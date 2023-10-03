Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона - 03.10.2023 Украина.ру
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Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона
Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона - 03.10.2023 Украина.ру
Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона
Отопительный сезон в украинской столице под угрозой срыва из-за огромного госдолга перед Киевом — государство не в состоянии уплатить 6,8 миллиардов гривен (более 18 триллионов рублей) для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Об этом во вторник, 3 октября, заявил мэр города Виталий Кличко.
2023-10-03T20:08
2023-10-03T20:08
новости
украина
киев
виталий кличко
энергетика
теплоснабжение
теплосеть
электросети
электроснабжение
отопительный сезон
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"Задолженность, которую государство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодня перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. Правительство обещало эту разницу компенсировать. Президент давал поручение. Но средств мы пока так и не дождались", — пожаловался Кличко. По словам мэра украинской столицы, предприятия уже работают с убытком. Местная администрация намерена обратиться к правительству за погашением задолженности. Руководство Украины анонсировало повышение тарифов на электричество, оправдывая это необходимостью "выживания энергосистемы Украины этой зимой". Есть также опасения, что самостоятельно Киев не справится с высокой нагрузкой и ситуация критическая.Министр энергетики уточнял, что согласно по его подсчётам после повышения тарифа средняя сумма в квитанции за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно до 250 гривен - при том, что средняя зарплата в стране достигла 13,4 тысячи гривен.
https://ukraina.ru/20231002/1049841798.html
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новости, украина, киев, виталий кличко, энергетика, теплоснабжение, теплосеть, электросети, электроснабжение, отопительный сезон, отопление, госдолг, коммунальное хозяйство, коммуналка, тарифы, инфляция
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, энергетика, теплоснабжение, теплосеть, электросети, электроснабжение, отопительный сезон, отопление, госдолг, коммунальное хозяйство, коммуналка, тарифы, инфляция

Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона

20:08 03.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Отопительный сезон в украинской столице под угрозой срыва из-за огромного госдолга перед Киевом — государство не в состоянии уплатить 6,8 миллиардов гривен (более 18 триллионов рублей) для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Об этом во вторник, 3 октября, заявил мэр города Виталий Кличко.
"Задолженность, которую государство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодня перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. Правительство обещало эту разницу компенсировать. Президент давал поручение. Но средств мы пока так и не дождались", — пожаловался Кличко.
По словам мэра украинской столицы, предприятия уже работают с убытком. Местная администрация намерена обратиться к правительству за погашением задолженности.
Руководство Украины анонсировало повышение тарифов на электричество, оправдывая это необходимостью "выживания энергосистемы Украины этой зимой". Есть также опасения, что самостоятельно Киев не справится с высокой нагрузкой и ситуация критическая.
Министр энергетики уточнял, что согласно по его подсчётам после повышения тарифа средняя сумма в квитанции за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно до 250 гривен - при том, что средняя зарплата в стране достигла 13,4 тысячи гривен.
энергетический кризис, энергетика
Вчера, 14:01
Удары по энергетике и военный тупик. Западные аналитики прогнозируют проблемы Украины зимойИстощить российские силы на фронте – надежда, которой сегодня себя тешит Украина. Но реалии таковы, что даже не столько нехватка вооружения, сколько банально ухудшение погодных условий уже способны серьезно снизить её наступательные возможности. Об этом пишет 1 октября CNN
 
НовостиУкраинаКиевВиталий Кличкоэнергетикатеплоснабжениетеплосетьэлектросетиэлектроснабжениеотопительный сезонотоплениегосдолгкоммунальное хозяйствокоммуналкатарифыинфляция
 
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