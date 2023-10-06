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"Убивайте побольше украинцев": Лукашенко раскрыл планы США на Украине
"Убивайте побольше украинцев": Лукашенко раскрыл планы США на Украине - 06.10.2023 Украина.ру
"Убивайте побольше украинцев": Лукашенко раскрыл планы США на Украине
Украинские потери в СВО составили "более полумиллиона погибших" и это результат реализации планов США. Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-06T18:50
2023-10-06T18:50
2023-10-06T18:50
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чвк "вагнер"
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Осмотрев учебный объект Министерства обороны Белоруссии "Узел сопротивления", созданный с учётом опыта ВСУ и ЧВК "Вагнер" для отработки обороны государственнйо границы, Лукашенко высказался о ходе СВО. Он сообщил представителям государственной прессы о вероятности "прекращения поддержки Украины со стороны США", упрёках со стороны Вашингтона в медленном наступлении ВСУ с отправкой недвусмысленных сигналов."Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - пояснил Лукашенко. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев".По оценке Лукашенко, в зоне СВО "фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте". Но в то же время, констатировал он, армия России переходит от обороны к наступательным действиям. "Движение есть туда-сюда. За высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот "контрнаступ" осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап (обозначили 4-8 недель)", - уточнил Лукашенко.По его мнению, сказано в официальном сообщении, "американцы подталкивают и торопят украинцев, потому что эта война не добавляет авторитета властям США". Лукашенко заявил: "Здесь надо какая-то победа. Надо американцам что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского".
https://ukraina.ru/20231006/1049976979.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, владимир зеленский, сша, украина, сво, минобороны рф, всу, контрнаступление, чвк "вагнер", государственная граница
Новости, Лукашенко, Владимир Зеленский, США, Украина, СВО, Минобороны РФ, ВСУ, контрнаступление, ЧВК "Вагнер", государственная граница
"Убивайте побольше украинцев": Лукашенко раскрыл планы США на Украине
Украинские потери в СВО составили "более полумиллиона погибших" и это результат реализации планов США. Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Осмотрев учебный объект Министерства обороны Белоруссии "Узел сопротивления", созданный с учётом опыта ВСУ и ЧВК "Вагнер" для отработки обороны государственнйо границы, Лукашенко высказался о ходе СВО. Он сообщил представителям государственной прессы о вероятности "прекращения поддержки Украины со стороны США", упрёках со стороны Вашингтона в медленном наступлении ВСУ с отправкой недвусмысленных сигналов.
"Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - пояснил Лукашенко. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев".
По оценке Лукашенко, в зоне СВО "фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте". Но в то же время, констатировал он, армия России переходит от обороны к наступательным действиям.
"Движение есть туда-сюда. За высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот "контрнаступ" осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап (обозначили 4-8 недель)", - уточнил Лукашенко.
По его мнению, сказано в официальном сообщении, "американцы подталкивают и торопят украинцев, потому что эта война не добавляет авторитета властям США". Лукашенко заявил: "Здесь надо какая-то победа. Надо американцам что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского".