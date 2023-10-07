Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине - 07.10.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине
Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине - 07.10.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине
Учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВСР Ф по украинской инфраструктуре, сложно поверить словам Зеленского о скором развитии военного производства. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-10-07T09:10
2023-10-07T09:10
новости
владимир зеленский
заводы
вооружение
промышленность
украина
ракеты
поставки
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На 1-м Международном форуме оборонных индустрий в Киеве Владимир Зеленский объявил о создании специального оборонного фонда, который обеспечит развитие военного производства на Украине.Заявления о развёртывании военного производства на Украине — пустые слова. Отчасти это коррупционные схемы, в рамках которых будет пилиться бюджет, отчасти прикрытие поставок вооружения, рассказал политолог.В само производство на Украине сложно поверить, потому что это действительно очень нерационально, учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, добавил эксперт.При этом деньги, которые выделяются на постройку завода, будут пилиться всеми участниками. Например, между "Рейнметалл" и украинскими чиновниками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049871254.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир зеленский, заводы, вооружение, промышленность, украина, ракеты, поставки
Новости, Владимир Зеленский, заводы, вооружение, промышленность, Украина, ракеты, поставки

Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине

09:10 07.10.2023
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP / Matt Rourke
Читать в
Учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВСР Ф по украинской инфраструктуре, сложно поверить словам Зеленского о скором развитии военного производства. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
На 1-м Международном форуме оборонных индустрий в Киеве Владимир Зеленский объявил о создании специального оборонного фонда, который обеспечит развитие военного производства на Украине.
Заявления о развёртывании военного производства на Украине — пустые слова. Отчасти это коррупционные схемы, в рамках которых будет пилиться бюджет, отчасти прикрытие поставок вооружения, рассказал политолог.
В само производство на Украине сложно поверить, потому что это действительно очень нерационально, учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, добавил эксперт.

"Всегда можно развернуть якобы завод [на территории Украины] и объяснить этим массовую поставку танков "Леопард" или БМП. Всегда можно объявить, что там производятся ракеты, а на самом деле они поставляются на Украину", - подчеркнул Безпалько.

При этом деньги, которые выделяются на постройку завода, будут пилиться всеми участниками. Например, между "Рейнметалл" и украинскими чиновниками, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
3 октября, 16:36
Алексей Зубец: США любят быстрые победы и не терпят неудачников, поэтому послали сигнал ЗеленскомуУ американцев есть возможность финансировать Украину через пять-шесть каналов. Это могут быть программы международной помощи, сотрудничества в рамках оборонного бюджета, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиВладимир ЗеленскийзаводывооружениепромышленностьУкраинаракетыпоставки
 
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09:15Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
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