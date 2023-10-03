https://ukraina.ru/20231003/1049868409.html
ГБР Украины подсчитало всех "изменщиков" и "коллаборационистов"
ГБР Украины подсчитало всех "изменщиков" и "коллаборационистов" - 03.10.2023 Украина.ру
ГБР Украины подсчитало всех "изменщиков" и "коллаборационистов"
На сайте украинского ведомства опубликована статистика расследований, проводимых в отношений украинских граждан
2023-10-03T14:48
2023-10-03T14:48
2023-10-03T14:48
новости
гбр
украина
суд
госизмена
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С начала специальной военной операции Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследовало 1 859 уголовных производств по преступлениям против безопасности государства. Об этом ведомство сообщило 3 октября на своем официальном сайте.Среди них 1 436 уголовных производств по факту государственной измены, 336 уголовных производств-по факту коллаборационной деятельности, 28 уголовных производств в отношении пособников государству-агрессору, уточнило ГБР Украины.На сегодняшний день по результатам проведения досудебного расследования 892 лицам сообщено о подозрении, 483 человека объявлены в розыск, 1 054 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности, 597 обвинительных актов направлено в суд по этим статьям.Также ведомство привело примеры "работы по разоблачению предателей". Так в Херсоне собираются судить инспектора колонии, который по данным ГБР якобы сотрудничал с российской стороной. Глава суда из Черкасской области, которая оправдывала СВО, также предстанет перед украинским судом, заявили в ГБР.Как сообщало издание Украина.ру, ГБР Украины в сентябре сообщило о задержании частного предпринимателя, который присвоил средства оборонного предприятия в Львовской области и вывел их на Сейшелы.
https://ukraina.ru/20231002/1049825281.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гбр, украина, суд, госизмена
Новости, ГБР, Украина, Суд, госизмена
ГБР Украины подсчитало всех "изменщиков" и "коллаборационистов"
На сайте украинского ведомства опубликована статистика расследований, проводимых в отношений украинских граждан
С начала специальной военной операции Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследовало 1 859 уголовных производств по преступлениям против безопасности государства. Об этом ведомство сообщило 3 октября на своем официальном сайте.
Среди них 1 436 уголовных производств по факту государственной измены, 336 уголовных производств-по факту коллаборационной деятельности, 28 уголовных производств в отношении пособников государству-агрессору, уточнило ГБР Украины.
На сегодняшний день по результатам проведения досудебного расследования 892 лицам сообщено о подозрении, 483 человека объявлены в розыск, 1 054 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности, 597 обвинительных актов направлено в суд по этим статьям.
Также ведомство привело примеры "работы по разоблачению предателей". Так в Херсоне собираются судить инспектора колонии, который по данным ГБР якобы сотрудничал с российской стороной. Глава суда из Черкасской области, которая оправдывала СВО, также предстанет перед украинским судом, заявили в ГБР.
Как сообщало издание Украина.ру, ГБР Украины в сентябре сообщило о задержании частного предпринимателя, который присвоил средства оборонного предприятия в Львовской области и вывел их на Сейшелы.