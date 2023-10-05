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Генпрокуратура Украины подозревает главу "Ростеха" в производстве оружия

Генпрокуратура Украины подозревает главу "Ростеха" в производстве оружия - 05.10.2023 Украина.ру

Генпрокуратура Украины подозревает главу "Ростеха" в производстве оружия

Генпрокуратура Украина сообщила о подозрении гендиректору "Ростеха", который организовывал производство оружия для нужд СВО, заявили 5 октября в украинском ведомстве

2023-10-05T14:51

2023-10-05T14:51

2023-10-05T14:51

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Прокуратура Украины подозревает Сергея Чемезова в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".Сотрудников украинского ведомства возмутило то, что с 2022 года "Ростех" увеличил производство оружия и другого военного оборудования для проведения спецоперации.Помимо этого, там недовольны тем, что рабочие на заводах якобы переведены на новые графики работы в 3-4 смены, а ещё им якобы запретили брать отпуск.В прокуратуре перечислили российские военные разработки, в том числе БПЛА "Ланцет", РСЗО "Торнадо", истребители Су-35С, Су-57, вертолёты Ка-52 и Ми-28 и другие.Сергей Чемезов возглавляет госкорпорацию "Ростех" с 2007 года. В её состав входят 11 оборонно-промышленных холдингов, в том числе АО "Концерн "Калашников", АО "Концерн "Уралвагонзавод", АО "Вертолеты России" и АО "Объединенная авиастроительная корпорация".

https://ukraina.ru/20231003/1049868409.html

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новости, украина, генеральная прокуратура украины, ростех, сво, оружие, производство