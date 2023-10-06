В Бахчисарайском парке демонтировали копию американской статуи Свободы - 06.10.2023 Украина.ру
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В Бахчисарайском парке демонтировали копию американской статуи Свободы
В Бахчисарайском парке демонтировали копию американской статуи Свободы - 06.10.2023 Украина.ру
В Бахчисарайском парке демонтировали копию американской статуи Свободы
Бахчисарайской копии американской статуи Свободы не место в новом Русском мире. Об этом 6 октября проинформировал официальный Telegram-канал председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова.
2023-10-06T21:38
2023-10-06T21:38
новости
крым
культура
владимир константинов
бахчисарай
сша
международные отношения
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"Не считаю это варварством. Просто мы не готовы мириться с отношением США к нам, нашей стране. Американцам же стоит задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в нашем обществе, во многих цивилизованных странах мира", - отметил Константинов в своём ТГ-канале.По его мнению, статуе место на её родине. "Мы продолжим заниматься своим делом, строить новый Русский мир. Это касается и памятников, которых в нашей стране достаточно", - уверен политик.Константинов напомнил, что Бахчисарайский парк миниатюр привлекателен для крымчан и гостей полуострова не только скульптурками. "Здесь представлено более 80 различных скульптур, организован зоопарк, обустроены детские игровые зоны", - отметил председатель Госсовета Крыма.
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новости, крым, культура, владимир константинов, бахчисарай, сша, международные отношения
Новости, Крым, культура, Владимир Константинов, Бахчисарай, США, международные отношения

В Бахчисарайском парке демонтировали копию американской статуи Свободы

21:38 06.10.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Бахчисарайской копии американской статуи Свободы не место в новом Русском мире. Об этом 6 октября проинформировал официальный Telegram-канал председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова.
"Не считаю это варварством. Просто мы не готовы мириться с отношением США к нам, нашей стране. Американцам же стоит задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в нашем обществе, во многих цивилизованных странах мира", - отметил Константинов в своём ТГ-канале.
По его мнению, статуе место на её родине. "Мы продолжим заниматься своим делом, строить новый Русский мир. Это касается и памятников, которых в нашей стране достаточно", - уверен политик.
Константинов напомнил, что Бахчисарайский парк миниатюр привлекателен для крымчан и гостей полуострова не только скульптурками. "Здесь представлено более 80 различных скульптур, организован зоопарк, обустроены детские игровые зоны", - отметил председатель Госсовета Крыма.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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