ГБР Украины подсчитало всех "изменщиков" и "коллаборационистов" - 03.10.2023 Украина.ру
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ГБР Украины подсчитало всех "изменщиков" и "коллаборационистов"
ГБР Украины подсчитало всех "изменщиков" и "коллаборационистов" - 03.10.2023 Украина.ру
ГБР Украины подсчитало всех "изменщиков" и "коллаборационистов"
На сайте украинского ведомства опубликована статистика расследований, проводимых в отношений украинских граждан
2023-10-03T14:48
2023-10-03T14:48
новости
гбр
украина
суд
госизмена
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С начала специальной военной операции Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследовало 1 859 уголовных производств по преступлениям против безопасности государства. Об этом ведомство сообщило 3 октября на своем официальном сайте.Среди них 1 436 уголовных производств по факту государственной измены, 336 уголовных производств-по факту коллаборационной деятельности, 28 уголовных производств в отношении пособников государству-агрессору, уточнило ГБР Украины.На сегодняшний день по результатам проведения досудебного расследования 892 лицам сообщено о подозрении, 483 человека объявлены в розыск, 1 054 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности, 597 обвинительных актов направлено в суд по этим статьям.Также ведомство привело примеры "работы по разоблачению предателей". Так в Херсоне собираются судить инспектора колонии, который по данным ГБР якобы сотрудничал с российской стороной. Глава суда из Черкасской области, которая оправдывала СВО, также предстанет перед украинским судом, заявили в ГБР.Как сообщало издание Украина.ру, ГБР Украины в сентябре сообщило о задержании частного предпринимателя, который присвоил средства оборонного предприятия в Львовской области и вывел их на Сейшелы.
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новости, гбр, украина, суд, госизмена
Новости, ГБР, Украина, Суд, госизмена

ГБР Украины подсчитало всех "изменщиков" и "коллаборационистов"

14:48 03.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
На сайте украинского ведомства опубликована статистика расследований, проводимых в отношений украинских граждан
С начала специальной военной операции Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследовало 1 859 уголовных производств по преступлениям против безопасности государства. Об этом ведомство сообщило 3 октября на своем официальном сайте.
Среди них 1 436 уголовных производств по факту государственной измены, 336 уголовных производств-по факту коллаборационной деятельности, 28 уголовных производств в отношении пособников государству-агрессору, уточнило ГБР Украины.
На сегодняшний день по результатам проведения досудебного расследования 892 лицам сообщено о подозрении, 483 человека объявлены в розыск, 1 054 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности, 597 обвинительных актов направлено в суд по этим статьям.
Также ведомство привело примеры "работы по разоблачению предателей". Так в Херсоне собираются судить инспектора колонии, который по данным ГБР якобы сотрудничал с российской стороной. Глава суда из Черкасской области, которая оправдывала СВО, также предстанет перед украинским судом, заявили в ГБР.
Как сообщало издание Украина.ру, ГБР Украины в сентябре сообщило о задержании частного предпринимателя, который присвоил средства оборонного предприятия в Львовской области и вывел их на Сейшелы.
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