https://ukraina.ru/20231005/1049934070.html
Генпрокуратура Украины подозревает главу "Ростеха" в производстве оружия
Генпрокуратура Украины подозревает главу "Ростеха" в производстве оружия - 05.10.2023 Украина.ру
Генпрокуратура Украины подозревает главу "Ростеха" в производстве оружия
Генпрокуратура Украина сообщила о подозрении гендиректору "Ростеха", который организовывал производство оружия для нужд СВО, заявили 5 октября в украинском ведомстве
2023-10-05T14:51
2023-10-05T14:51
2023-10-05T14:51
новости
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генеральная прокуратура украины
ростех
сво
оружие
производство
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Прокуратура Украины подозревает Сергея Чемезова в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".Сотрудников украинского ведомства возмутило то, что с 2022 года "Ростех" увеличил производство оружия и другого военного оборудования для проведения спецоперации.Помимо этого, там недовольны тем, что рабочие на заводах якобы переведены на новые графики работы в 3-4 смены, а ещё им якобы запретили брать отпуск.В прокуратуре перечислили российские военные разработки, в том числе БПЛА "Ланцет", РСЗО "Торнадо", истребители Су-35С, Су-57, вертолёты Ка-52 и Ми-28 и другие.Сергей Чемезов возглавляет госкорпорацию "Ростех" с 2007 года. В её состав входят 11 оборонно-промышленных холдингов, в том числе АО "Концерн "Калашников", АО "Концерн "Уралвагонзавод", АО "Вертолеты России" и АО "Объединенная авиастроительная корпорация".
https://ukraina.ru/20231003/1049868409.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, генеральная прокуратура украины, ростех, сво, оружие, производство
Новости, Украина, Генеральная прокуратура Украины, Ростех, СВО, оружие, производство
Генпрокуратура Украины подозревает главу "Ростеха" в производстве оружия
Генпрокуратура Украина сообщила о подозрении гендиректору "Ростеха", который организовывал производство оружия для нужд СВО, заявили 5 октября в украинском ведомстве
Прокуратура Украины подозревает Сергея Чемезова в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Сотрудников украинского ведомства возмутило то, что с 2022 года "Ростех" увеличил производство оружия и другого военного оборудования для проведения спецоперации.
Помимо этого, там недовольны тем, что рабочие на заводах якобы переведены на новые графики работы в 3-4 смены, а ещё им якобы запретили брать отпуск.
В прокуратуре перечислили российские военные разработки, в том числе БПЛА "Ланцет", РСЗО "Торнадо", истребители Су-35С, Су-57, вертолёты Ка-52 и Ми-28 и другие.
Сергей Чемезов возглавляет госкорпорацию "Ростех" с 2007 года. В её состав входят 11 оборонно-промышленных холдингов, в том числе АО "Концерн "Калашников", АО "Концерн "Уралвагонзавод", АО "Вертолеты России" и АО "Объединенная авиастроительная корпорация".