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Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии

Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии - 06.10.2023 Украина.ру

Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии

Поставки тяжёлого вооружения Киеву в ещё бóльших количествах не способствуют наступлению мира на Украине. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил Президент Болгарии Румен Радев на саммите группы Arraiolos, сообщает Болгарское телеграфное агентство

2023-10-06T23:40

2023-10-06T23:40

2023-10-06T23:40

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По его словам, сейчас Европа уже не может позволить себе продолжения конфликта на Украине. Сторонам важно искать подходы, главной задачей которых является прекращение боевых действий. В частости, президент Болгарии призвал к активным переговорам. Всё это Румен Радев озвучил в присутствии президентов 13-ти стран-членов ЕС, бóльшая часть из которых значительно снабдили Украину боеприпасами и прочей военной техникой. Напомним, общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 миллиардов евро. К слову, Болгария, которая сегодня призывает к миру, ещё зимой прошлого года составила список военной помощи Украине. Как сообщало агентство Reuters, перечень оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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