https://ukraina.ru/20231003/1049884858.html
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре - Politico
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре - Politico - 03.10.2023 Украина.ру
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре - Politico
Несмотря на незавершённый конфликт на Украине, переговоры по вступлению страны в Евросоюз начнутся уже в декабре этого года. Об этом говорится в статье Politico
2023-10-03T22:30
2023-10-03T22:30
2023-10-03T22:30
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украина
евросоюз
переговоры
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Европейские дипломаты считают, что Киев и Брюссель могут договориться несмотря на то, что на Украине идут боевые действия. "Лидеры [стран Евросоюза] готовятся дать Киеву зелёный свет для начала официальных переговоров о вступлении в блок из 27 стран до конца года", – сообщает источник.Однако так называемый "зелёный свет" не подразумевает вступление страны в ЕС. Напротив, речь идёт лишь о переговорах, юридические рамки которых до сих пор не обозначены.Украина не выполнила условия для вступления в Евросоюз, но, по словам неназванного дипломата, юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Каким образом соотносятся эти обстоятельства не уточняется.Для начала переговоров Украина должна выполнить семь условий, изложенных Европейской комиссией, включая судебную реформу и уничтожение коррупции. С последним пороком уже начал борьбу куратор Киева в лице Вашингтона. В конце лета Госдепартамент США потребовал от Киева провести антикоррупционные реформы в стране, однако ситуация не меняется. Украина выполнила лишь несколько условий для вступления в ЕС.Евросоюз предоставил Украине статус кандидата на вступление летом прошлого года. Тогда страны-участники союза подчеркнули обязательное соответствие Украины условиям, которые выдвинула Еврокомиссия, прежде чем переговоры пойдут дальше стадии кандидата.
https://ukraina.ru/20231003/1049859320.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, переговоры
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре - Politico
Несмотря на незавершённый конфликт на Украине, переговоры по вступлению страны в Евросоюз начнутся уже в декабре этого года. Об этом говорится в статье Politico
Европейские дипломаты считают, что Киев и Брюссель могут договориться несмотря на то, что на Украине идут боевые действия.
"Лидеры [стран Евросоюза] готовятся дать Киеву зелёный свет для начала официальных переговоров о вступлении в блок из 27 стран до конца года", – сообщает источник.
Однако так называемый "зелёный свет" не подразумевает вступление страны в ЕС. Напротив, речь идёт лишь о переговорах, юридические рамки которых до сих пор не обозначены.
Украина не выполнила условия для вступления в Евросоюз, но, по словам неназванного дипломата, юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Каким образом соотносятся эти обстоятельства не уточняется.
Для начала переговоров Украина должна выполнить семь условий, изложенных Европейской комиссией, включая судебную реформу и уничтожение коррупции. С последним пороком уже начал борьбу куратор Киева в лице Вашингтона. В конце лета Госдепартамент США потребовал от Киева провести антикоррупционные реформы в стране, однако ситуация не меняется. Украина выполнила лишь несколько условий для вступления в ЕС.
Евросоюз предоставил Украине статус кандидата на вступление летом прошлого года. Тогда страны-участники союза подчеркнули обязательное соответствие Украины условиям, которые выдвинула Еврокомиссия, прежде чем переговоры пойдут дальше стадии кандидата.