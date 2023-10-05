"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине - 05.10.2023 Украина.ру
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"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине
"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине - 05.10.2023 Украина.ру
"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине
Администрация США в последнее время занимается только тем, что приводит в чувство неуправляемого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-10-05T05:22
2023-10-05T05:22
новости
украина
сша
владимир зеленский
заморозка
конфликт
финансирование
деньги
война
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Вполне возможно, что Зеленский не будет участвовать в президентских выборах на Украине. Отказ США от финансирования Украины — сигнал президенту Украины, что ему пора уходить, рассказал эксперт.Украину без денег не оставят, но финансирование буде сокращаться. С точки зрения глобальной повестки США — Зеленский неудачник, и они не хотят вкладывать в него деньги, добавил он.Штаты не будут выделять деньги на полноценную войну на Украине. Поэтому они будут стремиться заморозить конфликт и провести реформы в "незалежной". В администрации США не скрывают, что активные военные действия должны быть завершены к весне следующего года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, владимир зеленский, заморозка, конфликт, финансирование, деньги, война
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, заморозка, конфликт, финансирование, деньги, война

"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине

05:22 05.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Администрация США в последнее время занимается только тем, что приводит в чувство неуправляемого президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Вполне возможно, что Зеленский не будет участвовать в президентских выборах на Украине. Отказ США от финансирования Украины — сигнал президенту Украины, что ему пора уходить, рассказал эксперт.
Украину без денег не оставят, но финансирование буде сокращаться. С точки зрения глобальной повестки США — Зеленский неудачник, и они не хотят вкладывать в него деньги, добавил он.
"Американцы любят быстрые победы. Отсутствие победы [Украины на поле боя] — это один из факторов, который республиканцы используют против демократов: мы вложили деньги и не добились победы. Поэтому Украина становится токсичным активом для американцев", - подчеркнул Зубец.
Штаты не будут выделять деньги на полноценную войну на Украине. Поэтому они будут стремиться заморозить конфликт и провести реформы в "незалежной". В администрации США не скрывают, что активные военные действия должны быть завершены к весне следующего года, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиУкраинаСШАВладимир Зеленскийзаморозкаконфликтфинансированиеденьгивойна
 
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Заголовок открываемого материала
05:22"Токсичный актив": эксперт объяснил, что ждёт Зеленского и когда США заморозят конфликт на Украине
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05:10Сокращение американской помощи вскоре станет проблемой для Киева - CNN
05:05"Неуправляемый вор": эксперт, какой сигнал подают Зеленскому в США и во сколько им обошлась Украина
05:03Дмитрий Бабич: Запад понял, во что ввязался на Украине, поэтому требует жертву в виде украинской молодежи
04:38Большой поход за китайской мечтой
04:07Зеленскому пора уходить: эксперт объяснил, почему США отказались финансировать Украину
04:06"Сasus belli": эксперт сообщил, почему ядерная угроза не остановит ползучую агрессию Запада против РФ
04:05На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат
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