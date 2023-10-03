https://ukraina.ru/20231003/1049882631.html

Фатальная ошибка США: в чём на самом деле сильные и слабые стороны экономики России - Бахтизин

Фатальная ошибка США: в чём на самом деле сильные и слабые стороны экономики России - Бахтизин - 03.10.2023 Украина.ру

Фатальная ошибка США: в чём на самом деле сильные и слабые стороны экономики России - Бахтизин

Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на... Украина.ру, 03.10.2023

2023-10-03T18:48

2023-10-03T18:48

2023-10-03T18:57

видео

экономика

санкции

суверенитет

мгу

микропроцессоры

россия

украина

сша

кнр (китай)

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Директор центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в студии Украина.ру рассказал о факторах, влияющих на устойчивость экономики России в условиях антироссийских санкций, а также об отечественном суперкомпьютере и задачах, которые с его помощью можно выполнять:00:32 - Факторы устойчивости экономики России в условиях санкций; 05:40 - О суверенности российской экономики; 08:45 - Дружественные страны: экономические взаимоотношения и перспективы;14:44 - Развитие страны: в какие сферы необходимо вкладывать значительные средства?19:06 - В МГУ открыли новый суперкомпьютер: какие задачи с его помощью можно решать? 26:26 - Какие задачи стоят при разработке отечественного ПО? 28:48 - О работе и задачах в сфере национальной безопасности.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, экономика, санкции, суверенитет, мгу, микропроцессоры, россия, украина, сша, кнр (китай), ес, нацбезопасность, it-сектор, видео