Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев" - 05.10.2023 Украина.ру
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Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"
Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев" - 05.10.2023 Украина.ру
Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"
Крайне плохо выглядели 22 сентября сотни участников чествования эсэсовца в канадском парламенте, но хуже всех – президент Украины и руководители Канады. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-05T19:13
2023-10-05T19:13
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Вопрос об овациях бывшему легионеру дивизии СС "Галиция"* в канадском парламенте подняла иностранная гостья. Владимир Путин казал ей, что ждал такого вопроса и напомнил о решениях Нюрнбергского трибунала, касающегося СС как организации и её войск.Президент России напомнил о карательных операциях эсэсовцев из упомянутой дивизии, об убийствах ими мирных жителей – в том числе евреев, соплеменников Зеленского. Путин сказал: "Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту"."Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев", - возмутился Путин. - Лидер государства стоит, и аплодирует нацисту. И не просто последователю, а реальному нацисту!".После этого президент России задался риторическим вопросом: "Разве это не даёт нам говорить о праве на денацификацию?".*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории России.
https://ukraina.ru/20231005/1049942801.html
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новости, владимир путин, россия, украина, канада, владимир зеленский, джастин трюдо, украинские националисты, нацисты, нацизм, нацики, украинские неонацисты, неонацисты, евреи, дивизия сс "галичина", парламент, скандал
Новости, Владимир Путин, Россия, Украина, Канада, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, украинские националисты, нацисты, нацизм, нацики, украинские неонацисты, неонацисты, евреи, Дивизия СС "Галичина", парламент, скандал

Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"

19:13 05.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Крайне плохо выглядели 22 сентября сотни участников чествования эсэсовца в канадском парламенте, но хуже всех – президент Украины и руководители Канады. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
Вопрос об овациях бывшему легионеру дивизии СС "Галиция"* в канадском парламенте подняла иностранная гостья. Владимир Путин казал ей, что ждал такого вопроса и напомнил о решениях Нюрнбергского трибунала, касающегося СС как организации и её войск.
Президент России напомнил о карательных операциях эсэсовцев из упомянутой дивизии, об убийствах ими мирных жителей – в том числе евреев, соплеменников Зеленского. Путин сказал: "Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту".
"Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев", - возмутился Путин. - Лидер государства стоит, и аплодирует нацисту. И не просто последователю, а реальному нацисту!".
После этого президент России задался риторическим вопросом: "Разве это не даёт нам говорить о праве на денацификацию?".
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
17:27
Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и ЗападомЗападное влияние в мире президент России сравнил с огромной военной-финансовой пирамидой, которой постоянно нужны новые природные, технологические и человеческие ресурсы
*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории России.
 
НовостиВладимир ПутинРоссияУкраинаКанадаВладимир ЗеленскийДжастин Трюдоукраинские националистынацистынацизмнацикиукраинские неонацистынеонацистыевреиДивизия СС "Галичина"парламентскандал
 
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Заголовок открываемого материала
19:13Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"
18:53"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин
18:36Потери ВСУ с 4 июня превысили 90 тысяч человек - Путин
18:16Европа помогает Украине за счет ухудшения экономики и положения своих граждан — Путин
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