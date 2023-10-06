https://ukraina.ru/20231006/1049978598.html
Нидерланды выделяют Украине 102 миллиона евро
Нидерланды выделяют Украине 102 миллиона евро - 06.10.2023 Украина.ру
Нидерланды выделяют Украине 102 миллиона евро
Нидерланды выделяют 102 миллиона евро нынешнему руководству Украины. Из этой суммы 60 миллионов "пойдут на поддержку голландских компаний", сообщило 6 октября правительство королевства.
2023-10-06T21:19
2023-10-06T21:19
2023-10-06T21:19
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ес
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"Нидерланды выделяют 102 миллиона евро на третий пакет поддержки Украины в 2023 году", - сказано в публикации на сайте нидерландского правительства.В официальном сообщении уточняется: "Из этого дополнительного вклада 60 миллионов евро пойдут на поддержку компаний из Нидерландов, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны. Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов для покрытия платежных рисков инвестиций и сделок внутри страны. Чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, 30 миллионов евро также потратят на закупку газа и поставку запчастей для электросети. Остальные 12 миллионов евро пойдут на поддержку недавно освобожденных территорий и МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для проведения реформ".Интерес в правительственной публикации представляет своеобразное название СВО и значение вклада королевства на фоне другой западной помощи: "Чтобы помочь Украине пережить российскую войну, нидерландский вклад в восстановление и реконструкцию остается решающим".Правительство королевства отметило, что новый пакет поддержки нынешнего руководства Украины "основан на оценке потребностей украинских властей, Всемирного банка и Европейской комиссии"."Ожидается, что этой зимой Россия также нанесет удар по энергетической инфраструктуре. Украине нужна большая помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры: по оценкам министерства энергетики Украины, сейчас требуется от 3,7 до 4,0 миллиардов долларов", - сказано в обосновании.Там также отмечено, что в связи с этим "Нидерланды выделяют 20 миллионов евро на закупку газа и создание стратегических запасов газа через Европейский банк реконструкции и развития". Ещё 10 миллионов евро выделены на поставку трансформаторов, коммутационных компонентов и кабелей, необходимых для восстановления электросети Украины.
https://ukraina.ru/20230704/1047792378.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нидерланды, военная помощь, сво, финансовая помощь, мвф, энергетика, коммуналка, российский газ, ес, украина-ес
Новости, Нидерланды, военная помощь, СВО, финансовая помощь, МВФ, энергетика, коммуналка, российский газ, ЕС, Украина-ЕС
Нидерланды выделяют Украине 102 миллиона евро
Нидерланды выделяют 102 миллиона евро нынешнему руководству Украины. Из этой суммы 60 миллионов "пойдут на поддержку голландских компаний", сообщило 6 октября правительство королевства.
"Нидерланды выделяют 102 миллиона евро на третий пакет поддержки Украины в 2023 году"
, - сказано в публикации
на сайте нидерландского правительства.
В официальном сообщении уточняется: "Из этого дополнительного вклада 60 миллионов евро пойдут на поддержку компаний из Нидерландов, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны. Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов для покрытия платежных рисков инвестиций и сделок внутри страны. Чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, 30 миллионов евро также потратят на закупку газа и поставку запчастей для электросети. Остальные 12 миллионов евро пойдут на поддержку недавно освобожденных территорий и МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для проведения реформ".
Интерес в правительственной публикации представляет своеобразное название СВО и значение вклада королевства на фоне другой западной помощи: "Чтобы помочь Украине пережить российскую войну, нидерландский вклад в восстановление и реконструкцию остается решающим".
Правительство королевства отметило, что новый пакет поддержки нынешнего руководства Украины "основан на оценке потребностей украинских властей, Всемирного банка и Европейской комиссии".
"Ожидается, что этой зимой Россия также нанесет удар по энергетической инфраструктуре. Украине нужна большая помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры: по оценкам министерства энергетики Украины, сейчас требуется от 3,7 до 4,0 миллиардов долларов", - сказано в обосновании.
Там также отмечено, что в связи с этим "Нидерланды выделяют 20 миллионов евро на закупку газа и создание стратегических запасов газа через Европейский банк реконструкции и развития". Ещё 10 миллионов евро выделены на поставку трансформаторов, коммутационных компонентов и кабелей, необходимых для восстановления электросети Украины.