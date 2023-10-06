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Арестович* намекнул на тёмное прошлое секретаря СНБО Украины
Арестович* намекнул на тёмное прошлое секретаря СНБО Украины - 06.10.2023 Украина.ру
Арестович* намекнул на тёмное прошлое секретаря СНБО Украины
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова "чучелом" и призвал компетентные органы обратить внимание на его тёмное прошлое. Об этом пишет "Страна.ua"
2023-10-06T19:32
2023-10-06T19:32
2023-10-06T19:32
новости
алексей арестович
алексей данилов
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По словам бывшего советника Офиса украинского президента, деятельность Данилова в 90-х годах следует изучить досконально, потому как обстоятельства его заработка в этот период широкой общественности неизвестны. Как пишет Depo.ua, когда Данилову был 31 год, он стал самым молодым мэром Луганска в истории города.С июля 1994-го по сентябрь 1997 года он возглавлял местную администрацию. Свой пост Данилов покинул со скандалом, который произошёл с оппозиционными депутатами. Существует и ещё одна версия согласно которой Данилов впал в немилость губернатора Луганщины Александра Ефремова. Якобы с этим связывают его переезд в украинскую столицу, пишет Униан. По данным украинского источника, Данилова в том числе обвиняли в финансовых махинациях, совмещении власти и бизнеса. Его также подозревали в связях с известным луганским криминальным авторитетом Доброславом, застреленным в 1998 году. Напомним, ранее Арестович* заявлял, что "секретным оружием" Украины являются "бесконечная глупость и жадность чиновников". По его словам сегодня в стране слишком много коррупционеров, прикрывающихся патриотизмом. * Алексей Арестович признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, алексей арестович, алексей данилов
Новости, Алексей Арестович, Алексей Данилов
Арестович* намекнул на тёмное прошлое секретаря СНБО Украины
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова "чучелом" и призвал компетентные органы обратить внимание на его тёмное прошлое. Об этом пишет "Страна.ua"
По словам бывшего советника Офиса украинского президента, деятельность Данилова в 90-х годах следует изучить досконально, потому как обстоятельства его заработка в этот период широкой общественности неизвестны.
"Это чучело Данилов, про которого нужно ещё выяснить, что он там в Луганске делал и откуда у него кличка "Мячик". Я думаю, историкам и журналистам предстоит провести расследование, как и на чем он зарабатывал в тогдашней группировке в 1990-е", - сказал Арестович*
Как пишет Depo.ua, когда Данилову был 31 год, он стал самым молодым мэром Луганска в истории города.С июля 1994-го по сентябрь 1997 года он возглавлял местную администрацию. Свой пост Данилов покинул со скандалом, который произошёл с оппозиционными депутатами.
Существует и ещё одна версия согласно которой Данилов впал в немилость губернатора Луганщины Александра Ефремова. Якобы с этим связывают его переезд в украинскую столицу, пишет Униан.
По данным украинского источника, Данилова в том числе обвиняли в финансовых махинациях, совмещении власти и бизнеса. Его также подозревали в связях с известным луганским криминальным авторитетом Доброславом, застреленным в 1998 году.
Напомним, ранее Арестович* заявлял, что "секретным оружием" Украины являются "бесконечная глупость и жадность чиновников". По его словам сегодня в стране слишком много коррупционеров, прикрывающихся патриотизмом.
* Алексей Арестович признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма