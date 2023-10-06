Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии - 06.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231006/1049979363.html
Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии
Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии - 06.10.2023 Украина.ру
Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии
Поставки тяжёлого вооружения Киеву в ещё бóльших количествах не способствуют наступлению мира на Украине. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил Президент Болгарии Румен Радев на саммите группы Arraiolos, сообщает Болгарское телеграфное агентство
2023-10-06T23:40
2023-10-06T23:40
новости
болгария
ес
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047868054_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_9421f7da745eae2d0be1a09b50c23b9b.jpg
По его словам, сейчас Европа уже не может позволить себе продолжения конфликта на Украине. Сторонам важно искать подходы, главной задачей которых является прекращение боевых действий. В частости, президент Болгарии призвал к активным переговорам. Всё это Румен Радев озвучил в присутствии президентов 13-ти стран-членов ЕС, бóльшая часть из которых значительно снабдили Украину боеприпасами и прочей военной техникой. Напомним, общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 миллиардов евро. К слову, Болгария, которая сегодня призывает к миру, ещё зимой прошлого года составила список военной помощи&nbsp;Украине. Как сообщало агентство&nbsp;Reuters, перечень оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047868054_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c872df9189f4c5da123680bd2b05f18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болгария, ес, украина
Новости, Болгария, ЕС, Украина

Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии

23:40 06.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Поставки тяжёлого вооружения Киеву в ещё бóльших количествах не способствуют наступлению мира на Украине. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил Президент Болгарии Румен Радев на саммите группы Arraiolos, сообщает Болгарское телеграфное агентство
"Каждый день этой войны угрожает международному миру и безопасности, и война на истощение затрагивает не только тех, кто непосредственно вовлечен в боевые действия, но также социальные и экономические системы всех соседних стран...Сегодня необходим рациональный баланс между военными, экономическими и дипломатическими мерами", – отметил Радев
По его словам, сейчас Европа уже не может позволить себе продолжения конфликта на Украине. Сторонам важно искать подходы, главной задачей которых является прекращение боевых действий. В частости, президент Болгарии призвал к активным переговорам.
"ЕС должен уделять серьезное внимание и реально реагировать на опасения и ожидания европейских граждан, чтобы социальная напряженность и популизм не росли", – сказал он.
Всё это Румен Радев озвучил в присутствии президентов 13-ти стран-членов ЕС, бóльшая часть из которых значительно снабдили Украину боеприпасами и прочей военной техникой.
Напомним, общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 миллиардов евро.
К слову, Болгария, которая сегодня призывает к миру, ещё зимой прошлого года составила список военной помощи Украине. Как сообщало агентство Reuters, перечень оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.
 
НовостиБолгарияЕСУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:13Южнокорейский бизнес намерен освоить арестованные российские активы для восстановления Украины
23:40Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии
23:08Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану
22:33На Берлин давят из-за отказа поставок ракет Украине – NYT
22:07Евросоюз нуждается в Грузии – Орбан
21:40Золотовалютные резервы Украины "похудели" за месяц почти на 2% – СМИ
21:38В Бахчисарайском парке демонтировали копию американской статуи Свободы
21:19Нидерланды выделяют Украине 102 миллиона евро
21:00Северная Корея начала передавать артиллерию России - CBS News
20:35Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону"
20:23Для Украины денег нет: Счётная палата ЕС требует решить вопрос денежной помощи Киеву
20:02Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона"
19:49Администрация, гостиница и некий инфраструктурный объект повреждены в Днепропетровской области
19:32Арестович* намекнул на тёмное прошлое секретаря СНБО Украины
18:57"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае"
18:50"Убивайте побольше украинцев": Лукашенко раскрыл планы США на Украине
18:34Лукашенко: Зеленский понимает, что западные партнёры его "кинули"
18:09Лукашенко рассказал, как правильно и неправильно ведёт себя Зеленский
18:07В Верховной Раде Гончаренко* назвали петухом и порвали штаны
18:00Поворотное "Азовское сидение". Как запорожцы на сторону русского царя переходили
Лента новостейМолния