Песков назвал несостоятельными заявления Запада об изоляции России - 04.10.2023 Украина.ру
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Песков назвал несостоятельными заявления Запада об изоляции России
Песков назвал несостоятельными заявления Запада об изоляции России - 04.10.2023 Украина.ру
Песков назвал несостоятельными заявления Запада об изоляции России
Мир гораздо шире, чем страны коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление он сделал 4 октября в ходе брифинга
2023-10-04T16:05
2023-10-04T16:05
новости
дмитрий песков
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Дмитрий Песков отметил, что рассуждения об изоляции России несостоятельны и добавил, что число дружественных стран будет только увеличиваться.Ранее директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на устойчивость экономики России в условиях антироссийских санкций.
https://ukraina.ru/20231004/1049900879.html
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новости, дмитрий песков
Новости, Дмитрий Песков

Песков назвал несостоятельными заявления Запада об изоляции России

16:05 04.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Мир гораздо шире, чем страны коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление он сделал 4 октября в ходе брифинга
Дмитрий Песков отметил, что рассуждения об изоляции России несостоятельны и добавил, что число дружественных стран будет только увеличиваться.
"Мы видим, что все больше и больше стран тяготеет к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе и взаимном уважении. Мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться. Круг дружественных нам стран будет расширяться", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на устойчивость экономики России в условиях антироссийских санкций.
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
15:44
В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в РоссииКрупномасштабная проверка систем оповещения населения 4 октября проходит во всех регионах России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ
 
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