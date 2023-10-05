https://ukraina.ru/20231005/1049945531.html

Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"

Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев" - 05.10.2023 Украина.ру

Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"

Крайне плохо выглядели 22 сентября сотни участников чествования эсэсовца в канадском парламенте, но хуже всех – президент Украины и руководители Канады. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-05T19:13

2023-10-05T19:13

2023-10-05T19:13

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Вопрос об овациях бывшему легионеру дивизии СС "Галиция"* в канадском парламенте подняла иностранная гостья. Владимир Путин казал ей, что ждал такого вопроса и напомнил о решениях Нюрнбергского трибунала, касающегося СС как организации и её войск.Президент России напомнил о карательных операциях эсэсовцев из упомянутой дивизии, об убийствах ими мирных жителей – в том числе евреев, соплеменников Зеленского. Путин сказал: "Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту"."Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев", - возмутился Путин. - Лидер государства стоит, и аплодирует нацисту. И не просто последователю, а реальному нацисту!".После этого президент России задался риторическим вопросом: "Разве это не даёт нам говорить о праве на денацификацию?".*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории России.

https://ukraina.ru/20231005/1049942801.html

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