Венгерский эксперт: без помощи Запада Украина не простоит и суток - 06.10.2023 Украина.ру
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Венгерский эксперт: без помощи Запада Украина не простоит и суток
Венгерский эксперт: без помощи Запада Украина не простоит и суток - 06.10.2023 Украина.ру
Венгерский эксперт: без помощи Запада Украина не простоит и суток
Эксперт по политике безопасности Дьердь Ногради полагает, что Владимир Путин был весьма добродушен, когда сказал, что без субсидий Запада Украина не продержится даже одну неделю
2023-10-06T17:13
2023-10-06T17:13
новости
венгрия
украина
эксперт
владимир путин
россия
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С переходом всех областей ГДР в состав ФРГ, а также с вхождением бывших социалистических стран в состав ЕС и НАТО, Россию фактически "лишили воздуха". Такое мнение высказал венгерской газете Мagyarnemzet эксперт по политике безопасности Дьердь Ногради.Из-за этого сегодня идет борьба не на жизнь, а на смерть за влияние на Беларусь и Украину, полагает Ногради. Так венгерский эксперт прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай" 5 октября.Комментируя поддержку, которую Запад сегодня оказывает Украине, эксперт отметил, что на данный момент около сорока стран Запада ее поддерживают, в то время как остальных 160 стран мира остается нейтральным. Значительная часть из них даже антиамерикански настроена, добавил он.Отвечая на просьбу журналистов издания прокомментировать заявление Путина о том, что Украина сегодня не может существовать без миллиардов долларов субсидий, и, если они прекратятся, то все закончится в течение недели, Ногради заявил, что это "добродушный комментарий"."Я бы уточнил - в течение суток. Сегодня украинский бюджет меньше военных расходов этой страны. Если бы Украина не получила западной поддержки, в течение суток не было бы зарплат администрации, здравоохранения, образования и страна погибла бы", - полагает венгерский эксперт.По его словам, положение Украины усугубляется и тем, что она оскорбила поляков "до крови", и они уже не отдают Киеву бесплатное оружие сверх подписанных контрактов, Германия не желает поставлять ракеты Taurus, а победитель словацких выборов Роберт фицо не будет поставлять оружие Украине, также, как и Венгрия.
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новости, венгрия, украина, эксперт, владимир путин, россия
Новости, Венгрия, Украина, эксперт, Владимир Путин, Россия

Венгерский эксперт: без помощи Запада Украина не простоит и суток

17:13 06.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Эксперт по политике безопасности Дьердь Ногради полагает, что Владимир Путин был весьма добродушен, когда сказал, что без субсидий Запада Украина не продержится даже одну неделю
С переходом всех областей ГДР в состав ФРГ, а также с вхождением бывших социалистических стран в состав ЕС и НАТО, Россию фактически "лишили воздуха". Такое мнение высказал венгерской газете Мagyarnemzet эксперт по политике безопасности Дьердь Ногради.
Из-за этого сегодня идет борьба не на жизнь, а на смерть за влияние на Беларусь и Украину, полагает Ногради. Так венгерский эксперт прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай" 5 октября.
Комментируя поддержку, которую Запад сегодня оказывает Украине, эксперт отметил, что на данный момент около сорока стран Запада ее поддерживают, в то время как остальных 160 стран мира остается нейтральным. Значительная часть из них даже антиамерикански настроена, добавил он.
Отвечая на просьбу журналистов издания прокомментировать заявление Путина о том, что Украина сегодня не может существовать без миллиардов долларов субсидий, и, если они прекратятся, то все закончится в течение недели, Ногради заявил, что это "добродушный комментарий".
"Я бы уточнил - в течение суток. Сегодня украинский бюджет меньше военных расходов этой страны. Если бы Украина не получила западной поддержки, в течение суток не было бы зарплат администрации, здравоохранения, образования и страна погибла бы", - полагает венгерский эксперт.
По его словам, положение Украины усугубляется и тем, что она оскорбила поляков "до крови", и они уже не отдают Киеву бесплатное оружие сверх подписанных контрактов, Германия не желает поставлять ракеты Taurus, а победитель словацких выборов Роберт фицо не будет поставлять оружие Украине, также, как и Венгрия.
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