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"Убивайте побольше украинцев": Лукашенко раскрыл планы США на Украине

"Убивайте побольше украинцев": Лукашенко раскрыл планы США на Украине - 06.10.2023 Украина.ру

"Убивайте побольше украинцев": Лукашенко раскрыл планы США на Украине

Украинские потери в СВО составили "более полумиллиона погибших" и это результат реализации планов США. Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-10-06T18:50

2023-10-06T18:50

2023-10-06T18:50

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чвк "вагнер"

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Осмотрев учебный объект Министерства обороны Белоруссии "Узел сопротивления", созданный с учётом опыта ВСУ и ЧВК "Вагнер" для отработки обороны государственнйо границы, Лукашенко высказался о ходе СВО. Он сообщил представителям государственной прессы о вероятности "прекращения поддержки Украины со стороны США", упрёках со стороны Вашингтона в медленном наступлении ВСУ с отправкой недвусмысленных сигналов."Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - пояснил Лукашенко. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев".По оценке Лукашенко, в зоне СВО "фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте". Но в то же время, констатировал он, армия России переходит от обороны к наступательным действиям. "Движение есть туда-сюда. За высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот "контрнаступ" осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап (обозначили 4-8 недель)", - уточнил Лукашенко.По его мнению, сказано в официальном сообщении, "американцы подталкивают и торопят украинцев, потому что эта война не добавляет авторитета властям США". Лукашенко заявил: "Здесь надо какая-то победа. Надо американцам что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского".

https://ukraina.ru/20231006/1049976979.html

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новости, лукашенко, владимир зеленский, сша, украина, сво, минобороны рф, всу, контрнаступление, чвк "вагнер", государственная граница