https://ukraina.ru/20231005/1049894125.html
"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине
"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине - 05.10.2023 Украина.ру
"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине
Администрация США в последнее время занимается только тем, что приводит в чувство неуправляемого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-10-05T05:22
2023-10-05T05:22
2023-10-05T05:22
новости
украина
сша
владимир зеленский
заморозка
конфликт
финансирование
деньги
война
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Вполне возможно, что Зеленский не будет участвовать в президентских выборах на Украине. Отказ США от финансирования Украины — сигнал президенту Украины, что ему пора уходить, рассказал эксперт.Украину без денег не оставят, но финансирование буде сокращаться. С точки зрения глобальной повестки США — Зеленский неудачник, и они не хотят вкладывать в него деньги, добавил он.Штаты не будут выделять деньги на полноценную войну на Украине. Поэтому они будут стремиться заморозить конфликт и провести реформы в "незалежной". В администрации США не скрывают, что активные военные действия должны быть завершены к весне следующего года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, владимир зеленский, заморозка, конфликт, финансирование, деньги, война
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, заморозка, конфликт, финансирование, деньги, война
"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине
Администрация США в последнее время занимается только тем, что приводит в чувство неуправляемого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Вполне возможно, что Зеленский не будет участвовать в президентских выборах на Украине. Отказ США от финансирования Украины — сигнал президенту Украины, что ему пора уходить, рассказал эксперт.
Украину без денег не оставят, но финансирование буде сокращаться. С точки зрения глобальной повестки США — Зеленский неудачник, и они не хотят вкладывать в него деньги, добавил он.
"Американцы любят быстрые победы. Отсутствие победы [Украины на поле боя] — это один из факторов, который республиканцы используют против демократов: мы вложили деньги и не добились победы. Поэтому Украина становится токсичным активом для американцев", - подчеркнул Зубец.
Штаты не будут выделять деньги на полноценную войну на Украине. Поэтому они будут стремиться заморозить конфликт и провести реформы в "незалежной". В администрации США не скрывают, что активные военные действия должны быть завершены к весне следующего года, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь