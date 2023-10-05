https://ukraina.ru/20231005/1049942801.html

Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом

Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом - 05.10.2023 Украина.ру

Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом

Западное влияние в мире президент России сравнил с огромной военной-финансовой пирамидой, которой постоянно нужны новые природные, технологические и человеческие ресурсы

2023-10-05T17:27

2023-10-05T17:27

2023-10-05T17:27

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владимир путин

валдай

запад

россия

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Готовность России к конструктивному взаимодействию на Западе поняли превратно – как покорность и признание, что страна готова следовать в чужом фарватере. Об этом заявил президент России Владимир Путин выступая 5 октября на XX Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".По словам президента, никто не хотел слушать аргументы России."Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе просто закаливала. США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию – политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную", - рассказал Путин.При этом России с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал, так как мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики, подчеркнул российский лидер.По его словам, благосостояние Запада во многом было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков."История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому [Запад] просто не может остановиться и не собирался этого делать", - заявил Владимир Путин.Президент России отметил, что аргументы и предложения российской стороны просто игнорировались."Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы питаемся ее закончить", - подчеркнул Путин.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жизни украинцев ничего не стоят для Запада и Кремль надеется, что вскоре они это поймут.

https://ukraina.ru/20231005/1049913820.html

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новости, владимир путин, валдай, запад, россия