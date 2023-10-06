https://ukraina.ru/20231006/1049977354.html

"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае"

"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае" - 06.10.2023 Украина.ру

"Великое множество моментов": Гаспарян оценил речь Путина на "Валдае"

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 06.10.2023

2023-10-06T18:57

2023-10-06T18:57

2023-10-06T18:57

видео

армен гаспарян

россия

украина

валдай (клуб)

владимир путин

одесса

сша

сво

спецоперация

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:22 - Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме: основные сигналы; 04:29 - Заявление Владимира Путина о том, что Одесса - русский город и чуть-чуть еврейский; 07:48 - Об активности Пашиняна на этой неделе и о том, рискнут ли армянские власти закрыть 102-ую российскую военную базу; 14:00 - Как расстреляли Верховный Совет в 1993 году: воспоминания Армена Гаспаряна.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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