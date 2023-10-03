Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару

Ростислав Ищенко: Наши противники становятся всё менее адекватны и всё более мстительны

Киевский режим в ближайшее время может запретить всем выезд из страны и закрыть границы, поэтому те, кто имеет возможность покинуть Украину легальным путем или нелегальным, должны поторопиться, считает политолог Ростислав Ищенко