https://ukraina.ru/20231007/1049884722.html
Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине
Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине - 07.10.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине
Учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВСР Ф по украинской инфраструктуре, сложно поверить словам Зеленского о скором развитии военного производства. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-10-07T09:10
2023-10-07T09:10
2023-10-07T09:10
новости
владимир зеленский
заводы
вооружение
промышленность
украина
ракеты
поставки
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На 1-м Международном форуме оборонных индустрий в Киеве Владимир Зеленский объявил о создании специального оборонного фонда, который обеспечит развитие военного производства на Украине.Заявления о развёртывании военного производства на Украине — пустые слова. Отчасти это коррупционные схемы, в рамках которых будет пилиться бюджет, отчасти прикрытие поставок вооружения, рассказал политолог.В само производство на Украине сложно поверить, потому что это действительно очень нерационально, учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, добавил эксперт.При этом деньги, которые выделяются на постройку завода, будут пилиться всеми участниками. Например, между "Рейнметалл" и украинскими чиновниками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049871254.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, заводы, вооружение, промышленность, украина, ракеты, поставки
Новости, Владимир Зеленский, заводы, вооружение, промышленность, Украина, ракеты, поставки
Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине
Учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВСР Ф по украинской инфраструктуре, сложно поверить словам Зеленского о скором развитии военного производства. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
На 1-м Международном форуме оборонных индустрий в Киеве Владимир Зеленский объявил о создании специального оборонного фонда, который обеспечит развитие военного производства на Украине.
Заявления о развёртывании военного производства на Украине — пустые слова. Отчасти это коррупционные схемы, в рамках которых будет пилиться бюджет, отчасти прикрытие поставок вооружения, рассказал политолог.
В само производство на Украине сложно поверить, потому что это действительно очень нерационально, учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, добавил эксперт.
"Всегда можно развернуть якобы завод [на территории Украины] и объяснить этим массовую поставку танков "Леопард" или БМП. Всегда можно объявить, что там производятся ракеты, а на самом деле они поставляются на Украину", - подчеркнул Безпалько.
При этом деньги, которые выделяются на постройку завода, будут пилиться всеми участниками. Например, между "Рейнметалл" и украинскими чиновниками, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь