https://ukraina.ru/20231003/1049882631.html
Фатальная ошибка США: в чём на самом деле сильные и слабые стороны экономики России - Бахтизин
Фатальная ошибка США: в чём на самом деле сильные и слабые стороны экономики России - Бахтизин - 03.10.2023 Украина.ру
Фатальная ошибка США: в чём на самом деле сильные и слабые стороны экономики России - Бахтизин
Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на... Украина.ру, 03.10.2023
2023-10-03T18:48
2023-10-03T18:48
2023-10-03T18:57
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экономика
санкции
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Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на устойчивость экономики России в условиях антироссийских санкций, а также об отечественном суперкомпьютере и задачах, которые с его помощью можно выполнять:00:32 - Факторы устойчивости экономики России в условиях санкций; 05:40 - О суверенности российской экономики; 08:45 - Дружественные страны: экономические взаимоотношения и перспективы;14:44 - Развитие страны: в какие сферы необходимо вкладывать значительные средства?19:06 - В МГУ открыли новый суперкомпьютер: какие задачи с его помощью можно решать? 26:26 - Какие задачи стоят при разработке отечественного ПО? 28:48 - О работе и задачах в сфере национальной безопасности.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, экономика, санкции, суверенитет, мгу, микропроцессоры, россия, украина, сша, кнр (китай), ес, нацбезопасность, it-сектор, видео
Видео, экономика, санкции, суверенитет, мгу, микропроцессоры, Россия, Украина, США, КНР (Китай), ЕС, нацбезопасность, IT-сектор
Фатальная ошибка США: в чём на самом деле сильные и слабые стороны экономики России - Бахтизин
18:48 03.10.2023 (обновлено: 18:57 03.10.2023)
Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на устойчивость экономики России в условиях антироссийских санкций, а также об отечественном суперкомпьютере и задачах, которые с его помощью можно выполнять:
00:32 - Факторы устойчивости экономики России в условиях санкций;
05:40 - О суверенности российской экономики;
08:45 - Дружественные страны: экономические взаимоотношения и перспективы;
14:44 - Развитие страны: в какие сферы необходимо вкладывать значительные средства?
19:06 - В МГУ открыли новый суперкомпьютер: какие задачи с его помощью можно решать?
26:26 - Какие задачи стоят при разработке отечественного ПО?
28:48 - О работе и задачах в сфере национальной безопасности.