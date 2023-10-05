Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049942801.html
Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом
Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом - 05.10.2023 Украина.ру
Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом
Западное влияние в мире президент России сравнил с огромной военной-финансовой пирамидой, которой постоянно нужны новые природные, технологические и человеческие ресурсы
2023-10-05T17:27
2023-10-05T17:27
новости
владимир путин
валдай
запад
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049941984_0:141:3114:1894_1920x0_80_0_0_3098e1fd3100d0de2dc47a67187a2daf.jpg
Готовность России к конструктивному взаимодействию на Западе поняли превратно – как покорность и признание, что страна готова следовать в чужом фарватере. Об этом заявил президент России Владимир Путин выступая 5 октября на XX Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".По словам президента, никто не хотел слушать аргументы России."Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе просто закаливала. США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию – политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную", - рассказал Путин.При этом России с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал, так как мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики, подчеркнул российский лидер.По его словам, благосостояние Запада во многом было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков."История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому [Запад] просто не может остановиться и не собирался этого делать", - заявил Владимир Путин.Президент России отметил, что аргументы и предложения российской стороны просто игнорировались."Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы питаемся ее закончить", - подчеркнул Путин.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жизни украинцев ничего не стоят для Запада и Кремль надеется, что вскоре они это поймут.
https://ukraina.ru/20231005/1049913820.html
валдай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049941984_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_3262801cf6386d0f40e7ad5b1a1d85fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, валдай, запад, россия
Новости, Владимир Путин, Валдай, Запад, Россия

Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом

17:27 05.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Западное влияние в мире президент России сравнил с огромной военной-финансовой пирамидой, которой постоянно нужны новые природные, технологические и человеческие ресурсы
Готовность России к конструктивному взаимодействию на Западе поняли превратно – как покорность и признание, что страна готова следовать в чужом фарватере. Об этом заявил президент России Владимир Путин выступая 5 октября на XX Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
По словам президента, никто не хотел слушать аргументы России.
"Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе просто закаливала. США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию – политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную", - рассказал Путин.
При этом России с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал, так как мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики, подчеркнул российский лидер.
По его словам, благосостояние Запада во многом было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков.
"История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому [Запад] просто не может остановиться и не собирался этого делать", - заявил Владимир Путин.
Президент России отметил, что аргументы и предложения российской стороны просто игнорировались.
"Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы питаемся ее закончить", - подчеркнул Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жизни украинцев ничего не стоят для Запада и Кремль надеется, что вскоре они это поймут.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в штате Индиана - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
00:54
Влияние Путина в США растёт – КлинтонВ Соединённых Штатах фиксируется рост российского влияния, что является заслугой лидера РФ Владимира Путина. Об этом в четверг, 5 октября, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
 
НовостиВладимир ПутинВалдайЗападРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве
17:29В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России
17:27Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом
17:22Не хотят или не могут. Почему Словакия отказывается поставлять оружие Украине
17:17Манёвры Черноморского флота, тяжёлое положение ВСУ. О чём говорили эксперты 5 октября
17:14Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки
17:11Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва
17:09Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ
16:43Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах
16:42Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений"
16:41Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг
16:38"Из князи в грязи". Запад создал серьёзные проблемы Зеленскому
16:29"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских
16:27"Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом
16:18Василий Дандыкин: Россия закопает ВСУ раньше, чем НАТО загонит Черноморский флот в Новороссийск
15:52Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"
15:51Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт
15:47Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу
15:33Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть
15:12Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими"
Лента новостейМолния