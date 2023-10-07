https://ukraina.ru/20231007/1049884722.html

Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине

Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине - 07.10.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине

Учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВСР Ф по украинской инфраструктуре, сложно поверить словам Зеленского о скором развитии военного производства. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-10-07T09:10

2023-10-07T09:10

2023-10-07T09:10

новости

владимир зеленский

заводы

вооружение

промышленность

украина

ракеты

поставки

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На 1-м Международном форуме оборонных индустрий в Киеве Владимир Зеленский объявил о создании специального оборонного фонда, который обеспечит развитие военного производства на Украине.Заявления о развёртывании военного производства на Украине — пустые слова. Отчасти это коррупционные схемы, в рамках которых будет пилиться бюджет, отчасти прикрытие поставок вооружения, рассказал политолог.В само производство на Украине сложно поверить, потому что это действительно очень нерационально, учитывая активность ракетно-бомбовых ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, добавил эксперт.При этом деньги, которые выделяются на постройку завода, будут пилиться всеми участниками. Например, между "Рейнметалл" и украинскими чиновниками, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231003/1049871254.html

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новости, владимир зеленский, заводы, вооружение, промышленность, украина, ракеты, поставки