143.html
Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса
Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса - 07.10.2023 Украина.ру
Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса
Большинство регионов Донбасса населено русскоязычными жителями, которые не принимали участия в украинских выборах уже почти десять лет. Признать эти очевидные, суровые факты призвал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами
2023-10-07T02:25
2023-10-07T02:25
2023-10-07T02:25
новости
сша
кандидаты в президенты
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/88/1033558817_0:190:2963:1857_1920x0_80_0_0_93299813347ee1dda4cb9b7c685031bf.jpg
В соцсети X он написал пост, в котором обвинил политиков во лжи, когда те выставляют Украину в хорошем свете. Рамасвами вспомнил и недавний скандал с овациями президента Незалежной и канадских депутатов ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунку. Так, Вивек Рамасвами обличил Зеленского, который "позорно присоединился к канадскому парламенту, чтобы аплодировать пособнику нацистов". Он также напомнил, что правительство Зеленского запретило оппозиционные партии, объединило все СМИ в государственную формацию. Кроме того, в стране процветает коррупция, а украинский лидер "шантажировал" США отменой выборов в случае отсутствия финансирования. Ранее протестующие в штате Айова США едва не покалечили кандидат в президенты Соединённых Штатов Вивека Рамасвами. За призывы к миру на Украине на один из автомобилей его кортежа совершили наезд.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/88/1033558817_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_52e4e284508d17a5e2aa0f69ec225daa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, кандидаты в президенты, украина, донбасс
Новости, США, кандидаты в президенты, Украина, Донбасс
Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса
Большинство регионов Донбасса населено русскоязычными жителями, которые не принимали участия в украинских выборах уже почти десять лет. Признать эти очевидные, суровые факты призвал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами
В соцсети X он написал пост
, в котором обвинил политиков во лжи, когда те выставляют Украину в хорошем свете.
Рамасвами вспомнил и недавний скандал с овациями президента Незалежной и канадских депутатов ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунку. Так, Вивек Рамасвами обличил Зеленского, который "позорно присоединился к канадскому парламенту, чтобы аплодировать пособнику нацистов".
"Поддерживающие войну республиканцы распространяют ту же ложь, что и Байден. Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане", — написал Рамасвами.
Он также напомнил, что правительство Зеленского запретило оппозиционные партии, объединило все СМИ в государственную формацию. Кроме того, в стране процветает коррупция, а украинский лидер "шантажировал" США отменой выборов в случае отсутствия финансирования.
Ранее протестующие в штате Айова США едва не покалечили
кандидат в президенты Соединённых Штатов Вивека Рамасвами. За призывы к миру на Украине на один из автомобилей его кортежа совершили наезд.