https://ukraina.ru/20231006/1049977354.html
"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае"
"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае" - 06.10.2023 Украина.ру
"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае"
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 06.10.2023
2023-10-06T18:57
2023-10-06T18:57
2023-10-06T18:57
видео
армен гаспарян
россия
украина
валдай (клуб)
владимир путин
одесса
сша
сво
спецоперация
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:22 - Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме: основные сигналы; 04:29 - Заявление Владимира Путина о том, что Одесса - русский город и чуть-чуть еврейский; 07:48 - Об активности Пашиняна на этой неделе и о том, рискнут ли армянские власти закрыть 102-ую российскую военную базу; 14:00 - Как расстреляли Верховный Совет в 1993 году: воспоминания Армена Гаспаряна.
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2023
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, россия, украина, валдай (клуб), владимир путин, одесса, сша, сво, спецоперация, карабах, армения, белый дом, ельцин, ссср, видео
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"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае"
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:22 - Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме: основные сигналы;
04:29 - Заявление Владимира Путина о том, что Одесса - русский город и чуть-чуть еврейский;
07:48 - Об активности Пашиняна на этой неделе и о том, рискнут ли армянские власти закрыть 102-ую российскую военную базу;
14:00 - Как расстреляли Верховный Совет в 1993 году: воспоминания Армена Гаспаряна.