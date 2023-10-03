Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине - 03.10.2023 Украина.ру
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Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине
Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине - 03.10.2023 Украина.ру
Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине
По центру столицы Германии прошёл марш протеста против проводимой правительством политики. Тысячи немцев 3 октября высказали своё возмущение поставками оружия на Украину.
2023-10-03T23:32
2023-10-03T23:32
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ес
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К участию в протестном марше сограждан призвали активисты, близкие к правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и выступавшим ранее против государственных мер по борьбе с коронавирусом из движения Querdenker. Как сообщает РИА Новости, стартовавший с площади перед Берлинским кафедральным собором марш прошёл под лозунгами отставки правительства Олафа Шольца, за досрочные выборы, против поставок оружия на Украину, за урегулирование конфликта в постсоветской республике дипломатическим путём и за нормализацию отношений с Россией."Непосредственно в протестном марше по предварительному подсчету приняли участие приблизительно четыре тысячи человек", — заявила полиция Берлина.Полицейские не зафиксировали потасовок межу участниками протестной акции и их противниками, коих насчитали 350 человек. Антагонисты обошлись словесными перепалками. Правопорядок обеспечили около 230 полицейских.Накануне, 2 октября в Киеве глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия продолжит оказывать помощь нынешнему руководству Украины. Бербок также заявила: "Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска".Владимир Зеленский заверил в возможности ВСУ продолжать боевые действия в зоне СВО зимой. Он запросил увеличение военной помощи от США и ЕС. Киев требует от ФРГ поставить для ВСУ крылатые дальнобойные ракеты большой мощности Taurus для нанесения ударов по Крыму и другим российским территориям.
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новости, украина, берлин, фрг, мид фрг, марш, протесты, акции протеста, ес, милитаризация, коронавирус, военная помощь, военная эскалация, сво, олаф шольц, анналена бербок, полиция
Новости, Украина, Берлин, ФРГ, МИД ФРГ, марш, протесты, акции протеста, ЕС, милитаризация, коронавирус, военная помощь, военная эскалация, СВО, Олаф Шольц, Анналена Бербок, полиция

Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине

23:32 03.10.2023
 
© PoliTube_news/Telegram
© PoliTube_news/Telegram
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По центру столицы Германии прошёл марш протеста против проводимой правительством политики. Тысячи немцев 3 октября высказали своё возмущение поставками оружия на Украину.
К участию в протестном марше сограждан призвали активисты, близкие к правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и выступавшим ранее против государственных мер по борьбе с коронавирусом из движения Querdenker. Как сообщает РИА Новости, стартовавший с площади перед Берлинским кафедральным собором марш прошёл под лозунгами отставки правительства Олафа Шольца, за досрочные выборы, против поставок оружия на Украину, за урегулирование конфликта в постсоветской республике дипломатическим путём и за нормализацию отношений с Россией.
"Непосредственно в протестном марше по предварительному подсчету приняли участие приблизительно четыре тысячи человек", — заявила полиция Берлина.
Полицейские не зафиксировали потасовок межу участниками протестной акции и их противниками, коих насчитали 350 человек. Антагонисты обошлись словесными перепалками. Правопорядок обеспечили около 230 полицейских.
Накануне, 2 октября в Киеве глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия продолжит оказывать помощь нынешнему руководству Украины. Бербок также заявила: "Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска".
Владимир Зеленский заверил в возможности ВСУ продолжать боевые действия в зоне СВО зимой. Он запросил увеличение военной помощи от США и ЕС. Киев требует от ФРГ поставить для ВСУ крылатые дальнобойные ракеты большой мощности Taurus для нанесения ударов по Крыму и другим российским территориям.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 22:53
Белый дом разъяснил, за что сражаются ВСУУкраинские солдаты сражаются для того, чтобы не воевали солдаты армии США. Об этом на брифинге 3 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
 
НовостиУкраинаБерлинФРГМИД ФРГмаршпротестыакции протестаЕСмилитаризациякоронавирусвоенная помощьвоенная эскалацияСВООлаф ШольцАнналена Бербокполиция
 
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