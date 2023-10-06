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Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии
Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии - 06.10.2023 Украина.ру
Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии
Поставки тяжёлого вооружения Киеву в ещё бóльших количествах не способствуют наступлению мира на Украине. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил Президент Болгарии Румен Радев на саммите группы Arraiolos, сообщает Болгарское телеграфное агентство
2023-10-06T23:40
2023-10-06T23:40
2023-10-06T23:40
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По его словам, сейчас Европа уже не может позволить себе продолжения конфликта на Украине. Сторонам важно искать подходы, главной задачей которых является прекращение боевых действий. В частости, президент Болгарии призвал к активным переговорам. Всё это Румен Радев озвучил в присутствии президентов 13-ти стран-членов ЕС, бóльшая часть из которых значительно снабдили Украину боеприпасами и прочей военной техникой. Напомним, общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 миллиардов евро. К слову, Болгария, которая сегодня призывает к миру, ещё зимой прошлого года составила список военной помощи Украине. Как сообщало агентство Reuters, перечень оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, ес, украина
Украина не приблизится к миру если поставки вооружения продолжатся – президент Болгарии
Поставки тяжёлого вооружения Киеву в ещё бóльших количествах не способствуют наступлению мира на Украине. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил Президент Болгарии Румен Радев на саммите группы Arraiolos, сообщает Болгарское телеграфное агентство
"Каждый день этой войны угрожает международному миру и безопасности, и война на истощение затрагивает не только тех, кто непосредственно вовлечен в боевые действия, но также социальные и экономические системы всех соседних стран...Сегодня необходим рациональный баланс между военными, экономическими и дипломатическими мерами", – отметил Радев
По его словам, сейчас Европа уже не может позволить себе продолжения конфликта на Украине. Сторонам важно искать подходы, главной задачей которых является прекращение боевых действий. В частости, президент Болгарии призвал к активным переговорам.
"ЕС должен уделять серьезное внимание и реально реагировать на опасения и ожидания европейских граждан, чтобы социальная напряженность и популизм не росли", – сказал он.
Всё это Румен Радев озвучил в присутствии президентов 13-ти стран-членов ЕС, бóльшая часть из которых значительно снабдили Украину боеприпасами и прочей военной техникой.
Напомним, общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 миллиардов евро.
К слову, Болгария, которая сегодня призывает к миру, ещё зимой прошлого года составила список военной помощи Украине. Как сообщало агентство Reuters, перечень оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.