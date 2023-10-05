https://ukraina.ru/20231005/1049945531.html
Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"
Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев" - 05.10.2023 Украина.ру
Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"
Крайне плохо выглядели 22 сентября сотни участников чествования эсэсовца в канадском парламенте, но хуже всех – президент Украины и руководители Канады. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-05T19:13
2023-10-05T19:13
2023-10-05T19:13
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Вопрос об овациях бывшему легионеру дивизии СС "Галиция"* в канадском парламенте подняла иностранная гостья. Владимир Путин казал ей, что ждал такого вопроса и напомнил о решениях Нюрнбергского трибунала, касающегося СС как организации и её войск.Президент России напомнил о карательных операциях эсэсовцев из упомянутой дивизии, об убийствах ими мирных жителей – в том числе евреев, соплеменников Зеленского. Путин сказал: "Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту"."Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев", - возмутился Путин. - Лидер государства стоит, и аплодирует нацисту. И не просто последователю, а реальному нацисту!".После этого президент России задался риторическим вопросом: "Разве это не даёт нам говорить о праве на денацификацию?".*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории России.
https://ukraina.ru/20231005/1049942801.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, россия, украина, канада, владимир зеленский, джастин трюдо, украинские националисты, нацисты, нацизм, нацики, украинские неонацисты, неонацисты, евреи, дивизия сс "галичина", парламент, скандал
Новости, Владимир Путин, Россия, Украина, Канада, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, украинские националисты, нацисты, нацизм, нацики, украинские неонацисты, неонацисты, евреи, Дивизия СС "Галичина", парламент, скандал
Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"
Крайне плохо выглядели 22 сентября сотни участников чествования эсэсовца в канадском парламенте, но хуже всех – президент Украины и руководители Канады. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
Вопрос об овациях бывшему легионеру дивизии СС "Галиция"* в канадском парламенте подняла иностранная гостья. Владимир Путин казал ей, что ждал такого вопроса и напомнил о решениях Нюрнбергского трибунала, касающегося СС как организации и её войск.
Президент России напомнил о карательных операциях эсэсовцев из упомянутой дивизии, об убийствах ими мирных жителей – в том числе евреев, соплеменников Зеленского. Путин сказал: "Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту".
"Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев", - возмутился Путин. - Лидер государства стоит, и аплодирует нацисту. И не просто последователю, а реальному нацисту!".
После этого президент России задался риторическим вопросом: "Разве это не даёт нам говорить о праве на денацификацию?".
*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории России.