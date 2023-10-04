Песков назвал несостоятельными заявления Запада об изоляции России

"Мы видим, что все больше и больше стран тяготеет к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе и взаимном уважении. Мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться. Круг дружественных нам стран будет расширяться", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.