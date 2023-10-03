https://ukraina.ru/20231003/1049883173.html

Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона

Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона - 03.10.2023 Украина.ру

Кличко обвинил украинское правительство в срыве отопительного сезона

Отопительный сезон в украинской столице под угрозой срыва из-за огромного госдолга перед Киевом — государство не в состоянии уплатить 6,8 миллиардов гривен (более 18 триллионов рублей) для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Об этом во вторник, 3 октября, заявил мэр города Виталий Кличко.

2023-10-03T20:08

2023-10-03T20:08

2023-10-03T20:08

новости

украина

киев

виталий кличко

энергетика

теплоснабжение

теплосеть

электросети

электроснабжение

отопительный сезон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038747948_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_8f538c1842fcf385f0333efa089640b1.jpg.webp

"Задолженность, которую государство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодня перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. Правительство обещало эту разницу компенсировать. Президент давал поручение. Но средств мы пока так и не дождались", — пожаловался Кличко. По словам мэра украинской столицы, предприятия уже работают с убытком. Местная администрация намерена обратиться к правительству за погашением задолженности. Руководство Украины анонсировало повышение тарифов на электричество, оправдывая это необходимостью "выживания энергосистемы Украины этой зимой". Есть также опасения, что самостоятельно Киев не справится с высокой нагрузкой и ситуация критическая.Министр энергетики уточнял, что согласно по его подсчётам после повышения тарифа средняя сумма в квитанции за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно до 250 гривен - при том, что средняя зарплата в стране достигла 13,4 тысячи гривен.

https://ukraina.ru/20231002/1049841798.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, виталий кличко, энергетика, теплоснабжение, теплосеть, электросети, электроснабжение, отопительный сезон, отопление, госдолг, коммунальное хозяйство, коммуналка, тарифы, инфляция