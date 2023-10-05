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Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК
Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК - 05.10.2023 Украина.ру
Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК
На Украине проведут глобальную реформу системы медицинско-экспертной комиссии (МСЭК) по ходу которой в стране откажутся от методологии установления инвалидности. Об этом сообщает "Укринформ", цитируя министра здравоохранения Виктора Ляшко
2023-10-05T01:53
2023-10-05T01:53
2023-10-05T01:53
украина
инвалиды
реформа
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Глава ведомства считает, что инвалидность следует заменить оценкой потери функциональности. Таким образом будут полностью пересмотрены подходы к оценке состояния людей с ограниченными возможностями. Ляшко подчеркнул, что благодаря этому на Украине декоммунизируют, в том числе, медицину. При помощи мультидисциплинарной команды в стране будут возвращать инвалидам функциональность, пообещал Ляшко. В ближайшее время на Украине презентуют законопроект, изменяющий всю методологию установления инвалидности. По данным главы Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины Валерия Сушкевича, за десять месяцев 2022-го года инвалидность в стране получили более 45 тысяч украинцев. В 2021 году этот показатель был в 3,5 раза медленнее. Специалисты отмечают, что инвалидизация населения Украины имеет очень высокие темпы. Напомним, в июне в стране разрешили призыв людей с ограниченными физическими возможностями на военную службу.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, инвалиды, реформа
Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК
На Украине проведут глобальную реформу системы медицинско-экспертной комиссии (МСЭК) по ходу которой в стране откажутся от методологии установления инвалидности. Об этом сообщает "Укринформ", цитируя министра здравоохранения Виктора Ляшко
Глава ведомства считает, что инвалидность следует заменить оценкой потери функциональности. Таким образом будут полностью пересмотрены подходы к оценке состояния людей с ограниченными возможностями.
Ляшко подчеркнул, что благодаря этому на Украине декоммунизируют, в том числе, медицину.
"Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", — сообщил министр.
При помощи мультидисциплинарной команды в стране будут возвращать инвалидам функциональность, пообещал Ляшко. В ближайшее время на Украине презентуют законопроект, изменяющий всю методологию установления инвалидности.
По данным главы Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины Валерия Сушкевича, за десять месяцев 2022-го года инвалидность в стране получили более 45 тысяч украинцев. В 2021 году этот показатель был в 3,5 раза медленнее.
Специалисты отмечают, что инвалидизация населения Украины имеет очень высокие темпы. Напомним, в июне в стране разрешили призыв людей с ограниченными физическими возможностями на военную службу.