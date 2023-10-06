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Призывы к миру с Россией едва не покалечили кандидата в президенты США
Призывы к миру с Россией едва не покалечили кандидата в президенты США - 06.10.2023 Украина.ру
Призывы к миру с Россией едва не покалечили кандидата в президенты США
В штате Айова США протестующие в прямом смысле наехали на кандидата в президенты Соединённых Штатов Вивека Рамасвами из-за его позиции по отношению к Украине. Активисты атаковали автомобиль, о чём политик рассказал в соцсетях
2023-10-06T02:15
2023-10-06T02:15
2023-10-06T02:15
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сша
протесты
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Расмави поговорил в протестующими, а после пара из них сели за руль машины и совершили наезд на один из автомобилей кортежа кандидата в президенты. Сообщается,что самого политика в машине не было. Покушение на Рамасвами связано с его чёткой позицией по Украине. В частности, политик сказал, что выход из ситуации нужно искать через переговоры, но при этом Украину нельзя принимать в НАТО, иначе это может грозить конфронтацией США и России. Соединённые Штаты обязаны выполнять достигнутые ранее договорённости, считает он. По данным очевидцев, в машину из кортежа Рамасвами врезались два человека 22 и 26 лет. Сейчас каждое появление Рамасвами в медиаполе не остается незамеченным. Первые дебаты внутри Республиканской партии, которые состоялись 23 августа, не стали исключением: на них бизнесмен был в центре внимания, пишет Wall Street Journal. Рейтинг этого кандидата стремительно растёт.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, протесты, украина
Новости, США, протесты, Украина
Призывы к миру с Россией едва не покалечили кандидата в президенты США
В штате Айова США протестующие в прямом смысле наехали на кандидата в президенты Соединённых Штатов Вивека Рамасвами из-за его позиции по отношению к Украине. Активисты атаковали автомобиль, о чём политик рассказал в соцсетях
Расмави поговорил в протестующими, а после пара из них сели за руль машины и совершили наезд на один из автомобилей кортежа кандидата в президенты.
"После цивилизованной беседы с протестующими двое из них сели в свою машину и врезались в одну из наших. Этих двоих нужно привлечь к ответственности", - написал Рамасвами в сети.
Сообщается,что самого политика в машине не было.
Покушение на Рамасвами связано с его чёткой позицией по Украине. В частности, политик сказал, что выход из ситуации нужно искать через переговоры, но при этом Украину нельзя принимать в НАТО, иначе это может грозить конфронтацией США и России. Соединённые Штаты обязаны выполнять достигнутые ранее договорённости, считает он.
По данным очевидцев, в машину из кортежа Рамасвами врезались два человека 22 и 26 лет.
Сейчас каждое появление Рамасвами в медиаполе не остается незамеченным. Первые дебаты внутри Республиканской партии, которые состоялись 23 августа, не стали исключением: на них бизнесмен был в центре внимания, пишет Wall Street Journal. Рейтинг этого кандидата стремительно растёт.