Песков назвал несостоятельными заявления Запада об изоляции России
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Мир гораздо шире, чем страны коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление он сделал 4 октября в ходе брифинга
Дмитрий Песков отметил, что рассуждения об изоляции России несостоятельны и добавил, что число дружественных стран будет только увеличиваться.
"Мы видим, что все больше и больше стран тяготеет к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе и взаимном уважении. Мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться. Круг дружественных нам стран будет расширяться", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на устойчивость экономики России в условиях антироссийских санкций.