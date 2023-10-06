https://ukraina.ru/20231006/1049977493.html

Арестович* намекнул на тёмное прошлое секретаря СНБО Украины

Арестович* намекнул на тёмное прошлое секретаря СНБО Украины - 06.10.2023 Украина.ру

Арестович* намекнул на тёмное прошлое секретаря СНБО Украины

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова "чучелом" и призвал компетентные органы обратить внимание на его тёмное прошлое. Об этом пишет "Страна.ua"

2023-10-06T19:32

2023-10-06T19:32

2023-10-06T19:32

новости

алексей арестович

алексей данилов

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По словам бывшего советника Офиса украинского президента, деятельность Данилова в 90-х годах следует изучить досконально, потому как обстоятельства его заработка в этот период широкой общественности неизвестны. Как пишет Depo.ua, когда Данилову был 31 год, он стал самым молодым мэром Луганска в истории города.С июля 1994-го по сентябрь 1997 года он возглавлял местную администрацию. Свой пост Данилов покинул со скандалом, который произошёл с оппозиционными депутатами. Существует и ещё одна версия согласно которой Данилов впал в немилость губернатора Луганщины Александра Ефремова. Якобы с этим связывают его переезд в украинскую столицу, пишет Униан. По данным украинского источника, Данилова в том числе обвиняли в финансовых махинациях, совмещении власти и бизнеса. Его также подозревали в связях с известным луганским криминальным авторитетом Доброславом, застреленным в 1998 году. Напомним, ранее Арестович* заявлял, что "секретным оружием" Украины являются "бесконечная глупость и жадность чиновников". По его словам сегодня в стране слишком много коррупционеров, прикрывающихся патриотизмом. * Алексей Арестович признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей арестович, алексей данилов