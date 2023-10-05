https://ukraina.ru/20231005/1049894125.html

"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине

"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине - 05.10.2023 Украина.ру

"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине

Администрация США в последнее время занимается только тем, что приводит в чувство неуправляемого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-10-05T05:22

2023-10-05T05:22

2023-10-05T05:22

новости

украина

сша

владимир зеленский

заморозка

конфликт

финансирование

деньги

война

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Вполне возможно, что Зеленский не будет участвовать в президентских выборах на Украине. Отказ США от финансирования Украины — сигнал президенту Украины, что ему пора уходить, рассказал эксперт.Украину без денег не оставят, но финансирование буде сокращаться. С точки зрения глобальной повестки США — Зеленский неудачник, и они не хотят вкладывать в него деньги, добавил он.Штаты не будут выделять деньги на полноценную войну на Украине. Поэтому они будут стремиться заморозить конфликт и провести реформы в "незалежной". В администрации США не скрывают, что активные военные действия должны быть завершены к весне следующего года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, владимир зеленский, заморозка, конфликт, финансирование, деньги, война