Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Сейчас противник накапливает определенные силы в районе Северска и тут многое будет зависеть от работы разведки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украина накапливает силы в районе Северска, чтобы использовать их для ударов на Соледар через Роздоловку и Васюковку, а также для возобновления атак на Кременную с использованием плацдарма на берегу Северского Донца, рассказал эксперт.
В районах, где много асфальтированных дорог, в период распутицы активность может сохраняться. Но при этом местность может стать непроходимой для части техники, добавил Рожин.
"В районе Кременной - лес. Наступать через лес или через район Белогоровки будет проблематично. На Запорожье распутица может наступить уже в середине октября", - подчеркнул эксперт.
Если вскрывается сам факт создания группировки и ее планы, российский Генштаб может укрепить те или иные направления, а также нанести удар по этой группировке, чтобы снизить ее наступательный потенциал, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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