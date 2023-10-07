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Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса

Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса - 07.10.2023 Украина.ру

Кандидат в президенты США агитирует признать выбор жителей Донбасса

Большинство регионов Донбасса населено русскоязычными жителями, которые не принимали участия в украинских выборах уже почти десять лет. Признать эти очевидные, суровые факты призвал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами

2023-10-07T02:25

2023-10-07T02:25

2023-10-07T02:25

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сша

кандидаты в президенты

украина

донбасс

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В соцсети X он написал пост, в котором обвинил политиков во лжи, когда те выставляют Украину в хорошем свете. Рамасвами вспомнил и недавний скандал с овациями президента Незалежной и канадских депутатов ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунку. Так, Вивек Рамасвами обличил Зеленского, который "позорно присоединился к канадскому парламенту, чтобы аплодировать пособнику нацистов". Он также напомнил, что правительство Зеленского запретило оппозиционные партии, объединило все СМИ в государственную формацию. Кроме того, в стране процветает коррупция, а украинский лидер "шантажировал" США отменой выборов в случае отсутствия финансирования. Ранее протестующие в штате Айова США едва не покалечили кандидат в президенты Соединённых Штатов Вивека Рамасвами. За призывы к миру на Украине на один из автомобилей его кортежа совершили наезд.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, кандидаты в президенты, украина, донбасс