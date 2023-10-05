https://ukraina.ru/20231005/1049914669.html

Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК

Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК - 05.10.2023 Украина.ру

Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК

На Украине проведут глобальную реформу системы медицинско-экспертной комиссии (МСЭК) по ходу которой в стране откажутся от методологии установления инвалидности. Об этом сообщает "Укринформ", цитируя министра здравоохранения Виктора Ляшко

2023-10-05T01:53

2023-10-05T01:53

2023-10-05T01:53

украина

инвалиды

реформа

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Глава ведомства считает, что инвалидность следует заменить оценкой потери функциональности. Таким образом будут полностью пересмотрены подходы к оценке состояния людей с ограниченными возможностями. Ляшко подчеркнул, что благодаря этому на Украине декоммунизируют, в том числе, медицину. При помощи мультидисциплинарной команды в стране будут возвращать инвалидам функциональность, пообещал Ляшко. В ближайшее время на Украине презентуют законопроект, изменяющий всю методологию установления инвалидности. По данным главы Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины Валерия Сушкевича, за десять месяцев 2022-го года инвалидность в стране получили более 45 тысяч украинцев. В 2021 году этот показатель был в 3,5 раза медленнее. Специалисты отмечают, что инвалидизация населения Украины имеет очень высокие темпы. Напомним, в июне в стране разрешили призыв людей с ограниченными физическими возможностями на военную службу.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, инвалиды, реформа