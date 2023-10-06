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Администрация, гостиница и некий инфраструктурный объект повреждены в Днепропетровской области

Администрация, гостиница и некий инфраструктурный объект повреждены в Днепропетровской области - 06.10.2023 Украина.ру

Администрация, гостиница и некий инфраструктурный объект повреждены в Днепропетровской области

Не менее четырёх ударных дронов атаковали Днепропетровскую область Украины в пятницу, 6 октября. В городе Никополь повреждены административное здание, гостиничный комплекс, линия электропередач и инфраструктурный объект, сообщил глава областного совета Николай Лукашук

2023-10-06T19:49

2023-10-06T19:49

2023-10-06T19:49

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В телеграм-канале он написал, что сегодня российская сторона вновь атаковала область беспилотными летательными аппаратами и артиллерией. Сообщается о ранении 44-летней женщины. Подробностей о том, что представляет собой и для каких целей использовался инфраструктурный объект в Никополе нет. Ранее в министерстве обороны России сообщали, что в районах населённых пунктов Волчанск, Купянск и Липцы Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов Вооружённых сил Украины. В период с 29 сентября по 6 октября ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепропетровская область, украина, сво