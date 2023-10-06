"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае" - 06.10.2023 Украина.ру
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"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае"
"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае" - 06.10.2023 Украина.ру
"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае"
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 06.10.2023
2023-10-06T18:57
2023-10-06T18:57
видео
армен гаспарян
россия
украина
валдай (клуб)
владимир путин
одесса
сша
сво
спецоперация
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:22 - Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме: основные сигналы; 04:29 - Заявление Владимира Путина о том, что Одесса - русский город и чуть-чуть еврейский; 07:48 - Об активности Пашиняна на этой неделе и о том, рискнут ли армянские власти закрыть 102-ую российскую военную базу; 14:00 - Как расстреляли Верховный Совет в 1993 году: воспоминания Армена Гаспаряна.
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видео, армен гаспарян, россия, украина, валдай (клуб), владимир путин, одесса, сша, сво, спецоперация, карабах, армения, белый дом, ельцин, ссср, видео
Видео, Армен Гаспарян, Россия, Украина, Валдай (клуб), Владимир Путин, Одесса, США, СВО, Спецоперация, Карабах, Армения, Белый дом, Ельцин, СССР

"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае"

18:57 06.10.2023
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:22 - Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме: основные сигналы;
04:29 - Заявление Владимира Путина о том, что Одесса - русский город и чуть-чуть еврейский;
07:48 - Об активности Пашиняна на этой неделе и о том, рискнут ли армянские власти закрыть 102-ую российскую военную базу;
14:00 - Как расстреляли Верховный Совет в 1993 году: воспоминания Армена Гаспаряна.
 
ВидеоАрмен ГаспарянРоссияУкраинаВалдай (клуб)Владимир ПутинОдессаСШАСВОСпецоперацияКарабахАрменияБелый домЕльцинСССР
 
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