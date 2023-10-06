Лукашенко намерен использовать опыт Украины и ЧВК "Вагнер" в обороне границы - 06.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко намерен использовать опыт Украины и ЧВК "Вагнер" в обороне границы
Лукашенко намерен использовать опыт Украины и ЧВК "Вагнер" в обороне границы - 06.10.2023 Украина.ру
Лукашенко намерен использовать опыт Украины и ЧВК "Вагнер" в обороне границы
Заблаговременно подготовить узлы сопротивления на направлениях вероятных атак границы Белоруссии поручил Александр Лукашенко. Об этом он заявил 6 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-06T17:31
2023-10-06T17:33
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По словам Лукашенко, при создании нескольких масштабных линий защиты по периметру белорусской границы будет учтён опыт "современных войн, в том числе в Украине, и рекомендаций ЧВК "Вагнер", сказано в официальном сообщении."Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", - пообещал Лукашенко.Он также заявил: "Мы не наращиваем Вооружённые силы у границ, допустим, Польши и стран Балтии для того, чтобы их атаковать. Мы это не делаем"."Но, обороняясь, мы это будем делать активно, - уточнил он. - Чтобы в любой момент перейти в наступление, если для этого будет необходимость. Это работа на земле и элементы – беспилотники как разведывательные"."Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков – у нас на это и средств нет, и возможностей, но у нас есть, как всегда, возможность нанести ему неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлем. Поэтому – вот, тренируемся", - добавил Лукашенко.Рассказывая о впечатлениях от учебного объекта Минобороны Белоруссии, Лукашенко отметил, что на макетах представлено то, что "мы подсмотрели, как защищаются россияне" в зоне СВО.
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новости, украина, белоруссия, сво, граница, польша, прибалтика, ес, миграционный кризис, пограничники, пограничный район, государственная граница, оборонный бюджет, чвк "вагнер"
Новости, Украина, Белоруссия, СВО, граница, Польша, Прибалтика, ЕС, миграционный кризис, пограничники, Пограничный район, государственная граница, оборонный бюджет, ЧВК "Вагнер"

Лукашенко намерен использовать опыт Украины и ЧВК "Вагнер" в обороне границы

17:31 06.10.2023 (обновлено: 17:33 06.10.2023)
 
© Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24Лукашенко автомат бронежилет
Лукашенко автомат бронежилет
© Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24
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Заблаговременно подготовить узлы сопротивления на направлениях вероятных атак границы Белоруссии поручил Александр Лукашенко. Об этом он заявил 6 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
По словам Лукашенко, при создании нескольких масштабных линий защиты по периметру белорусской границы будет учтён опыт "современных войн, в том числе в Украине, и рекомендаций ЧВК "Вагнер", сказано в официальном сообщении.
"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", - пообещал Лукашенко.
Он также заявил: "Мы не наращиваем Вооружённые силы у границ, допустим, Польши и стран Балтии для того, чтобы их атаковать. Мы это не делаем".
"Но, обороняясь, мы это будем делать активно, - уточнил он. - Чтобы в любой момент перейти в наступление, если для этого будет необходимость. Это работа на земле и элементы – беспилотники как разведывательные".
"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков – у нас на это и средств нет, и возможностей, но у нас есть, как всегда, возможность нанести ему неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлем. Поэтому – вот, тренируемся", - добавил Лукашенко.
Рассказывая о впечатлениях от учебного объекта Минобороны Белоруссии, Лукашенко отметил, что на макетах представлено то, что "мы подсмотрели, как защищаются россияне" в зоне СВО.
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