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Лукашенко намерен использовать опыт Украины и ЧВК "Вагнер" в обороне границы

Лукашенко намерен использовать опыт Украины и ЧВК "Вагнер" в обороне границы - 06.10.2023 Украина.ру

Лукашенко намерен использовать опыт Украины и ЧВК "Вагнер" в обороне границы

Заблаговременно подготовить узлы сопротивления на направлениях вероятных атак границы Белоруссии поручил Александр Лукашенко. Об этом он заявил 6 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-10-06T17:31

2023-10-06T17:31

2023-10-06T17:33

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По словам Лукашенко, при создании нескольких масштабных линий защиты по периметру белорусской границы будет учтён опыт "современных войн, в том числе в Украине, и рекомендаций ЧВК "Вагнер", сказано в официальном сообщении."Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", - пообещал Лукашенко.Он также заявил: "Мы не наращиваем Вооружённые силы у границ, допустим, Польши и стран Балтии для того, чтобы их атаковать. Мы это не делаем"."Но, обороняясь, мы это будем делать активно, - уточнил он. - Чтобы в любой момент перейти в наступление, если для этого будет необходимость. Это работа на земле и элементы – беспилотники как разведывательные"."Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков – у нас на это и средств нет, и возможностей, но у нас есть, как всегда, возможность нанести ему неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлем. Поэтому – вот, тренируемся", - добавил Лукашенко.Рассказывая о впечатлениях от учебного объекта Минобороны Белоруссии, Лукашенко отметил, что на макетах представлено то, что "мы подсмотрели, как защищаются россияне" в зоне СВО.

https://ukraina.ru/20230915/1049438044.html

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новости, украина, белоруссия, сво, граница, польша, прибалтика, ес, миграционный кризис, пограничники, пограничный район, государственная граница, оборонный бюджет, чвк "вагнер"