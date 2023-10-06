Администрация, гостиница и некий инфраструктурный объект повреждены в Днепропетровской области - 06.10.2023 Украина.ру
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Администрация, гостиница и некий инфраструктурный объект повреждены в Днепропетровской области
Администрация, гостиница и некий инфраструктурный объект повреждены в Днепропетровской области - 06.10.2023 Украина.ру
Администрация, гостиница и некий инфраструктурный объект повреждены в Днепропетровской области
Не менее четырёх ударных дронов атаковали Днепропетровскую область Украины в пятницу, 6 октября. В городе Никополь повреждены административное здание, гостиничный комплекс, линия электропередач и инфраструктурный объект, сообщил глава областного совета Николай Лукашук
2023-10-06T19:49
2023-10-06T19:49
новости
днепропетровская область
украина
сво
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В телеграм-канале он написал, что сегодня российская сторона вновь атаковала область беспилотными летательными аппаратами и артиллерией. Сообщается о ранении 44-летней женщины. Подробностей о том, что представляет собой и для каких целей использовался инфраструктурный объект в Никополе нет. Ранее в министерстве обороны России сообщали, что в районах населённых пунктов Волчанск, Купянск и Липцы Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов Вооружённых сил Украины. В период с 29 сентября по 6 октября ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровская область, украина, сво
Новости, Днепропетровская область, Украина, СВО

Администрация, гостиница и некий инфраструктурный объект повреждены в Днепропетровской области

19:49 06.10.2023
 
© Украина.ру / Василий ТкачНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Не менее четырёх ударных дронов атаковали Днепропетровскую область Украины в пятницу, 6 октября. В городе Никополь повреждены административное здание, гостиничный комплекс, линия электропередач и инфраструктурный объект, сообщил глава областного совета Николай Лукашук
В телеграм-канале он написал, что сегодня российская сторона вновь атаковала область беспилотными летательными аппаратами и артиллерией. Сообщается о ранении 44-летней женщины.
Подробностей о том, что представляет собой и для каких целей использовался инфраструктурный объект в Никополе нет.
Ранее в министерстве обороны России сообщали, что в районах населённых пунктов Волчанск, Купянск и Липцы Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов Вооружённых сил Украины. В период с 29 сентября по 6 октября ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
 
НовостиДнепропетровская областьУкраинаСВО
 
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