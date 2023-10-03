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Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине

Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине - 03.10.2023 Украина.ру

Многотысячная демонстрация против поставок оружия Украине прошла в Берлине

По центру столицы Германии прошёл марш протеста против проводимой правительством политики. Тысячи немцев 3 октября высказали своё возмущение поставками оружия на Украину.

2023-10-03T23:32

2023-10-03T23:32

2023-10-03T23:32

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К участию в протестном марше сограждан призвали активисты, близкие к правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и выступавшим ранее против государственных мер по борьбе с коронавирусом из движения Querdenker. Как сообщает РИА Новости, стартовавший с площади перед Берлинским кафедральным собором марш прошёл под лозунгами отставки правительства Олафа Шольца, за досрочные выборы, против поставок оружия на Украину, за урегулирование конфликта в постсоветской республике дипломатическим путём и за нормализацию отношений с Россией."Непосредственно в протестном марше по предварительному подсчету приняли участие приблизительно четыре тысячи человек", — заявила полиция Берлина.Полицейские не зафиксировали потасовок межу участниками протестной акции и их противниками, коих насчитали 350 человек. Антагонисты обошлись словесными перепалками. Правопорядок обеспечили около 230 полицейских.Накануне, 2 октября в Киеве глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия продолжит оказывать помощь нынешнему руководству Украины. Бербок также заявила: "Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска".Владимир Зеленский заверил в возможности ВСУ продолжать боевые действия в зоне СВО зимой. Он запросил увеличение военной помощи от США и ЕС. Киев требует от ФРГ поставить для ВСУ крылатые дальнобойные ракеты большой мощности Taurus для нанесения ударов по Крыму и другим российским территориям.

https://ukraina.ru/20231003/1049885122.html

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