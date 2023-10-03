Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару - 03.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару
Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару - 03.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару
Сейчас противник накапливает определенные силы в районе Северска и тут многое будет зависеть от работы разведки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2023-10-03T06:30
2023-10-03T06:30
новости
рожин
северск
соледар
кременная
запорожье
разведка
вс рф
всу
наступление
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Украина накапливает силы в районе Северска, чтобы использовать их для ударов на Соледар через Роздоловку и Васюковку, а также для возобновления атак на Кременную с использованием плацдарма на берегу Северского Донца, рассказал эксперт.В районах, где много асфальтированных дорог, в период распутицы активность может сохраняться. Но при этом местность может стать непроходимой для части техники, добавил Рожин.Если вскрывается сам факт создания группировки и ее планы, российский Генштаб может укрепить те или иные направления, а также нанести удар по этой группировке, чтобы снизить ее наступательный потенциал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231001/1049823122.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, рожин, северск, соледар, кременная, запорожье, разведка, вс рф, всу, наступление
Новости, Рожин, Северск, Соледар, Кременная, Запорожье, разведка, ВС РФ, ВСУ, наступление

Эксперт объяснил, где ВСУ копят новые силы, чтобы увязнуть под Кременной и ударить по Соледару

06:30 03.10.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сейчас противник накапливает определенные силы в районе Северска и тут многое будет зависеть от работы разведки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украина накапливает силы в районе Северска, чтобы использовать их для ударов на Соледар через Роздоловку и Васюковку, а также для возобновления атак на Кременную с использованием плацдарма на берегу Северского Донца, рассказал эксперт.
В районах, где много асфальтированных дорог, в период распутицы активность может сохраняться. Но при этом местность может стать непроходимой для части техники, добавил Рожин.
"В районе Кременной - лес. Наступать через лес или через район Белогоровки будет проблематично. На Запорожье распутица может наступить уже в середине октября", - подчеркнул эксперт.
Если вскрывается сам факт создания группировки и ее планы, российский Генштаб может укрепить те или иные направления, а также нанести удар по этой группировке, чтобы снизить ее наступательный потенциал, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
1 октября, 22:10
Ростислав Ищенко: Наши противники становятся всё менее адекватны и всё более мстительныКиевский режим в ближайшее время может запретить всем выезд из страны и закрыть границы, поэтому те, кто имеет возможность покинуть Украину легальным путем или нелегальным, должны поторопиться, считает политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиРожинСеверскСоледарКременнаяЗапорожьеразведкаВС РФВСУнаступление
 
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