https://ukraina.ru/20231006/1049979038.html

Евросоюз нуждается в Грузии – Орбан

Евросоюз нуждается в Грузии – Орбан - 06.10.2023 Украина.ру

Евросоюз нуждается в Грузии – Орбан

Грузия очень нужна Евросоюзу, отсутствие у страны статуса кандидата в ЕС – несправедливое допущение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

2023-10-06T22:07

2023-10-06T22:07

2023-10-06T22:07

грузия

ес

виктор орбан

новости

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Необходимость членства Грузии в Евросоюзе обусловлена её стратегическим положением. Вместе с тем, Орбан отметил, что грузины проделали большую работу и пообещал скорейшее вступление страны в ЕС. Решение по Грузии до сих пор не принято из-за "усталости Евросоюза от расширения" и "эгоистичности лидеров", считает Орбан. Он также анонсировал поездку в Тбилиси на следующей неделе, где будут присутствовать руководители министерств Венгрии. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что получил от всех лидеров европейских стран подтверждение готовности принять страну в Евросоюз.Напомним, получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го, Хорватия - с 2013 года.

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грузия, ес, виктор орбан, новости