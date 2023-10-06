В украинской коррупции Зеленский обвинил Россию - 06.10.2023 Украина.ру
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В украинской коррупции Зеленский обвинил Россию
В украинской коррупции Зеленский обвинил Россию - 06.10.2023 Украина.ру
В украинской коррупции Зеленский обвинил Россию
Глава киевского режима считает, что Россия распространяет лжи о состоянии дел на Украине для того, чтобы лишить ее западной поддержки
2023-10-06T17:34
2023-10-06T17:34
новости
владимир зеленский
коррупция
россия
запад
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что утверждения о коррупции в Украине распространяет Россия, чтобы расколоть поддержку Запада. Об этом Зеленский заявил 6 октября, после саммита Европейского политического сообщества в Испании."Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире", – процитировали слова Зеленского украинские телеграм-каналы.Президент Украины сказал, что с начала конфликта "ни один доллар не был украден у наших партнеров", хотя и отметил, что бывают "разные люди и случаи".В распространении "российских нарративов" глава киевского режима обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который заявил о несоответствии Украины критериям для членства в ЕС из-за коррупции.Зеленский спросил, почему Юнкер ни разу не посетил Украину с начала СВО."Это ему не интересно? Теперь он решил написать какие-то российские нарративы, потому что все забыли, кто он? Я думаю, что это глупо", – сказал Зеленский.В интервью изданию Украина.ру американский журналист и политолог Майкл Бом рассказал, что большинство республиканцев и демократов поддерживают финансирование Киева, но при этом просят сильного надзора над расходами. Все понимают, что нужна качественная ревизия отправленных и потраченных украинцами средств, добавил он.
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новости, владимир зеленский, коррупция, россия, запад
Новости, Владимир Зеленский, коррупция, Россия, Запад

В украинской коррупции Зеленский обвинил Россию

17:34 06.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Глава киевского режима считает, что Россия распространяет лжи о состоянии дел на Украине для того, чтобы лишить ее западной поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что утверждения о коррупции в Украине распространяет Россия, чтобы расколоть поддержку Запада. Об этом Зеленский заявил 6 октября, после саммита Европейского политического сообщества в Испании.
"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире", – процитировали слова Зеленского украинские телеграм-каналы.
Президент Украины сказал, что с начала конфликта "ни один доллар не был украден у наших партнеров", хотя и отметил, что бывают "разные люди и случаи".
В распространении "российских нарративов" глава киевского режима обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который заявил о несоответствии Украины критериям для членства в ЕС из-за коррупции.
Зеленский спросил, почему Юнкер ни разу не посетил Украину с начала СВО.
"Это ему не интересно? Теперь он решил написать какие-то российские нарративы, потому что все забыли, кто он? Я думаю, что это глупо", – сказал Зеленский.
В интервью изданию Украина.ру американский журналист и политолог Майкл Бом рассказал, что большинство республиканцев и демократов поддерживают финансирование Киева, но при этом просят сильного надзора над расходами. Все понимают, что нужна качественная ревизия отправленных и потраченных украинцами средств, добавил он.
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НовостиВладимир ЗеленскийкоррупцияРоссияЗапад
 
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