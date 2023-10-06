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Евросоюз нуждается в Грузии – Орбан
Евросоюз нуждается в Грузии – Орбан - 06.10.2023 Украина.ру
Евросоюз нуждается в Грузии – Орбан
Грузия очень нужна Евросоюзу, отсутствие у страны статуса кандидата в ЕС – несправедливое допущение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.
2023-10-06T22:07
2023-10-06T22:07
2023-10-06T22:07
грузия
ес
виктор орбан
новости
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Необходимость членства Грузии в Евросоюзе обусловлена её стратегическим положением. Вместе с тем, Орбан отметил, что грузины проделали большую работу и пообещал скорейшее вступление страны в ЕС. Решение по Грузии до сих пор не принято из-за "усталости Евросоюза от расширения" и "эгоистичности лидеров", считает Орбан. Он также анонсировал поездку в Тбилиси на следующей неделе, где будут присутствовать руководители министерств Венгрии. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что получил от всех лидеров европейских стран подтверждение готовности принять страну в Евросоюз.Напомним, получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го, Хорватия - с 2013 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
грузия, ес, виктор орбан, новости
Грузия, ЕС, Виктор Орбан, Новости
Евросоюз нуждается в Грузии – Орбан
Грузия очень нужна Евросоюзу, отсутствие у страны статуса кандидата в ЕС – несправедливое допущение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.
Необходимость членства Грузии в Евросоюзе обусловлена её стратегическим положением. Вместе с тем, Орбан отметил, что грузины проделали большую работу и пообещал скорейшее вступление страны в ЕС.
"Вы вступите (прим. ред. в ЕС) как можно быстрее, потому что вы проделали огромную работу и вы очень нам нужны. Мы должны поделиться с вами тем, что имеем, потому что мы в вас нуждаемся", - сказал Орбан журналистам.
Решение по Грузии до сих пор не принято из-за "усталости Евросоюза от расширения" и "эгоистичности лидеров", считает Орбан. Он также анонсировал поездку в Тбилиси на следующей неделе, где будут присутствовать руководители министерств Венгрии.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что получил от всех лидеров европейских стран подтверждение готовности принять страну в Евросоюз.
Напомним, получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го, Хорватия - с 2013 года.