В Бахчисарайском парке демонтировали копию американской статуи Свободы
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Бахчисарайской копии американской статуи Свободы не место в новом Русском мире. Об этом 6 октября проинформировал официальный Telegram-канал председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова.
"Не считаю это варварством. Просто мы не готовы мириться с отношением США к нам, нашей стране. Американцам же стоит задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в нашем обществе, во многих цивилизованных странах мира", - отметил Константинов в своём ТГ-канале.
По его мнению, статуе место на её родине. "Мы продолжим заниматься своим делом, строить новый Русский мир. Это касается и памятников, которых в нашей стране достаточно", - уверен политик.
Константинов напомнил, что Бахчисарайский парк миниатюр привлекателен для крымчан и гостей полуострова не только скульптурками. "Здесь представлено более 80 различных скульптур, организован зоопарк, обустроены детские игровые зоны", - отметил председатель Госсовета Крыма.
13:53В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"Очередные видеозаписи задержания в Крыму местных жителей, симпатизировавших ВСУ и отрицавших российский суверенитет, опубликовал 6 октября блогер Александр Талипов. Он ведёт "Реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины" и просит свои публикации рассматривать как официальные обращения в правоохранительные органы