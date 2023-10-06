https://ukraina.ru/20231006/1049956816.html

Оружия у ВСУ осталось на месяц-полтора, если США не выдадут денег

Оружия у ВСУ осталось на месяц-полтора, если США не выдадут денег - 06.10.2023 Украина.ру

Оружия у ВСУ осталось на месяц-полтора, если США не выдадут денег

Если в США не утвердят бюджет для Украины, оружие у ВСУ закончится через месяц-полтора, заявила 5 октября руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова в эфире национального телемарафона

2023-10-06T10:14

2023-10-06T10:14

2023-10-06T10:14

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Киев тратит около трех миллиардов долларов в месяц на вооружение, и на настоящий момент имеет в запасе около пяти миллиардов долларов американской финансовой помощи, которые могут быть использованы для закупки вооружения в США, пояснила она.Эти средства нельзя использовать для покупки вооружений у европейских поставщиков, добавила Устинова.Украинская депутат считает, что главная проблема заключается в том, что отсутствуют прямые поступления в украинский бюджет из бюджета США, которые, по словам Устиновой, должны составлять около полутора миллиардов долларов в месяц.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика Украины не может существовать без внешней подпитки, стоит прекратить вливания извне – и через неделю она "ляжет".В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.Журналисты Associated Press сообщали, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине.

https://ukraina.ru/20231005/1049945149.html

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