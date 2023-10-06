https://ukraina.ru/20231006/1049976193.html

В украинской коррупции Зеленский обвинил Россию

В украинской коррупции Зеленский обвинил Россию - 06.10.2023 Украина.ру

В украинской коррупции Зеленский обвинил Россию

Глава киевского режима считает, что Россия распространяет лжи о состоянии дел на Украине для того, чтобы лишить ее западной поддержки

2023-10-06T17:34

2023-10-06T17:34

2023-10-06T17:34

новости

владимир зеленский

коррупция

россия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047836173_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_1f38c3b6aa8e0028caa399e9634eaad0.jpg.webp

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что утверждения о коррупции в Украине распространяет Россия, чтобы расколоть поддержку Запада. Об этом Зеленский заявил 6 октября, после саммита Европейского политического сообщества в Испании."Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире", – процитировали слова Зеленского украинские телеграм-каналы.Президент Украины сказал, что с начала конфликта "ни один доллар не был украден у наших партнеров", хотя и отметил, что бывают "разные люди и случаи".В распространении "российских нарративов" глава киевского режима обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который заявил о несоответствии Украины критериям для членства в ЕС из-за коррупции.Зеленский спросил, почему Юнкер ни разу не посетил Украину с начала СВО."Это ему не интересно? Теперь он решил написать какие-то российские нарративы, потому что все забыли, кто он? Я думаю, что это глупо", – сказал Зеленский.В интервью изданию Украина.ру американский журналист и политолог Майкл Бом рассказал, что большинство республиканцев и демократов поддерживают финансирование Киева, но при этом просят сильного надзора над расходами. Все понимают, что нужна качественная ревизия отправленных и потраченных украинцами средств, добавил он.

https://ukraina.ru/20231006/1049964064.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, коррупция, россия, запад